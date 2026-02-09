¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ßー¥Þー¥È¡ÛÀéÍÕ¸©ÃÎ»ö¾Þ¼õ¾Þ¡ª¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÀéÍÕ¸©Â¿ÍÍÀ¼Ò²ñ¿ä¿Ê»ö¶È½ê¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´
º¸¤«¤é·§Ã«ÃÎ»ö¡¢Åö¼Ò¼èÄùÌò¿Í»öÉôÄ¹¡¢¥Áー¥Ð¤¯¤ó
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÀéÍÕ¸©¤è¤ê¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÀéÍÕ¸©Â¿ÍÍÀ¼Ò²ñ¿ä¿Ê»ö¶È½ê¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ëー¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖEnjoy Life¡ª¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¶¦À¸¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅö¼Ò¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¢¡»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç
¡¡¡¦»Ò¤É¤â¤¬£±ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°é»ùµÙ¶ÈÁ°¤Î¼ýÆþ¤ò100¡óÊä½þ¤¹¤ë¡Ö»Ò°é¤Æ±þ±ç¿ä¿Ê¼êÅöÀ©ÅÙ¡×¤ÎÆ³Æþ
¡¡¡¦Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ò¡Ö¾®³Ø¹»£¶Ç¯À¸¡×¤Þ¤Ç±äÄ¹
¢¡Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤Î³èÌö¿ä¿Ê¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥·¥Ë¥¢¡Ë
¡¡¡¦ÆÃÄêµ»Ç½¡¢µ»Ç½¼Â½¬À¸¤Ø¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø½¬¤äÀ¸³èÁ´ÈÌ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î¼Â»Ü¡¢µ¢¹ñ¸å¤ÎOG²ñ¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®
¡¡¡¦¥·¥Ë¥¢¤Î³èÌö¿ä¿Ê¡ÊÄêÇ¯¸åºÆ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤ª¤è¤ÓÄêÇ¯¤Î£·£µºÐ¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹¡Ë
¢¡¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Î³ÈÂç
¡¡¡¦Á´Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¤¬Ä¹´üÅª¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷
Æþ¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îµ»Ç½¼Â½¬À¸¤¿¤Á
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢½¾¶È°÷£±¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍÀ¼Ò²ñ¿ä¿Ê»ö¶È½ê¤È¤·¤Æ¸©ÃÎ»ö¾Þ¼õ¾Þ :
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9823/tdnet/2752740/00.pdf
¢£¶ÈÂÖ¾Ò²ð
¥Þ¥ßー¥Þー¥È¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©£µ£³Å¹ÊÞ¡¢ÀéÍÕ¸©£²£³Å¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢°ñ¾ë¸©¤Ë¤â½ÐÅ¹¤·´ØÅì°ì±ß¤Ë£¸£·Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥ßー¥Þー¥È¡×¡ÖÀ¸Á¯»Ô¾ìTOP❢¡×¡Ö¥Þ¥ßー¥×¥é¥¹¡×¤Î£³¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÀïÎ¬Åª¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ßー¥Þー¥È
È¾·Â500m¤Î¾®¾¦·÷¤ÇÃÏ°è¥Ëー¥º¤Ë¤¤áºÙ¤«¤¯ÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ßー¥Þー¥È¡×
À¸Á¯»Ô¾ìTOP❢
¤ªÇãÊª¤¬¡È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡É¿©¤ÎÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ ¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê¡È¿·Á¯¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀ¸Á¯»Ô¾ìTOP❢
¥Þ¥ßー¥×¥é¥¹
ÃÏ°è£±ÈÖ¤Î°µÅÝÅª²Á³Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÍÍ¡¹¤Ê¡È¥×¥é¥¹¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ßー¥×¥é¥¹
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ßー¥Þー¥È
±ÑÊ¸É½µ¡§Mami-mart Corporation
ÀßÎ©¡§1950Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ25Ç¯¡Ë4·î(2025Ç¯£±£°·î¿·ÀßÊ¬³ä¡Ë
»ñËÜ¶â¡§9,000Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´äºêÍµÊ¸
ËÜÉô½êºßÃÏ¡§¢©331-0812¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔËÌ¶èµÜ¸¶Ä® 2-44-1
TEL¡§048-654-2511¡ÊÂå¡Ë
URL¡§https://mami-mart.com/
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡¡¥³ー¥ÉÈÖ¹æ 9823
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ßー¥Þー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë
2026Ç¯1·î¸½ºßÅ¹ÊÞ¿ô¡§87Å¹ÊÞ¡¡
2026Ç¯£±·î¸½ºß¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¸Á¯¿©ÎÁÉÊ¼çÂÎ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¥Á¥§ー¥ó
´Ø·¸²ñ¼Ò¡§ºÌÍµ¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þ¥ßー¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
À¸Á¯»Ô¾ìTOP¡ª¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/seisenichiba_top/
¥Þ¥ßー¥×¥é¥¹¸ø¼°X :
https://x.com/mami_plus_x
