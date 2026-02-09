¡ÚBtoB¹ØÇãÃ´Åö¼Ô438Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±Ä¶È³èÆ°¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡Û¹ØÇãÃ´Åö¼Ô¤Î9³ä¤¬¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»ñÎÁ¡×¤Ë¼ºË¾¡¢7³ä¤¬¡ÖÆâÍÆ¤¬Çö¤¤¡×¤È²óÅú¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÄ¾¸å¤ÎÂ¨²ÍÅÅ¤Ë¤Ï92¡ó¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý
¡¡Æ³Æþ´ë¶È500¼Ò¡¢2,000·ï°Ê¾å¤Î¥ê¥µー¥Á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒIDEATECH¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀîÍ§É×¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖBizibl¡Ê¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBizibl Technologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÖÃ« à¢Ê¿¡¢°Ê²¼ Bizibl¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÇË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡ÊBtoB¾¦ºà¡Ë¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¡¦ÁªÄê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿·èºÛ¼Ô¡¦ÀÕÇ¤¼Ô¡¦Ã´Åö¼Ô438Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢BtoB¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö7¤Ä¤ÎÂçºá¡×¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- 01¡ÃBtoB´ë¶È¤Î¹ØÇãÃ´Åö¼Ô¤ÎÌó9³ä¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤¢¤ë¤È²óÅú
- 02¡Ã»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÄ¾¸å¤Î±Ä¶ÈÅÅÏÃ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢9³ä°Ê¾å¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
- 03¡Ã¿®Íê¤Ç¤¤ë´ë¶È¤ÎÍ×ÁÇ¡¢Âè1°Ì¡ÖÍ±×¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¡×¤Ç41.3%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö²ò·èºö¤Î½ÀÆð¤ÊÄó°Æ¡×¤Ç39.0%
ËÜÄ´ºº¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://attendee.bizibl.tv/sessions/se4BDPAdqHRJ/3b110a56-7bf8-4295-91b1-ec46c9ca1478
¢£Ä´ºº³µÍ×- Ä´ººÌ¾¾Î¡§BtoB¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö7¤Ä¤ÎÂçºá¡×¼ÂÂÖÄ´ºº
- Ä´ººÊýË¡¡§IDEATECH¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ê¥µ¥Ôー(R)︎¡×¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î2Æü～Æ±Ç¯2·î3Æü
- Í¸ú²óÅú¡§Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÇË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡ÊBtoB¾¦ºà¡Ë¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¡¦ÁªÄê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý·èºÛ¼Ô¡¦ÀÕÇ¤¼Ô¡¦Ã´Åö¼Ô438Ì¾
¢¨¹½À®Èæ¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤â100¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢ãÍøÍÑ¾ò·ï¢ä
1¡¡¾ðÊó¤Î½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒIDEATECH¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://ideatech.jp
¢£Ìó9³ä¤¬¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥É»ñÎÁ¤¬¥¤¥áー¥¸¤È°ã¤Ã¤¿¡×·Ð¸³¤¢¤ê
¡ÖQ1. Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿»ñÎÁ¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥ÑーÅù¡Ë¤¬¡¢¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥¤¥áー¥¸¤È°ã¤Ã¤¿¡×·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=438¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¡×¤¬27.9%¡¢¡Ö¤È¤¤É¤¤¢¤ë¡×¤¬60.3%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q1. Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿»ñÎÁ¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥ÑーÅù¡Ë¤¬¡¢¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥¤¥áー¥¸¤È°ã¤Ã¤¿¡×·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¦ÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë: 27.9%
¡¦¤È¤¤É¤¤¢¤ë: 60.3%
¡¦¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤: 8.4%
¡¦Á´¤¯¤Ê¤¤: 1.4%
¡¦Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤Ï»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤: 2.1%
¢£¥À¥¦¥ó¥íー¥É¸å¤Ë¡Ö´üÂÔ³°¤ì¡×¤È´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¡¢Âè1°Ì¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤¬Çö¤¤¡×¤Ç70.5%
