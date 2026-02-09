¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¢2026Ç¯JNCC³«ËëÀï¡Ö¥µ¥¶¥ó¥Ï¥ê¥±ー¥óÂçºå¡×¤Ø¤Î»²ÀïÂÎÀ©È¯É½¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:Âç´ÓÍÛ²ð¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ëJNCC¡ÊÁ´ÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êーÁª¼ê¸¢ °Ê²¼JNCC¡Ë¤Ø¤Î¶¨»¿¤ª¤è¤Ó»²Àï³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçºåÉÜ¡¦¥×¥é¥¶ºå²¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³«ËëÀï¡Ö¥µ¥¶¥ó¥Ï¥ê¥±ー¥óÂçºå¡×¤Ø¤Î»²ÀïÂÎÀ©¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ï2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤è¤êJNCC¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥ª¥Õ¥íー¥É»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¡Ö¿··¿¥¨¥ó¥Ç¥åー¥í¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¼Â¾Ú¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÇ°¤¹¤Ù¤³«ËëÀï¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥í¤«¤éÍÎÏ¥Ç¥£ー¥éー¥Áー¥à¤Þ¤Ç·×4Ì¾¤Î¥é¥¤¥Àー¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¶î¤ê¹ñÆâºÇ¹âÊö¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£2026 JNCC ³«ËëÀï »²ÀïÂÎÀ©
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¥ª¥Õ¥íー¥É¥â¥Ç¥ë¤¬»ý¤Ä¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÃÏ·Á¤È¹âÂ®¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¾Êý¤ÇÎà¤Þ¤ì¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡×ÀÇ½ ¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î4¥Áー¥à¡¦4Ì¾¤Î¥é¥¤¥Àー¤¬½ÐÁö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡§¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥¥¹¥È¡ÊStefan Granquist¡Ë
1. Triumph Racing Japan with RG3
- ¥Þ¥·¥ó¡§TF 250－E
- ¥é¥¤¥Àー¡§¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥¥¹¥È¡ÊStefan Granquist¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¨¥ó¥Ç¥åー¥íÁª¼ê¸¢¤ÇÄ¹Ç¯¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏJNCCÌÚÅçÊ¿Âç²ñ¤Ë¤ÆTriumph TF 250-X¤ò¶î¤êÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥¨ー¥¹¥é¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£
2. Triumph Racing Japan with ¥¦¥£¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢FFF
- ¥Þ¥·¥ó¡§TF 250－E
- ¥é¥¤¥Àー¡§¾¾Èø ±ÑÇ·¡ÊHideyuki Matsuo¡Ë ¥¨¥ó¥Ç¥åー¥í¥ìー¥¹¤ÇËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¥é¥¤¥Àー¡¢¾¾Èø±ÑÇ·Áª¼ê ¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂÎÀ©¤«¤é»²Àï¡£Æñ½ê¤Ç¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤Áö¤ê¤Ç¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥ÕÅìµþBAY
- ¥Þ¥·¥ó¡§TF 250－E
- ¥é¥¤¥Àー¡§¾®³Þ¸¶ Âçµ®¡ÊDaiki Ogasawara¡Ë Á´ÆüËÜ¥â¥È¥¯¥í¥¹Áª¼ê¸¢¡ÊIA2¥¯¥é¥¹¡Ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥é¥¤¥Àー¡£Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥ÕÅìµþBAY¡× ¤«¤é¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ê¡¢¥â¥È¥¯¥í¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¹¥Ôー¥É¤òÉð´ï¤Ë¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ØÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
4. ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥ÕÉÍ¾¾ with ¥Ó¥Ðー¥¯Âçºå
- ¥Þ¥·¥ó¡§TF 250－E
- ¥é¥¤¥Àー¡§ÊÝºä ½¤°ì ¡ÊYoshikazu Hosaka¡ËÁ´ÆüËÜ¥¨¥ó¥Ç¥åー¥íÁª¼ê¸¢IA¥¯¥é¥¹2025Ç¯¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡£¥ª¥Õ¥íー¥ÉÀìÇ¤¥Ç¥£ー¥éー¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥ÕÉÍ¾¾¡× ¤È¡¢´ØÀ¾¤ÎÍÎÏ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥Ðー¥¯Âçºå¤È¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê»²Àï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»²ÀïÂç²ñ³µÍ×¡§JNCC ³«ËëÀï ¥µ¥¶¥ó¥Ï¥ê¥±ー¥óÂçºå
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥×¥é¥¶ºå²¼¡×¤Ï´ØÀ¾¥ª¥Õ¥íー¥É¤Î¥á¥Ã¥«¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¥µ¥ó¥É¡¢¥¬¥ì¡¢¼¾ÃÏ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¾Êª¤Î¿Í¹©¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö´ÝÂÀ¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É & ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¡×¤¬¥é¥¤¥Àー¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
