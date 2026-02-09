¡ÖÈó¸úÎ¨¤Ê±Ä¶È¡×¡Ö»È¤¤¤Å¤é¤¤AI¡× ±Ä¶ÈDX¤Î¤Ä¤Þ¤Å¤¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÆþÌç¡Ã±Ä¶È¥êー¥Àー¥º¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ê2/19³«ºÅ¡¦»²²ÃÌµÎÁ¡Ë
¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶ÈËÜÉô CDI¥°¥ëー¥× ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー µÜ±Û ÂçÃÏ »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹¡ÊNEWPEAKS.inc)¤Ï¡¢ÈÖÁÈ·¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖSPEAKS -±Ä¶È¥êー¥Àー¥º¥µ¥ß¥Ã¥È- ¡×(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/sales/?utm_source=prtimes3&utm_campaign=newpeaks)¤ò2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï
¡¦¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶ÈËÜÉô CDI¥°¥ëー¥× ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー µÜ±Û ÂçÃÏ »á
¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
±Ä¶È¥êー¥Àー¥º¥µ¥ß¥Ã¥È¤È¤Ï
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö±Ä¶È¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
°Û¤Ê¤ë¸«ÃÏ¤«¤é±Ä¶ÈÊÑ³×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
ºÇ¿·¤Î»öÎã¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¡Ö±Ä¶È¡×¤Î¸½ºßÃÏ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î¹½ÃÛ¡¢»ÜºöÅ¸³«¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡ÖÈó¸úÎ¨¤Ê±Ä¶È¡×¡Ö»È¤¤¤Å¤é¤¤AI¡× ±Ä¶ÈDX¤Î¤Ä¤Þ¤Å¤¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÆþÌç
¡Ú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾Ò²ð¡Û
±Ä¶ÈDX¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¸ú²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡×¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡ÖÈó¸úÎ¨¤Ê±Ä¶È¡×¡Ö»È¤¤¤Å¤é¤¤AI¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±Ä¶È¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤ò¡¢¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎË¡¿Í¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¼«¼Ò¤Ç¹½ÃÛ¤¹¤ë¥æー¥½¥Êー¼Ò¤¬¡¢±Ä¶È¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¤ªÇº¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸¶°ø¡¦ÂÐºö¤ò²òÀâ¡£¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¥»ー¥ë¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ
¡Ö¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦£±¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ò¡¢°Û¤Ê¤ë³ÑÅÙ¤«¤é·¡¤ê²¼¤²¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ø :
https://www.newpeaks.co.jp/speaks/sales/?utm_source=prtimes3&utm_campaign=newpeaks
¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó(°ìÉô¤´¾Ò²ð)
¡Ú´ðÄ´¹Ö±é¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷ CMO »Ô¾ì³«È¯ËÜÉôÄ¹ ·ó ¥»¥ì¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹±Ä¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê ½êÄ¹ º£°æ ¾½Ìé»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥ïー¥¯ ¥»ー¥ë¥¹¥¢¥·¥¹¥È»ö¶ÈÉô ¥»ー¥ë¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶ÈÉô ±Ä¶È¿ä¿Ê¥°¥ëー¥× ¾åÃ« ºÚÅ¦ »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥µ¥¦¥£¥¶ー¥º ÉôÌç¼¹¹ÔÌò°÷¡¢AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶ÈËÜÉô¡¡»ö¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹´ë²è³«È¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÄ¹ ¹â¸« È»¸ç »á
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～
»ëÄ°ÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊEventHub¤ÇÇÛ¿®¡Ë
»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§±Ä¶ÈÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡¢»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢·Ð±Ä¼Ô
¼çºÅ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹
¶¨»¿¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥µ¥¦¥£¥¶ー¥º¡¢¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥ïー¥¯¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹
¡ÖSPEAKS¡×»öÌ³¶É
E-mail¡§info_speaks@newpeaks.co.jp
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ø :
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹¤È¤Ï
¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹¤Ï¡Ö¤·¤¯¤ß¤È¤·¤«¤±¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³×¿·¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://newpeaks-biz.com/(https://newpeaks-biz.com/)