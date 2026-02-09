Florica¥¤¥ó¥Êー¥é¥¯¥È¥¸¥§¥ë ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤¬¡¢½÷ÀÍÑ¸Ä¼¼¥È¥¤¥ì¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOiTr ads¡×¤Ë¤Æ¹¹ð¶¨»¿¡£Florica¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥×¥ì¥¥ã¥ó³«»Ï¡£
²½¾ÑÉÊOEM¡¦ODM¥áー¥«ー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥åー¥ë(½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¾å°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢È¯ÁÛ¤Î¥Õ¥íー¥é¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFlorica¥¤¥ó¥Êー¥é¥¯¥È¥¸¥§¥ë ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡×¤ò¡¢¥ª¥¤¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºê»³ ¿¿¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë½÷ÀÍÑ¸Ä¼¼¥È¥¤¥ì¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOiTr ads (¥ª¥¤¥Æ¥ë¡¦¥¢¥º¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¹ð¶¨»¿¤ò³«»Ï¡£¹¹ð¤ËÏ¢Æ°¤·¡¢Florica¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Î¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡ÖOiTr ads¡Ê¥ª¥¤¥Æ¥ë¡¦¥¢¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢½÷ÀÍÑ¸Ä¼¼¥È¥¤¥ì¤ËÀ¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥ó¤ò¾ïÈ÷¡¦ÌµÎÁÄó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µー¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤«¤é¤Î¹¹ð¶¨»¿Èñ¤Î°ìÉô¤òÀ¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥óÅù¤ÎÌµÎÁÄó¶¡¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖFlorica(¥Õ¥í¥ê¥«)¥¤¥ó¥Êー¥é¥¯¥È¥¸¥§¥ë ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢È¯ÁÛ¤Î¥Õ¥íー¥é¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤ÇÍð¤ì¤¿ç´Æâ¤ÎpH¤òÅ¬Àµ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÀ°¤¨¤ëÆÈ¼«½èÊý¤Î¡Ö»ºÆ»ÆâÆý»À¶ÝÈ¯¹Ú±Õ*¹ÇÛ¹ç¥¸¥§¥ë¡×¤ò¥¢¥×¥ê¥±ー¥¿ー¤Çç´Æâ¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¡¢Ì¤ÍèÈ¯ÁÛ¤Î¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¥±¥¢¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖOiTr¡×¤Î¡Ö½÷À¤ÎÉÔ°Â¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë½÷ÀÍÑ¸Ä¼¼¥È¥¤¥ì¤ÇÀ¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥ó¤òÌµÎÁÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¡¢À¸Íý¸å¤Î·Ð·ì¤ÎÀö¤¤Î®¤·¤Ë¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖFlorica¥¤¥ó¥Êー¥é¥¯¥È¥¸¥§¥ë ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡×¤¬»¿Æ±¤·¡¢¹¹ð¶¨»¿¤òµÇ°¤·¤Æ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚFlorica¡ßOiTr¡Û
Á´¹ñ¤ÎOiTrÀßÃÖ¾ì½ê¤Î°ìÉô¤Î»ÜÀß¤Ë¤Æ¡¢
2026Ç¯2·î9Æü(·î)¤«¤é¹¹ðÇÛ¿®³«»Ï～3·î22Æü(Æü)Ëø
¥ª¥¤¥Æ¥ë¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://oitr.jp/media/
Florica¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://florica.jp/
¡ÚFlorica¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡Û
¢£¼Â»Ü´ü´Ö
Âè°ìÃÆ¡§2026Ç¯2·î9Æü(·î)～3·î1Æü(Æü)
ÂèÆóÃÆ¡§2026Ç¯3·î2Æü(·î)～3·î22Æü(Æü)
¢£±þÊçÊýË¡
¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡ÊInstagram¡Ë
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¤¤¤¤Í¡¡¢¨¥³¥á¥ó¥È¤ä¥·¥§¥¢¤ÇÅöÁªÎ¨¥¢¥Ã¥×
