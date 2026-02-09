¶ÌÃÖÎè±û¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤é¤¬½Ð±é¡£¾¾µïÂç¸ç±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡Ø¥Ý¥ë¥Î¡Ù¤¬¡¡¡¡2026Ç¯4·î¤Ë¾å±é¡¢TicketMeÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕÃæ
NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ²¼ÂçÍ¤¡¢°Ê²¼¡Ö¥Á¥±¥ßー¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤ËÅìµþ¡¦Ê¡²¬¡¦Âçºå¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡¢Ä¹ÄÍ·½»Ëºî¡¦¾¾µïÂç¸ç±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡Ø¥Ý¥ë¥Î¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢TicketMe¤Ë¤ÆÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¡Ø¥Ý¥ë¥Î¡Ù¤Ï¡¢Ä¹ÄÍ·½»Ë¤Ë¤è¤ëµº¶Ê¤ò¡¢¾¾µïÂç¸ç¤¬¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤ëÉñÂæºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¶ÌÃÖÎè±û¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢2026Ç¯4·î¤Ë²¼ËÌÂô¡¦ËÜÂ¿·à¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢À¾Å´¥Ûー¥ë¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢¥µ¥ó¥±¥¤¥Ûー¥ë¥Ö¥êー¥¼¡ÊÂçºå¡Ë¤Ø½ä±é¤·¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Î¾å±é·èÄê¤Ë²Ã¤¨¡¢TicketMe¤Ç¤ÏÀè¹ÔÃêÁª¤È¤·¤Æ¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î´Ñ·à¥Ëー¥º¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¹ØÆþÆ³Àþ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÉñÂæ¡Ø¥Ý¥ë¥Î¡Ù
Æü»þ¡¦²ñ¾ì
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û2026Ç¯4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë～4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿ËÜÂ¿·à¾ì¡Ê²¼ËÌÂô¡Ë
¡ÚÊ¡²¬¸ø±é¡Û2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¿À¾Å´¥Ûー¥ë
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿¥µ¥ó¥±¥¤¥Ûー¥ë¥Ö¥êー¥¼
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡Ë
SÀÊ¡§
¡¡4/2(ÌÚ)～4/3(¶â) 8,300±ß
¡¡4/4(ÅÚ)～4/5(Æü) 8,800±ß
¡¡4/6(·î)～4/10(¶â) 8,500±ß
¡¡4/11(ÅÚ)～4/12(Æü) 9,000±ß
U25¥·ー¥È¡§3,000±ß¡Ê´Ñ·à»þ25ºÐ°Ê²¼ÂÐ¾Ý¡¿ÅöÆü¿ÈÊ¬¾ÚÄó¼¨¤Î¤¦¤¨ºÂÀÊ»ØÄê·ô¤È¸ò´¹¤¬É¬Í×¡Ë
¡ÚÊ¡²¬¸ø±é¡Û¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡Ë
SÀÊ¡§8,500±ß
U25¥·ー¥È¡§3,000±ß¡Ê´Ñ·à»þ25ºÐ°Ê²¼ÂÐ¾Ý¡¿ÅöÆü¿ÈÊ¬¾ÚÄó¼¨¤Î¤¦¤¨ºÂÀÊ»ØÄê·ô¤È¸ò´¹¤¬É¬Í×¡Ë
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸¡ÊTicketMe¡Ë¡§https://prn.ticketme.world
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¡¦±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È
ºî¡§Ä¹ÄÍ·½»Ë¡¿±é½Ð¡§¾¾µïÂç¸ç
½Ð±é¡§¶ÌÃÖÎè±û¡¿Á°ÅÄÆØ»Ò¡¿Ä»±ÛÍµµ®¡¿Æ£Ã«Íý»Ò¡¿¾®Ìî»û¤º¤ë¡¿´äËÜÚðÌ´¡¿¤¦¤§¤ë¤È¤óÅì
Èþ½Ñ¡§ÊÒÊ¿·½°á»Ò
¾ÈÌÀ¡§°ËÆ£ ¹§
²»¶Á¡§²ÃÆ£ ²¹
°á¾Ø¡§¹âÌÚ°¤Í§»Ò
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ÂçÊõ¤ß¤æ¤
±é½Ð½õ¼ê¡§°¤µ×ÄÅµþ²ð
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§Ã«ß·ÂóÌ¦
ÀëÅÁÈþ½Ñ¡§ÂçÅç°ÍÄó°¡
ÀëÅÁ¥¤¥é¥¹¥È¡§²æ´î²°°Ìº¼Ì³
ÀëÅÁ¡¦WEBÀ©ºî¡§¥Ç¥£¥Ã¥×¥¹¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È
É¼·ô¡§½©¸µ¼ÓÌð²Â
À©ºî¡§Ä¹Ã«Àî¤¤Ê¤ê
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§»þÅÄÍË»Ò
´ë²è¡¦À½ºî¡§¥´ー¥Á¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.prn-stage.jp/
TicketMe¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ç³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¡£NFT¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¤Î»²²Ã¾ÚÌÀ¤Ë¤â
¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÂç9¸À¸ìÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°È¯¹Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä³Æ¼ïÅÅ»Ò·èºÑ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÄÌ²ß·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º°Â¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤â NFT¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¡ÖÍè¾ì¤Î¾Ú¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤Î´¶Æ°¤ä»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤¹¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡ÖFUELFEST JAPAN¡×¤ÎÆþ¾ì¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÀµµ¬¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ½¼¨ÍÑ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë±é½Ð¤Ç¤¹¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä1-1-15 ¥Ë¥åー¥È¥è¥Ó¥ë 3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§µÜ²¼ ÂçÍ¤
URL¡§https://ticketme.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ticketme.io/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー ¹ÊóÃ´Åö¡§¹¾Æ£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://ticketme.co.jp/contact