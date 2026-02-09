¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³«¤¯¡ª¡¡¥¢¥¤¥É¥Ã¥¯¤Î¡ÖTouchÆÉ¤ß¡×¤¬µ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¤Î¡Öµ»É¾¥Ñ¥ó¥À¥È¥ì¥«¥·¥êー¥º½ÕÀáº×2026¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃøºî¸¢ÊÝ¸î¡ÊDRM¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Öbookend¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¡Ë¡×¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À®°æ ÆØ¡¢°Ê²¼¥¢¥¤¥É¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢QR¥³ー¥É¤äNFC¥¿¥°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¡Öbookend¡×¤Ë¤è¤ê¥»¥¥å¥¢¤ËÇÛÉÛ¡¦±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖTouchÆÉ¤ß¡Ê¥¿¥Ã¥Á¤è¤ß¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹½é¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Òµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼µ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤¬2026Ç¯2·î13Æü¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡Öµ»É¾¥Ñ¥ó¥À¥È¥ì¥«¥·¥êー¥º½ÕÀáº×2026¡×¤ÎÇÛ¿®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚTouchÆÉ¤ß¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×¡Û
¡ÖTouchÆÉ¤ß¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥Ã¥¯¤¬Äó¶¡¤¹¤ëDRM¥µー¥Ó¥¹¡Öbookend¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¡Ë¡×¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡¢¥°¥Ã¥º¡¢½ñÀÒ¤Ê¤É¤Î¡ÖÊªÍýÅª¤ÊÇÞÂÎ¡×¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ò¡¢QR¥³ー¥É¤äNFC¥¿¥°¤ò²ð¤·¤ÆÄ¾´¶Åª¤ËÉ³¤Å¤±¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
TouchÆÉ¤ß¥µー¥Ó¥¹³µÎ¬¿Þ
ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤ÎÇÛ¿®ÊýË¡¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¥Ö¥é¥¦¥¶±ÜÍ÷¡Êbookend view¡Ë
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤ÎÉ¸½à¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¤¹¤°¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ëÊý¼°¤Ç¤¹¡£¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤À¤±¤Ç±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Î©¤ÁÆÉ¤ß¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
±ÜÍ÷´Ä¶¡§ Windows¡¢macOS¡¢iOS¡¢Android¤ËÂÐ±þ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Ä¶¤Ç±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¿Þ½ñ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó±ÜÍ÷¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
£²¡¥¥é¥¤¥»¥ó¥¹°Ü¾ù·¿¥¢¥×¥êÇÛ¿®¡Êbookend¥¢¥×¥ê¡Ë
¥«ー¥É¤Ê¤É¤ÎÊªÍýÇÞÂÎ¤ËQR¥³ー¥É¤äNFC¥¿¥°¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥³ー¥ÉËè¤Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÉ³¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÍýÇÞÂÎ¤ÎÊÝÍ¼Ô¤¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î½êÍ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ±ÜÍ÷¤Ç¤¤ëÊý¼°¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸ÇÞÂÎ¤ÇÂ¾¼Ô¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸µ¤Î½êÍ¼Ô¤«¤é¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÊªÍýÅª¤Ê¥«ー¥É¤òÂ¾¼Ô¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î±ÜÍ÷¸¢¤â¤¢¤ï¤»¤Æ°Ü¾ù¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¾ùÅÏ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥êÇÛ¿®¤Ç¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹°Ü¾ù¤Î¥¤¥áー¥¸
±ÜÍ÷´Ä¶¡§ Windows¡¢macOS¡¢iOS¡¢Android¸þ¤±¤Î¡Öbookend¥¢¥×¥ê¡×¤ò»ÈÍÑ¡£°ìÅÙ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó´Ä¶¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Úµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Öµ»É¾¥Ñ¥ó¥À¥È¥ì¥«¥·¥êー¥º½ÕÀáº×2026¡×¤Ç¤Î³èÍÑ¥·ー¥ó¡Û
º£²ó¤Îµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼ÒÍÍ¤Î»Üºö¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤È¡Ö¼ê·Ú¤ÊÂÎ¸³¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢**¡Ö¥Ö¥é¥¦¥¶ÇÛ¿®¡Êbookend view¡Ë¡×**¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ»É¾¥Ñ¥ó¥À¥È¥ì¥«¥·¥êー¥º½ÕÀáº×2026¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü～15Æü¤Ë¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¦¥¨¥Î¥Ç¥Ñ¥ó¥À½ÕÀáº×¡×¤Î²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥«ー¥É¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥«ー¥É¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¸ÂÄê¤Î¼Ì¿¿½¸Åù¡Ë¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊªÍýÅª¤Ê¥«ー¥É¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤È¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÆÃÅµ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍøÊØÀ¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥¤¥áー¥¸
