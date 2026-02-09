¥³¥ì¥é¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¶¡µë¤Ë¿ÊÅ¸¡¡¥æ¥Ë¥»¥Õ¤Ê¤É¡¢´¶À÷³ÈÂç¤Î3¥«¹ñ¤ÇÍ½ËÉÀÜ¼ïºÆ³« ¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û
¥³¥ì¥é¤Î·Ð¸ý¥ï¥¯¥Á¥óÅêÍ¿¤ò¼õ¤±¤ëÃË¤Î»Ò¡£¥³¥ì¥éÎ®¹ÔÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¡¢¹¿¿å¤ÎÈïºÒÃÏ°è¤Ç½¸ÃÄÍ½ËÉÀÜ¼ï¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ê¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¡¢2026Ç¯2·î4Æü»£±Æ¡Ë (C) UNICEF/UNI940264/
¡Ú2026Ç¯2·î4Æü¡¡¥¸¥å¥Íー¥Ö¡¿¥Ë¥åー¥èー¥¯È¯¡Û
¥æ¥Ë¥»¥Õ¡Ê¹ñÏ¢»ùÆ¸´ð¶â¡Ë¡¢Gavi¥ï¥¯¥Á¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤ÏËÜÆü4Æü¡¢¥³¥ì¥é¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¶¡µëÎÌ¤¬»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢3Ç¯°Ê¾åÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î½¸ÃÄÍ½ËÉÀÜ¼ï»ö¶È¤¬ºÆ³«¤Ç¤¤ë¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
À¤³¦Åª¤Ë¥³¥ì¥é¾ÉÎã¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·Ð¸ý¥³¥ì¥é¥ï¥¯¥Á¥ó¡ÊOCV¡Ë¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤êºß¸ËÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2022Ç¯¤ËÍ½ËÉÀÜ¼ï»ö¶È¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¤Ï¤½¤Î¼Â»Ü¤òºÆ³«¤¹¤ëºÇ½é¤Î¹ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¤Î½¸ÃÄÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Ï¡¢¸½ºß¤âÂ³¤¯¥³¥ì¥éÎ®¹Ô¤È¡¢70Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÈïºÒ¤·Â¿¿ô¤¬ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Âç¹¿¿å¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ëÃæ¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹¿¿å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ·ò¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿åÆ»¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â»½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ì¥é¤Ê¤É¤Î¿å·Ï´¶À÷¾É¥ê¥¹¥¯¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¸ÃÄÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Î¼Â»Ü¤Î¤¿¤á¡¢½é²ó¤Î2,000Ëü²óÊ¬¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÇÛÉÛ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤È¤·¤Æ¡¢360Ëü²óÊ¬¤¬¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¤Ë¡¢610Ëü²óÊ¬¤¬Æ±¤¸¤¯¿¼¹ï¤Ê½¸ÃÄ´¶À÷¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ1,030Ëü²óÊ¬¤¬¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝµ¡´Ø¡¢À½Â¤¶È¼Ô¡¢¥Ñー¥È¥ÊーÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢·Ð¸ý¥³¥ì¥é¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÇ¯´Ö¶¡µëÎÌ¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î3,500Ëü²óÊ¬¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤ÏÌó7,000Ëü²óÊ¬¤Ø¤ÈÇÜÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏGavi¥ï¥¯¥Á¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬»ñ¶â¤òµò½Ð¤·¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¤¬Ä´Ã£¤È³Æ¹ñ¤Ø¤ÎÇÛÁ÷¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥é¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¡£°ÜÆ°¼°ÊÝ·ò¥Áー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢±ó³ÖÃÏ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤â¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¡¢2026Ç¯2·î4Æü»£±Æ¡Ë(C) UNICEF/UNI940256/
¥æ¥Ë¥»¥Õ»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¶¡µëÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¥ì¥é¶ÛµÞ»öÂÖ¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ËÉÅª¤Ê¥³¥ì¥é¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ÎºÆ³«¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ê¡¢¤³¤Î¶Ë¤á¤Æ´¶À÷ÎÏ¤Î¶¯¤¤¼ÀÉÂ¤ÎÉõ¤¸¹þ¤á¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°ÂÁ´¤Ê¿å¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ä´ðËÜÅª¤Ê±ÒÀ¸ÀßÈ÷¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
½¸ÃÄÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ËÍÑ¤¤¤ë¥³¥ì¥é¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬ÂÎ·ÏÅª¡¢¸øÊ¿¤«¤ÄÆ©ÌÀÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢50°Ê¾å¤ÎÁÈ¿¥¤«¤é¤Ê¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥³¥ì¥é¤Î´¶À÷À©¸æ¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¤³¦ÂÐºö¡¦ÀìÌç²ñµÄ¡ÊGTFCC¡Ë¡×¤¬Äê¤á¤¿ÇÛÊ¬´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢¾åµ3¥«¹ñ¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í½ËÉÀÜ¼ï¤ÎºÆ³«¤Ï¡¢»Ù±çµ¡´Ø¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀ½Â¤¶È¼Ô¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÃÄÂÎ¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë»ýÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¸ÃÄ´¶À÷¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤Î³ÈÂç¡¢Ê¬ÇÛ¤Î¸úÎ¨²½¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÂÐ±þ¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤Î¤¢¤ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬¸ø½°±ÒÀ¸¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤È±Æ¶Á¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤ÃÏ°è¤Ë³Î¼Â¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð¸ý¥³¥ì¥é¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï°ÂÁ´À¤ÈÍ¸úÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëþ1ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¡¹¤Ø¤ÎÀÜ¼ï¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1²ó¤ÎÀÜ¼ï¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6¥«·î´Ö¤ÎÃ»´üÅª¤ÊÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢½¸ÃÄ´¶À÷¤ÎÍÞÀ©¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£2²óÀÜ¼ï¤ò¤¹¤ë¤È¡¢3Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë´¶À÷Í½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥é¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£1ºÐ°Ê¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ÀÜ¼ïÂÐ¾Ý ¡Ê¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¡¢2026Ç¯2·î4Æü»£±Æ¡Ë(C) UNICEF/UNI940279/
À¤³¦Åª¤Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¶¡µë¤¬Ãå¼Â¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½¸ÃÄ´¶À÷¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤1²óÀÜ¼ï¤¬É¸½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢2²óÀÜ¼ï¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ÄÊÌ¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´¶À÷³ÈÂç¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥ì¥é
¥³¥ì¥é¤Ï¡¢±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¿å¤ä¿©ÉÊ¤ò²ð¤·¤Æ´¶À÷¤·¡¢½ÅÅÙ¤Î²¼Î¡¾É¤äÃ¦¿å¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼À´µ¤Ç¤¹¡£Â®¤ä¤«¤Ë¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤Ê°û¤ß¿å¤ä±ÒÀ¸ÀßÈ÷¤¬½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¡¢ÆÃ¤ËÊ¶Áè¤äÉÏº¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¡¢33¥«¹ñ¤«¤éWHO¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥é¤Þ¤¿¤ÏµÞÀ¿åÍÍÀ²¼Î¡¾É¤Î¾ÉÎã¿ô¤Ï60Ëü·ï°Ê¾å¡¢»à¼Ô¿ô¤ÏÌó7,600¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥³¥ì¥é¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÈ¯À¸¾õ¶·¤¬½½Ê¬¤ËÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ÉÎã¿ô¤Ï¤³¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£2021Ç¯°Ê¹ß¡¢À¤³¦¤Î¥³¥ì¥é¾ÉÎã¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¸º¾¯¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ì¥é¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥é¤ÎÍ½ËÉ¤ÈÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í½ËÉÀÜ¼ï¤Ï¤½¤Î°ìÂ¦ÌÌ¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£½¸ÃÄ´¶À÷¤ÎËÉ»ß¤È³ÈÂç¤ÎÁË»ß¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹´üÅª¤Ë»àË´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ê¿å¤ä±ÒÀ¸ÀßÈ÷¡¢±ÒÀ¸½¬´·¤Î´ðÈ×À°È÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÀÉÂ´Æ»ë¡¢¿×Â®¤Ê¼£ÎÅ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤ÎÏ¢·È¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ ¥æ¥Ë¥»¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æ¥Ë¥»¥Õ¡ÊUNICEF¡§¹ñºÝÏ¢¹ç»ùÆ¸´ð¶â¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¤È·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¹ñÏ¢µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£¸½ºßÌó190¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¢¨¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÇ¤âº¤Æñ¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥»¥Õ¤Î³èÆ°»ñ¶â¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤«¤é¤ÎÊç¶â¤ä³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤é¤ÎÇ¤°Õµò½Ð¶â¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ https://www.unicef.org
¢¨ ¥æ¥Ë¥»¥Õ¹ñÆâ°Ñ°÷²ñ¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Õ¶¨²ñ¡Ë¤¬³èÆ°¤¹¤ë32¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹
¢£ ÆüËÜ¥æ¥Ë¥»¥Õ¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥æ¥Ë¥»¥Õ¶¨²ñ¤Ï¡¢32¤ÎÀè¿Ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¥æ¥Ë¥»¥Õ¹ñÆâ°Ñ°÷²ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ±´Ö¤ÇÍ£°ì¥æ¥Ë¥»¥Õ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ³èÆ°¤Î¹Êó¡¢Êç¶â³èÆ°¡¢¥¢¥É¥Ü¥«¥·ー¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ https://www.unicef.or.jp