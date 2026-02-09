¡Ú¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥àÄ´ºº¡Û¾®µ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹(50ÄÚ°Ê²¼)¤ÎÊç½¸ÄÂÎÁÆ°¸þ -2025Ç¯²¼´ü(7·î～12·î)
ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äá¿¹ ¹¯»Ë)¤ÎÉÔÆ°»º¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÅÐÏ¿¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾®µ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹(50ÄÚ°Ê²¼)¤ÎÊç½¸ÄÂÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÉð µÁÎ´)¤ËÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò°ÑÂ÷¤·¡¢¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
[Åìµþ]
¡üÅìµþ21¥¨¥ê¥¢¤Î¾®µ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹Êç½¸ÄÂÎÁ(°Ê²¼¡¢ÄÂÎÁ)¤Ï¡¢Ä¶¾®·¿(5～25ÄÚ)¡¢¾®·¿(25～50ÄÚ)¤È¤â¤ËÁ°´üÈæ¾å¾º¡£
Ä¶¾®·¿¤Ï¡¢14,811±ß/ÄÚ(Á°´üÈæ¡Ü3.4¡ó)¤Ç7´üÏ¢Â³¡¢¾®·¿¤Ï¡¢16,283±ß/ÄÚ(Á°´üÈæ¡Ü1.7¡ó)¤Ç4´üÏ¢Â³¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ä¶¾®·¿¤¬16¥¨¥ê¥¢¡¢¾®·¿¤¬10¥¨¥ê¥¢¤Ç12Ç¯²¼´ü°Ê¹ßºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Î¤½¤ÎÂ¾¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¡Ï
¡üÄ¶¾®·¿¤ÎÄÂÎÁ¤Ï¡¢Âçºå»Ô¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç12Ç¯²¼´ü°Ê¹ßºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£
¡ü¾®·¿¤ÎÄÂÎÁ¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¡¢Âçºå»Ô¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç12Ç¯²¼´ü°Ê¹ßºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
¡ÚÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡Û
¡¦ÅìµþÅÔ¡§21¥¨¥ê¥¢
¡¦¤½¤ÎÂ¾¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô
¡ÚÂÐ¾Ý¥Çー¥¿¡Û
¡¦¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥àÉÔÆ°»º¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÅÐÏ¿¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âß»öÌ³½ê(°ìÅïÂß¡¢ÂßÅ¹ÊÞ¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤)
¡¦±ØÅÌÊâ10Ê¬°ÊÆâ¤ÎÊª·ï
¡¦¾å´ü¡á1·î～6·î¡¢²¼´ü¡á7·î～12·î
¡¦ÂÐ¾Ý´ü´Ö(6¥«·î´Ö)Æâ¤ËÆ±°ìÅï¤ÇÊ£¿ôÊç½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏºÇ¿·¤ÎÊç½¸¾ðÊó¤òºÎÍÑ
¡¦ÄÂÎÁ¤Ï¶¦±×ÈñÅù¹þ¤ÎÄÚÃ±²Á(ÀÇÈ´)
¡¦ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎÃæ±ûÃÍ¤òºÎÍÑ
ËÜÄ´ºº¤Ç¤ÏÊç½¸ÌÌÀÑ¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ¶¾®·¿=5ÄÚ°Ê¾å～25ÄÚÌ¤Ëþ¡¢¾®·¿=25ÄÚ°Ê¾å～50ÄÚ°Ê²¼¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µURL¤è¤êPDF¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.athome.co.jp/corporate/news/data/market/office-chintai-2025-secondhalf/