¡ÖQ2. Q1¤Ç¡ÖÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ö¤È¤¤É¤¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¡Ên=386¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆâÍÆ¤¬Çö¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¾ðÊó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬70.5%¡¢¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤¿¼«¼ÒÀëÅÁ¤À¤Ã¤¿¡×¤¬45.9%¡¢¡Ö¾ðÊó¤ä¥Çー¥¿¤¬¸Å¤«¤Ã¤¿¡×¤¬30.6%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q2. Q1¤Ç¡ÖÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ö¤È¤¤É¤¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¤¬Çö¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¾ðÊó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿: 70.5%
¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤¿¼«¼ÒÀëÅÁ¤À¤Ã¤¿: 45.9%
¡¦¾ðÊó¤ä¥Çー¥¿¤¬¸Å¤«¤Ã¤¿: 30.6%
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÃæ¿È¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿: 28.0%
¡¦¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤¬ÌÜÅª¤À¤È´¶¤¸¤¿: 13.0%
¡¦¤½¤ÎÂ¾: 0.5%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤: 0.3%
¢£Ìó8³ä¤¬Çä¤ê¼ê´ë¶È¤Î¡Ö·ÀÌó¡¦Æ³Æþ¸å¤Î¥Õ¥©¥íーÉÔÂ¡×¤ò·Ð¸³¤È²óÅú
¡ÖQ3. Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡¢Çä¤ê¼ê´ë¶È¤«¤é¡Ö·ÀÌó¡¦Æ³Æþ¸å¤Î¥Õ¥©¥íーÉÔÂ¡×¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=438¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¡×¤¬16.7%¡¢¡Ö¤È¤¤É¤¤¢¤ë¡×¤¬62.3%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q3. Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡¢Çä¤ê¼ê´ë¶È¤«¤é¡Ö·ÀÌó¡¦Æ³Æþ¸å¤Î¥Õ¥©¥íーÉÔÂ¡×¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¦ÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë: 16.7%
¡¦¤È¤¤É¤¤¢¤ë: 62.3%
¡¦¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤: 13.7%
¡¦Á´¤¯¤Ê¤¤: 4.1%
¡¦Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤Ï·ÀÌó¡¦Æ³Æþ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤: 2.1%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤: 1.1%
¢£Ìó8³ä¤¬»ñÎÁÀÁµá¸å¡Ö¿ô½½Ê¬°ÊÆâ¤Ë±Ä¶ÈÅÅÏÃ¡×¤ò·Ð¸³
¡ÖQ4. Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡¢»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¡Ê¿ôÊ¬～¿ô½½Ê¬°ÊÆâ¡Ë¤Ë¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=438¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¡×¤¬48.6%¡¢¡Ö°ìÅÙ¤À¤±¤¢¤ë¡×¤¬36.8%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q4. Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡¢»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¡Ê¿ôÊ¬～¿ô½½Ê¬°ÊÆâ¡Ë¤Ë¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¦²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë: 48.6%
¡¦°ìÅÙ¤À¤±¤¢¤ë: 36.8%
¡¦¤Ê¤¤: 13.7%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤: 0.9%
¢£±Ä¶ÈÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¸¡Æ¤Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú
¡ÖQ5. Q4¤Ç¡Ö²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¡×¡Ö°ìÅÙ¤À¤±¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡ÊÃ±°ì²óÅú¡Ë¡×¡Ên=374¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¹ÔÆ°¤òÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡×¤¬34.0%¡¢¡Ö¸¡Æ¤Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤¬57.8%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q5. Q4¤Ç¡Ö²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¡×¡Ö°ìÅÙ¤À¤±¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡ÊÃ±°ì²óÅú¡Ë
¡¦¸¡Æ¤Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿: 57.8%
¡¦¹ÔÆ°¤òÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¸ÍÏÇ¤Ã¤¿: 34.0%
¡¦ÂÐ±þ¤¬Áá¤¯¤Æ¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿: 7.5%
¡¦ÆÃ¤Ë²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿: 0.5%
¡¦¤½¤ÎÂ¾: 0.3%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤: 0.0%
¢£±Ä¶È¥áー¥ë¤Î¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÍ×°ø¡×Âè1°Ì¤Ï¡Ö¥Ëー¥ºÌµ»ë¤Î°ÆÆâ¡×¤Ç50.9%
¡ÖQ6. ¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤¬Àõ¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤´¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö±Ä¶È¥áー¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¡Ên=438¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¾õ¶·¤ä¥Ëー¥º¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Î°ÆÆâ¤¬ÆÏ¤¯¡×¤¬50.9%¡¢¡Ö¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍ×µá¤¬¶¯°ú¤¹¤®¤ë¡×¤¬43.6%¡¢¡Ö°¸Ì¾¤À¤±ÊÑ¤¨¤¿Äê·¿Ê¸¤Î¥áー¥ë¡×¤¬34.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q6. ¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤¬Àõ¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤´¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö±Ä¶È¥áー¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
¡¦¤³¤Á¤é¤Î¾õ¶·¤ä¥Ëー¥º¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Î°ÆÆâ¤¬ÆÏ¤¯: 50.9%
¡¦¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍ×µá¤¬¶¯°ú¤¹¤®¤ë: 43.6%
¡¦°¸Ì¾¤À¤±ÊÑ¤¨¤¿Äê·¿Ê¸¤Î¥áー¥ë: 34.5%
¡¦¡Ö¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È²¿ÅÙ¤âºÅÂ¥¤¬Íè¤ë: 30.1%
¡¦²ÝÂê¤òÌµ»ë¤·¤¿°ìÊýÅª¤ÊÇä¤ê¹þ¤ß: 26.9%
¡¦ÇÛ¿®ÉÑÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¶ÈÌ³¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë: 20.3%
¡¦ÇÛ¿®Ää»ß¤ÎÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤: 9.4%
¡¦¤½¤ÎÂ¾: 0.0%
¡¦ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤: 2.7%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤: 1.1%
¢£±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö°õ¾Ý¡×Âè1°Ì¤Ï¡Ö¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î°¸ý¡×42.9%
¡ÖQ7. Ä¾¶á¤Î¾¦ÃÌ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¡ÊÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌä¤ï¤º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¡×¤ò»ý¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¡Ên=438¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î°¸ý¤äÈãÈ½¤ò¸À¤¦¡×¤¬42.9%¡¢¡Ö»öÁ°½àÈ÷¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬40.2%¡¢¡ÖÏÀÅÀ¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ²óÅú¤¹¤ë¡×¤¬32.2%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q7. Ä¾¶á¤Î¾¦ÃÌ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¡ÊÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌä¤ï¤º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¡×¤ò»ý¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
¡¦¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î°¸ý¤äÈãÈ½¤ò¸À¤¦: 42.9%
¡¦»öÁ°½àÈ÷¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë: 40.2%
¡¦ÏÀÅÀ¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ²óÅú¤¹¤ë: 32.2%
¡¦²ÝÂê¤òÊ¹¤«¤º¡¢¼«¼Ò¥¢¥Ôー¥ë¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë: 28.8%
¡¦¾¦ÉÊÃÎ¼±¤¬Ë³¤·¤¯¡¢²óÅú¤¬Û£Ëæ: 22.4%
¡¦¸¡Æ¤¾õ¶·¤òÌµ»ë¤·¤Æ·èÃÇ¤òµÞ¤«¤¹: 20.5%
¡¦»ö¸åÂÐ±þ¤¬ÉÔÀµ³Î¡¦ÃÙ¤¤: 18.5%
¡¦ÃÇ¤Ã¤Æ¤â¿©¤¤²¼¤¬¤ë: 15.1%
¡¦¥Þ¥Êー¤ä¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬°¤¤: 8.2%
¡¦¤½¤ÎÂ¾: 0.2%
¡¦ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤: 2.7%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤: 1.4%
¢£±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¹ÔÆ°¡¢Âè1°Ì¤Ï¡ÖÍ±×¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¡×¤Ç41.3%
¡ÖQ8. ¾¦ÃÌÁê¼ê¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£¡Ê¾å°Ì3¤Ä¤Þ¤Ç²óÅú²Ä¡Ë¡×¡Ên=438¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶È³¦¥È¥ì¥ó¥É¤äÂ¾¼Ò»öÎã¤Ê¤ÉÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤¬41.3%¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤äÂåÂØ°Æ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤¬39.0%¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÀøºßÅª¤Ê²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤¬31.1%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q8. ¾¦ÃÌÁê¼ê¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£¡Ê¾å°Ì3¤Ä¤Þ¤Ç²óÅú²Ä¡Ë
¡¦¶È³¦¥È¥ì¥ó¥É¤äÂ¾¼Ò»öÎã¤Ê¤ÉÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë: 41.3%
¡¦¼«¼Ò¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤äÂåÂØ°Æ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë: 39.0%
¡¦¤³¤Á¤é¤ÎÀøºßÅª¤Ê²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë: 31.1%
¡¦¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë: 28.3%
¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥ê¥¹¥¯¤âÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë: 19.4%
¡¦¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑ¥¤¥áー¥¸¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë: 19.2%
¡¦·èÄê¸¢¼Ô¤ä´ØÏ¢Éô½ð¤ò´¬¤¹þ¤à¤¿¤á¡¢¼ÒÆâÀâÌÀÍÑ»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë: 11.2%
¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬Áá¤¯¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¥¹¥àー¥º: 8.2%
¡¦²¡¤·Çä¤ê¤»¤º¡¢¸¡Æ¤¤Î¥Úー¥¹¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë: 7.1%
¡¦¤½¤ÎÂ¾: 0.0%
¡¦ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤: 1.4%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤: 1.4%
¢£BtoB¥µー¥Ó¥¹¹ØÇã»þ¡¢27.2%¤¬¡Ö»ñÎÁDLÄ¾¸å¤ÎÂ¨²ÍÅÅ¡×¤Ç°õ¾Ý°²½¤È²óÅú
¡ÖQ9. BtoB¥µー¥Ó¥¹¤Î¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Çä¤ê¼ê´ë¶È¤Î¹ÔÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡ÖºÇ¤â°õ¾Ý¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤ò1¤Ä¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Ên=438¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÃæ¿È¤ÎÇö¤¤»ñÎÁ¤ä¾ðÊó²áÂ¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Î¥êー¥É³ÍÆÀ¡×¤¬9.8%¡¢¡Ö»ñÎÁDLÄ¾¸å¤ÎÂ¨²ÍÅÅ¤ä¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¥¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂÇ¿Ç¡×¤¬27.2%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q9. BtoB¥µー¥Ó¥¹¤Î¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Çä¤ê¼ê´ë¶È¤Î¹ÔÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡ÖºÇ¤â°õ¾Ý¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤ò1¤Ä¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»ñÎÁDLÄ¾¸å¤ÎÂ¨²ÍÅÅ¤ä¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¥¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂÇ¿Ç: 27.2%
¡¦¤³¤Á¤é¤Î²ÝÂê¤òÊ¹¤«¤º¡¢¼«¼Ò¥¢¥Ôー¥ë¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¾¦ÃÌ: 22.1%
¡¦¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î°¸ý¤äÈãÈ½¤Ç¼«¼Ò¤òÎÉ¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù: 15.8%
¡¦¾¦ÉÊÃÎ¼±¤¬Ë³¤·¤¯¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë±Ä¶ÈÂÐ±þ: 13.7%
¡¦Ãæ¿È¤ÎÇö¤¤»ñÎÁ¤ä¾ðÊó²áÂ¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Î¥êー¥É³ÍÆÀ: 9.8%
¡¦·ÀÌó¸å¤Î¥Õ¥©¥íーÉÔÂ¤ä¡¢ÂÐ±þ¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È: 5.9%
¡¦¸ØÄ¥¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¼ÂÂÖ¤È°Û¤Ê¤ëÁÊµá¤Ç¤ÎÍ¶°ú: 3.0%
¡¦¤½¤ÎÂ¾: 0.0%
¡¦ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤: 1.4%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤: 1.1%
¢£¡Ö±Ä¶È»þ¤È·ÀÌó»þ¤ÇÏÃ¤¬¤Á¤¬¤¦¡×¡Öµ¿Ìä¤ä¼ÁÌä¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â
¡ÖQ10. Q9¤Ç¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×°Ê³°¤ò²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£Q9¤Ç²óÅú¤·¤¿°Ê³°¤Ë¡¢Çä¤ê¼ê´ë¶È¤Î¹ÔÆ°¤Ç¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö°õ¾Ý¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Í³¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Ên=427¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥Ëー¥º¤ä¸¡Æ¤¥¹¥Æー¥¸¤ò¤¢¤Þ¤ê¹ÍÎ¸¤»¤º¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Æ¥¢¥Ý¤òÆþ¤ì¤ÆÌÌÃÌ¤·¤Æ¤âÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤¿ÅöÊý¤Î¾õ¶·¤¬Ã´Åö¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡£¡×¤ä¡ÖÃ´Åö¼Ô´Ö¤Ç¾ðÊóÏ¢·È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤â²¿ÅÙ¤âÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÅÅÏÃ¤¬¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤âË»¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÌÂÏÇ¡£¡×¤Ê¤É156·ï¤Î²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
¡¦¤³¤Á¤é¤Î¥Ëー¥º¤ä¸¡Æ¤¥¹¥Æー¥¸¤ò¤¢¤Þ¤ê¹ÍÎ¸¤»¤º¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢
¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Æ¥¢¥Ý¤òÆþ¤ì¤ÆÌÌÃÌ¤·¤Æ¤âÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤¿ÅöÊý¤Î¾õ¶·¤¬Ã´Åö¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡£
¡¦Ã´Åö¼Ô´Ö¤Ç¾ðÊóÏ¢·È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤â²¿ÅÙ¤âÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âÅÅÏÃ¤¬¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤âË»¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÌÂÏÇ¡£
¡¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Î»þ¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤º¡¢¤¤¤¶·ÀÌó¤¹¤ë¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤¬»öÁ°¤Ë
ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¤ò°ÍÍê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¯º¤¤Ã¤¿¡£
±Ä¶ÈÃ´Åö¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤À¤ÈÊÎ¤í¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¦µ¿Ìä¤ä¼ÁÌä¤Ê¤É¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌäÂêÅÀ¤Ï¾Ü¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
¢£¤Þ¤È¤á
¡¡º£²ó¤Ï¡¢BtoB´ë¶È¤Î¹ØÇãÃ´Åö¼Ô438Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢BtoB¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö7¤Ä¤ÎÂçºá¡×¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿»ñÎÁ¤¬¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥áー¥¸¤È°ã¤Ã¤¿¡×·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬88.2¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢·ÀÌó¡¦Æ³Æþ¸å¤Î¥Õ¥©¥íーÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â79.0¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢»ñÎÁ¤Ø¤Î¼ºË¾ÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤¬Çö¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¾ðÊó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê70.5¡ó¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤¿¼«¼ÒÀëÅÁ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê45.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö¾ðÊó¤ä¥Çー¥¿¤¬¸Å¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê30.6¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÄ¾¸å¤Ë±Ä¶ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï85.4¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡Ö¸¡Æ¤Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê57.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö¹ÔÆ°¤òÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡×¡Ê34.0¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÂÐ±þ¤¬Áá¤¯¤Æ¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡×¤Ï¤ï¤º¤«7.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çã¤¤¼ê¤¬ºÇ¤â°õ¾Ý¤¬°¤¯¤Ê¤ëÇä¤ê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¡Ö»ñÎÁDLÄ¾¸å¤ÎÂ¨²ÍÅÅ¤ä¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¥¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂÇ¿Ç¡×¡Ê27.2¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢±Ä¶È¥áー¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¾õ¶·¤ä¥Ëー¥º¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Î°ÆÆâ¡×¡Ê50.9¡ó¡Ë¡¢¾¦ÃÌ»þ¤Ë¤Ï¡Ö¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î°¸ý¤äÈãÈ½¡×¡Ê42.9¡ó¡Ë¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢BtoB±Ä¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇã¤¤¼ê¤ÈÇä¤ê¼ê¤Î´Ö¤ËÂç¤¤ÊÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¸«¸úÎ¨Åª¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤³¤ì¤é¤Î¼êË¡¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÇã¤¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Çã¤¤¼ê¤¬µá¤á¤ë¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë±Ä¶È¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¶È³¦¥È¥ì¥ó¥É¤äÂ¾¼Ò»öÎã¤Ê¤ÉÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ê41.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤äÂåÂØ°Æ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ê39.0¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿¿¤Ë¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎBtoB±Ä¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥êー¥É³ÍÆÀ¤Î¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤¼ê¤Î¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤ä¾õ¶·¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇÄ°®¤·¡¢ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò³«ºÅ