bookend view¥Ó¥åー¥¢¥Úー¥¸¡ÊWindows¡Ë
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥¢¥¤¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡ÖTouchÆÉ¤ß¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½ÐÈÇ¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡ÊÊªÍý¥°¥Ã¥º¡Ë¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤ÎÍ»¹ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡¢¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍè¾ìÆÃÅµ¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Òµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡¡¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤Áµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ñÀÒ¡¦»¨»ï¤ò´©¹Ô¤·Â³¤±¡¢55Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÀìÌç¡¦¼ÂÍÑ½ñ½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¤äÅÅ»Ò½ÐÈÇ¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢½ÐÈÇ¤Î·Á¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤Ä¤Í¤Ë¿·¤·¤¤ÊÑ²½¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Èµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¡É¼Â¸½¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤½ÐÈÇ¤Î·Á¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢½ÐÈÇ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿¿ô¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¥Ñ¥ó¥À¼Ì¿¿½¸¡Ö¥Ñ¥óÀ¸¡×¥·¥êー¥º¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤ò°¦¤Ç¤ëIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤½¤ÎºÇ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖTouch ÆÉ¤ß¡×¤ÎÂè1ÃÆ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤¤¤Ø¤ó´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊªÍýÇÞÂÎ¡×¡ß¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¡¢¤Þ¤¿¡ÖTouch ÆÉ¤ß¡×¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ËÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ»É¾¥Ñ¥ó¥À¥È¥ì¥«¥·¥êー¥º½ÕÀáº× 2026¡×¤Ë¤Æ¡ÖTouch ÆÉ¤ß¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¦¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¡È¥Ñ¥ó¥À¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î½ÐÈÇ¤Î·Á¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£µ»É¾¥Ñ¥ó¥À¥È¥ì¥«¥·¥êー¥º½ÕÀáº×2026 ³µÍ×
¢£³ô¼°²ñ¼Òµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¤Î³µÍ×
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÊÒ²¬ ÖÞ
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1969Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§3000Ëü±ß
¼ç¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§55Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÀìÌç½ñ¡¦¼ÂÍÑ½ñºî¤ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿Íý¹©³Ø½ñ¤ò¤Ï¤¸¤á»ñ³Ê»î¸³¤Î¤¿¤á¤Î»²¹Í½ñ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÆþÌç½ñ¤«¤éITµ»½Ñ¼Ô¸þ¤±¤ÎÀìÌç½ñ¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤·¤¿¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー½ñ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë½ñÀÒ¡¦»¨»ï¤ÎÈ¯¹Ô¡£
¢£¥¢¥¤¥É¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò À®°æ ÆØ
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1999Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§3,000Ëü±ß
¼ç¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸þ¤±Ãøºî¸¢´ÉÍý¡ÊDRM¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¢SaaSÄó¶¡
¼çÍ×¼è°úÀè¡§³ô¼°²ñ¼Ò½¸±Ñ¼Ò¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¢SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥×¥í¥À¥¯¥Ä¥µ¥Ýー¥È¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»ºâÀ¯»ö¾ð¸¦µæ²ñ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆ»Ï©¶¨²ñ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉÞ·¬¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Æ¥ª¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNHK½ÐÈÇ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆü´©¹©¶È¿·Ê¹¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤®¤ç¤¦¤»¤¤¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤«
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ´ë¶È¡§200¼Ò°Ê¾å