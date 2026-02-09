¡ÚÈôÂÍ¹â»³¡¦´ôÉì¸©¹â»³»Ô¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¿·°æ¿¿µ¨»ÒÁª¼ê¤òÁ´ÎÏ±þ±ç¡ª
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢Åö»Ô½Ð¿È¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê£²£°£²£¶Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥ー¥¯¥í¥¹ ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¿·°æ¿¿µ¨»ÒÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
²£ÃÇËë¤òÁ°¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ëÅÄÃæ»ÔÄ¹¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤È»ÔÌò½ê¿¦°÷
»ÔÌò½êÄ£¼Ë¤äÆ»Ï©±è¤¤¡¢»ÔÆâ¤Î¥¹¥ー¾ì¤Ê¤É¤Ë²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¡¢±þ±ç¥àー¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð¿È¹»¤Ç¤¢¤ëÆü»ÞÃæ³Ø¹»¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥µ»³«»Ï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò³«ºÅ
»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ì´¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤à¿·°æÁª¼ê¤ò»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë17:45～21:20
¾ì½ê¡§¹â»³»ÔÌò½ê1³¬¥í¥Óー
ÆâÍÆ¡§17:00～17:45¡¡¼õÉÕ¡Ê°Ê¹ß¤â¿ï»þ¼õÉÕ¡¢´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡17:45～17:50¡¡°§»¢
¡¡¡¡¡¡17:55～19:00¡¡»î¹ç´ÑÀï¡§Í½Áª
¡¡¡¡¡¡19:55～21:20¡¡»î¹ç´ÑÀï¡§·è¾¡
¿·°æ ¿¿µ¨»Ò Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¦1993Ç¯6·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¡¦¥¹¥ー¥¯¥í¥¹Áª¼ê¡Ê¸µ¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥ーÁª¼ê¡Ë
¡¦¥Ð¥É¥Û¥Õ¥¬¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥¹¥ー¥Û¥Æ¥ëÀìÌç³Ø¹»(¹â»³À¾¹â¹») ¢ª Ë¡À¯Âç³Ø
¡¦½êÂ°¡§´ôÉìÆüÌî¼«Æ°¼Ö¥¹¥ー¥¯¥é¥Ö
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¹â»³»ÔÌò½ê¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê²Ý
½»½ê¡§¢©506-8555 ´ôÉì¸©¹â»³»Ô²Ö²¬Ä®2ÃúÌÜ18ÈÖÃÏ
ÅÅÏÃ¡§0577-35-3157