ËÜÄ´ºº¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Çã¤¤¼ê¤ÈÇä¤ê¼ê¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¿¼¹ï¤ÊÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×¡£9³ä¤Î¹ØÇãÃ´Åö¼Ô¤¬¼ºË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤ë±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ø¤ÈÊÑ³×¤¹¤Ù¤¤«¤ò¡¢Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤Å°Äì²òÀâ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/45863/table/536_1_cb9f8f58f708a7015ad63cd00448031f.jpg?v=202602090451 ]
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢³ÆÎÎ°è¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖÇã¤¤¼ê¤ÎËÜ²»¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎBtoB´ë¶È¤¬Êâ¤à¤Ù¤¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ºö¡Ê½èÊýäµ¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ëÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿ÃÎ¸«¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Î±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¡Ö¸ÜµÒ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÁÈ¿¥¡×¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ÆÆü¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
- ¥êー¥É³ÍÆÀÊÔ¡§https://attendee.bizibl.tv/sessions/sera35LiLCHz/445aecbe-8814-4079-bb77-8cf6a0b15521
- ¥êー¥É°éÀ®ÊÔ¡§https://attendee.bizibl.tv/sessions/sejEjsVgBref/41ca407e-af9b-4849-9d99-2251f8c1f1d9
- ¾¦ÃÌ³ÍÆÀÊÔ¡§https://attendee.bizibl.tv/sessions/se4BDPAdqHRJ/15083ac5-7984-4a64-aa29-7ac98cc6506f
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒBizibl Technologies¡Ê¥Ó¥¸¥Ö¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡²ÖÃ«à¢Ê¿
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡ ¡§¢©101-0054¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-2-1¡¦11F
»ñËÜ¶â¡¡¡¡ ¡§4,350Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡¡§¥¦¥§¥Ó¥Êー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°SaaS¡ÖBizibl¡Ê¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡
URL ¡¡¡¡¡¡¡§ https://bizibl.tv(https://bizibl.tv)
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒIDEATECH¡Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Æ¥Ã¥¯¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐÀîÍ§É×
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©107-0062¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2ÃúÌÜ11ÈÖ17¹æ¡¡Âè°ìË¡µ¬¥Ó¥ë3³¬
ÀßÎ©Æü¡¡¡§2010Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§£±.IDEA¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥ê¥µー¥Á¥Çー¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ê¥µ¥Ôー(R)︎¡× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥ì¥Ýー¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ì¥Ý¥Ôー(R)︎¡× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥½ー¥È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥Ï¥¯¥Ôー(R)︎¡× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥³¥é¥à¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥³¥é¥Ôー(R)︎¡× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Q&A¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖX-Questions(R)︎¡× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£².IDEA PR»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦PRÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖPR-GROWTH¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦PRÆâÀ½²½»Ù±ç¡ÖIDEA PR houseAI¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦LLMOÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£³.IDEA¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£´.IDEA¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£µ.IDEA¥»ー¥ë¥¹»ö¶È¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥»ー¥ë¥¹(R)︎¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£¶.IDEA¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º»ö¶È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£·.IDEA AI»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦À¸À®AIÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¸¦½¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦À¸À®AI¸¦½¤
URL¡¡¡¡¡§https://ideatech.jp