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾¦ÉÊ
Florica¥¤¥ó¥Êー¥é¥¯¥È¥¸¥§¥ë ¥á¥Ç¥£¥«¥ë 3ËÜÆþ¤ê(ÃêÁª¤Ç¹ç·×200Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë)
Florica¥¤¥ó¥Êー¥é¥¯¥È¥¸¥§¥ë ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡Ê´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ§¡Û
½÷À¤Î¤«¤é¤À¤ËËÜÍèÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ºÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¥±¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ºÆ»ÆâÆý»À¶ÝÈ¯¹Ú±Õ*¹ÇÛ¹ç¥¸¥§¥ë¡£¥¢¥×¥ê¥±ー¥¿ー¤ÇÄ¾ÀÜ¤È¤É¤±¤Æç´Æâ¤Ë¤È¤É¤á¡¢¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ë·¹¤Íð¤ì¤¿¡¢ç´Æâ¤ÎpH¤òÅ¬Àµ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Ë¤ß¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Î¥±¥¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÍÆ´ï¤âÃæ¿È¤âMade in Japan¡£Florica¤Ï¡¢À¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⚫ÆÃµö¼èÆÀ*¹¤Î»ºÆ»ÆâÆý»À¶ÝÈ¯¹Ú±Õ*²ÇÛ¹ç
⚫¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬99.8%ÇÛ¹ç¡¢ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬87.6%ÇÛ¹ç
⚫3¼ï¤ÎCICAÀ®Ê¬ÇÛ¹ç*³¡¢¥Ñ¥é¥×¥é¥»¥ó¥¿*⁴ÇÛ¹ç
⚫ç´Æâ¤ËÄ¾ÀÜÁÞÆþ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÍÆ´ï¤âÃæ¿È¤âMade in Japan
⚫±ÒÀ¸Åª¤Ê»È¤¤ÀÚ¤ê¥¿¥¤¥×
⚫¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥åÀß·×¤Ç´ÊÃ±¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¡Ú»ÈÍÑÊýË¡¡Û
ç´Æâ¤ò»ÀÀ¤ËÊÝ¤Ä¡È»ºÆ»ÆâÆý»À¶ÝÈ¯¹Ú±Õ*¹ÇÛ¹ç¥¸¥§¥ë¡É¤òÄ¾ÀÜ´ÊÃ±¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¡£ ç´Æâ¤ÎÍð¤ì¤¿pH¤òÅ¬Àµ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÀ°¤¨¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤Î¤Ë¤ª¤¤¡¦¤ª¤ê¤â¤Î¤Ê¤É¤Îç´¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£ç´Àö¾ô¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢À¸Íý¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤±¤Î·Ð·ì¤ÎÀö¤¤Î®¤·¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú´¶¿¨¡¦»ÈÍÑ´¶¡¦»Å¾å¤¬¤ê¡Û
¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ç´Æâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤êç´Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊý¡Û
⚫Æü¾ïÅª¤Ë¤ª¤ê¤â¤Î¤ÎÊÑ²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
⚫À¸Íý½ª¤ï¤ê¤Î»Ä¤Ã¤¿·Ð·ì¤òÀö¤¤Î®¤·¤¿¤¤
⚫¤Ë¤ª¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
⚫À¸òÁ°¤ä¸å¤Ë¥±¥¢¤·¤¿¤¤
ÈÎÇäÌ¾¡§¥¤¥ó¥Êー¥é¥¯¥È¥¸¥§¥ë ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡Ê°ìÈÌÅªÌ¾¾Î¡§ç´Àö¾ô´ï ¡Ë
°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§307AGBZX00059000
¢£Florica¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://florica.jp/
¡¡³ÚÅ·»Ô¾ì https://item.rakuten.co.jp/blondie-blond/flo1000/¡¡¤ÇÈ¯ÇäÃæ
ÆâÍÆÎÌ¡§1.7g(1ËÜ¤¢¤¿¤ê¡Ë
ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§10ËÜÆþ¤ê 4,950±ß/3ËÜÆþ¤ê 1,650±ß
»ÈÍÑ²ó¿ô¡§1Æü£±ËÜ¡£½µ¤ËÌó3²óÄøÅÙ¡£
*¹¡¡ÆÃµöÂè7076840¹æ¡¢DL81¶Ý¼ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸¶ÎÁ
*²¡¡Æý»ÀÛå¶Ý/Æ¦ÆýÈ¯¹Ú±Õ(pHÄ´À°ºÞ)
*³¡¡¥Ä¥Ü¥µ¥¨¥¥¹¡¢¥Þ¥Ç¥«¥Ã¥½¥·¥É¡¢¥¢¥·¥¢¥Á¥³¥·¥É(ÊÝ¼¾ºÞ)
*⁴¡¡¥À¥Þ¥¹¥¯¥Ð¥éÂÛºÂÇÝÍÜ¥¨¥¥¹(ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ)