³ÚÅ·¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀµÌÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò·Ç½Ð¤·¡¢SNSÅê¹Æ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ

¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö³ÚÅ·¡×¡Ë¤Ï¡¢³ÚÅ·¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡×¤Ë¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ûー¥à³«ËëÀï¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀµÌÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò·Ç½Ð¤·¡¢SNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡×¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀµÌÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤¬´§¶¨»¿¤¹¤ë2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¥Ûー¥à³«ËëÀï¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥° ÃÏ°è¥êー¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2Àá¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í vs. £Ö¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡×ÀµÌÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¼Ì¿¿¤ò»ØÄê¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤¤ç¤¦¤Î¥Î¥¨¥¹¥¿¡×¤òÉÕ¤±¤ÆX¤Þ¤¿¤ÏInstagram¤ËÅê¹Æ¸å¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÂÐ¾Ý¥Öー¥¹¤ÎÃ´Åö¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡ÖRakuten Sports¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¡÷RakutenSportsJP¡×¤¬Åê¹Æ¤¹¤ë¡Ö¡ô¤¤ç¤¦¤Î¥Î¥¨¥¹¥¿¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°ÉÕ¤Åê¹Æ¤òÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ¾ò·ï¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò´Þ¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥½¥·¥ª¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Î·ÀÌó¿ô¤¬2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ1,000Ëü²óÀþ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÃí1¡Ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¥Ûー¥à³«ËëÀï¤è¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ø¿½¤·¹þ¤ß¤«¤Ä¥×¥é¥ó¤òÍøÍÑ³«»Ï¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡ÊÃí2¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀµÌÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê·Ç½ÐÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³¦Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤ª¤è¤ÓÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë1,000Ëü²óÀþ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë»þÅÀ¤Î¡¢BCP¡ÊBusiness Continuity PlanÍÑÅÓ¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó¡Ë²óÀþ¤ò´Þ¤à¡¢¡ÖRakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¡×¡ÖRakutenºÇ¶¯U-NEXT¡×¡ÖRakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡ÖRakuten Turbo¡×¡¢MVNO¤ª¤è¤ÓMVNE¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·ÀÌó¿ô¤Ç¤¹¡£BCP²óÀþ¤ò½ü¤¯MNO¡¢MVNO¤ª¤è¤ÓMVNE¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·ÀÌó²óÀþ¿ô¤Ï991Ëü²óÀþ¡£MNO·ÀÌó²óÀþ¿ô¡ÊBCP¡¢MVNO¤ª¤è¤ÓMVNE½ü¤¯¡Ë¤Ï914Ëü²óÀþ¡£
¡ÊÃí2¡Ë¡ÖRakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¡×¡ÖRakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¡Ê¥Çー¥¿¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¡ÖRakutenºÇ¶¯U-NEXT¡×¡ÖRakuten Turbo¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢£SNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§ https://r10.to/h53t9i
ÆâÍÆ¡§ ¡Ö¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡×ÀµÌÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¼Ì¿¿¤ò»ØÄê¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤¤ç¤¦¤Î¥Î¥¨¥¹¥¿¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÂÐ¾ÝÆü¤ËX¤Þ¤¿¤ÏInstagram¤ËÅê¹Æ¸å¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÂÐ¾Ý¥Öー¥¹¤ÎÃ´Åö¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÖRakuten Sports¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¡÷RakutenSportsJP¡×¤¬Åê¹Æ¤¹¤ë¡Ö¡ô¤¤ç¤¦¤Î¥Î¥¨¥¹¥¿¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°ÉÕ¤Åê¹Æ¤òÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò´Þ¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥½¥·¥ª¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÆÃÅµ1¡§
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë16:00～19:00
¡¦ÂÐ¾Ý¥Öー¥¹Ì¾¡§ ¡Ö¡ô¤¤ç¤¦¤Î¥Î¥¨¥¹¥¿¡×¥Öー¥¹
¡¦ÆÃÅµ¡§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¡¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Üー¥ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥½¥·¥ª¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦»²²Ã¾ò·ï¡§
¡¡1. ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×ÀµÌÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¼Ì¿¿¤È¡¢¡Ö#¤¤ç¤¦¤Î¥Î¥¨¥¹¥¿¡×¤òÉÕ¤±¤ÆX ¤Þ¤¿¤Ï Instagram¤ËÅê¹Æ
¡¡2. 1¤òÂÐ¾Ý¥Öー¥¹¤ÎÃ´Åö¤¬³ÎÇ§
3. ¡Ö#¤¤ç¤¦¤Î¥Î¥¨¥¹¥¿¡×¥¬¥Á¥ã¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
ÆÃÅµ2¡§
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§
2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë10:00～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦ÆÃÅµ¡§ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥½¥·¥ª¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦»²²Ã¾ò·ï¡§
¡¡1. ¡ÖRakuten Sports¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@RakutenSportsJP¡×¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¡2. ¡Ö@RakutenSportsJP¡×¤¬Åê¹Æ¤¹¤ë¡Ö¡ô¤¤ç¤¦¤Î¥Î¥¨¥¹¥¿¡×¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¢¨Êç½¸´ü´ÖÃæ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»î¹çÆü¤Ë¸Â¤é¤º¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤Ï±þÊç¼Ô¤Ø¤ÎÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨º£¸å¤Î¼Â»ÜÍ½ÄêÆü¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¢£¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§ https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/vissel-referral/¡¡
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ï2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¤è¤ê¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹
¡¦ÆâÍÆ¡§ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ø¿½¤·¹þ¤ß¤«¤Ä¥×¥é¥ó¤òÍøÍÑ³«»Ï¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦ÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¡§ ¡ÖRakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¡×¡ÖRakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¡Ê¥Çー¥¿¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¡ÖRakutenºÇ¶¯U-NEXT¡×¡ÖRakuten Turbo¡×
