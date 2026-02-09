¡Ú¥¢¥¤¥µ¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÛÂè2²óATM¡ÇS¥æー¥¶ー²ñ¤òÅìµþ¡¦¸æÃã¥Î¿å¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡§ATM¡ÇS¤´²ÃÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÂè2²óATM¡ÇS¥æー¥¶ー²ñ¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¸æÃã¥Î¿å¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚATM¡ÇS¤È¤Ï¡Û
ATM¡ÇS¡ÊAisan Technology Member¡Çs Support / ¥¢¥È¥à¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥µ¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÀ½ÉÊ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¤ÎÊÝ¼é¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñÌó4,200¥æー¥¶ー¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥æー¥¶ー²ñ¤Ï¡¢ATM¡ÇS²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤äÅö¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸òÎ®¡¦¾ðÊó¶¦Í¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÌ¾¸Å²°¤ÇÂè1²ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂè2²ó¤Ç¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¡ÊÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢30Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëATM¡ÇS²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢Åö¼Òµ»½Ñ¸ÜÌä¡¦¾¾ºäÌÐ¡Ê¸µ¹ñÅÚÃÏÍý±¡¿¦°÷¡Ë¤è¤ê¡ÖÂ¬ÃÏÀ®²Ì2024¡×¤Î²þÄû¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ATM¡ÇS²ñ°÷¤Î£³¼Ò¤è¤êÅö¼ÒÀ½ÉÊ¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¤´È¯É½¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖANIST(R)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¬ÎÌ¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¡¦¹âÎð²½¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¹â¤¤ÁàºîÀ¤ò¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£3¼¡¸µÅÀ·²ÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¡ÖWingEarth¡×¤Î¶ÈÌ³³èÍÑ»öÎã¤âÂ¿¿ô¤´¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢»²²Ã¤µ¤ì¤¿³§ÍÍ¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÊÑ»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Öº£¸å¤Î¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤«¤é¤Ï£³·î¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¡ÖWingneoINFINITY(R)2027¡×¡ÖWingEarth2.9.0¡×
¡ÖLasPort1.7.0¡×¤Î¿·µ¡Ç½¤äÀ½ÉÊÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¡£
¤´»²²Ã¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿·µ¡Ç½¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¿·¤¿¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3·î¥ê¥êー¥¹¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¿·µ¡Ç½¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿
²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
º©¿Æ²ñ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ê¤é¤Ó¤ËÅö¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À½ÉÊ¤Ø¤Î¤´Í×Ë¾¤ä¤´°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º©¿Æ²ñ¤ÎÍÍ»Ò
º£¸å¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇATM¡ÇS¥æー¥¶ー²ñ¤ò·ÑÂ³³«ºÅ¤·¡¢²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¸òÎ®¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥µ¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó»°ÃúÌÜ7ÈÖ14¹æ AT¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡§1970Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ½ß
»ñËÜ¶â¡§19²¯2,251Ëü±ß¡Ê2025Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡1.¸ø¶¦Â¬ÎÌ¡¦ÅÐµÂ¬ÎÌ¡¦ÅÚÌÚ·úÀß¶È¸þ¤±CAD¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇäµÚ¤Ó¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³
¡¡2.·×Â¬µ¡´ï¡¦¥âー¥Ó¥ë¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä
¡¡3.»°¼¡¸µÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹À°È÷¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¸¦µæ³«È¯¶ÈÌ³
¡¡4.»°¼¡¸µ¥Çー¥¿·×Â¬¶ÈÌ³µÚ¤Ó¹âÀºÅÙ»°¼¡¸µÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ºîÀ®¤ÎÀÁÉé¶ÈÌ³
¡¡5.¼«Æ°±¿Å¾¤Ë·¸¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
²ñ¼ÒHP¡§https://www.aisantec.co.jp/