- Âç²ñÌ¾¾Î¡§ JNCC ³«ËëÀï ¥µ¥¶¥ó¥Ï¥ê¥±ー¥óÂçºå
- ³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
- ³«ºÅÃÏ¡§ ¥×¥é¥¶ºå²¼¡ÊÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¡Ë
- ¶¥µ»¥¯¥é¥¹¡§ COMP¡Ê3»þ´Ö¡Ë¡¢FUN¡Ê100Ê¬¡ËÂ¾
Åö²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ö¿··¿¥¨¥ó¥Ç¥åー¥í¥â¥Ç¥ë¡×»î¾è²ñ¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»î¾è¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(2ÀïÌÜ°Ê¹ß¤â¡¢³Æ²ñ¾ì¤Ë¤Æ»î¾è²ñ¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£)
²áµî¤Î¥ê¥êー¥¹¡§¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ë¤è¤ëJNCC¡ÊÁ´ÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êーÁª¼ê¸¢¡Ë¤Ø¤Î¶¨»¿¤¬·èÄê¡ª2026Ç¯¤Î¥ìー¥¹¤è¤ê¡¢JNCC¤È¤Î³Æ¼ï¼è¤êÁÈ¤ß¤òËÜ³Ê»ÏÆ°!!¡×
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000495.000031383.html
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- 1902Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥º¤Ï¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤À½Â¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ2022Ç¯¤Ç120Ç¯¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥º¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥ì¥¹¥¿ー¥·¥ãー½£¥Ò¥ó¥¯¥ìー¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢ËÜÊª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸ÄÀ¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬´°àú¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤òÀ¸»º¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ï±Ñ¹ñºÇÂç¤Î¥ªー¥È¥Ð¥¤¥áー¥«ー¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï13Ëü4,635Âæ*¡¢À¤³¦68¤«¹ñ¡¦Ìó950Å¹ÊÞ¤Î¥Ç¥£ー¥éーÌÖ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê*¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£
- ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÌó3,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢±Ñ¹ñ¡¢ËÌÊÆ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡Ê¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¡Ë¡¢¥Ù¥Í¥ë¥¯¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¤Ë¸½ÃÏË¡¿Í¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤ËÆÈÎ©·Ï¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥¹¥¿ー¥·¥ãー½£¥Ò¥ó¥¯¥ìー¤È¥¿¥¤¤ËÀ½Â¤¹©¾ì¤ò¹½¤¨¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥¤¥ó¥É¤Ë¤âCKD¹©¾ì¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥é¥¤¥Àー¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´°àú¤ÊÁö¤ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤È¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¥â¥À¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¥íー¥É¥¹¥¿ー¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤400cc TR¥·¥êー¥º¤ÎSpeed¤«¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê2500cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿Rocket 3¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ÉÊ¼Á¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯Îð¡¢·Ð¸³¥ì¥Ù¥ë¤Î¥é¥¤¥Àー¤Ë³Ú¤·¤µ¤È½ÓÉÒÀ¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤ëÁö¤ê¤òÄó¶¡¤¹¤ëSPEED 400¤ÈSCRAMBLER 400 X¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥·¥ó¥°¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊTR¥·¥êー¥º¡Ë¤ÇÈ¯Çä¡£¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤Î¥é¥¤¥Àー¤ËÂÐ¤·¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥â¥À¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊBonneville¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Bonneville¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤¬1956Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥æ¥¿½£¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ó¥ë¡¦¥½¥ë¥È¥Õ¥é¥Ã¥Ä¤ÇµÏ¿¤·¤¿Î¦¾åÂ®ÅÙµÏ¿¤òµÇ°¤·¤ÆÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¯¤Î¸µÁÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¸ÄÀ¤«¤é¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥ìー¥¹¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Bonneville¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ï¡¢¥é¥¤¥Àー½Å»ë¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¯ー¥ë¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Bonneville Bobber¡¢Speedmaster¡¢Thruxton RS¡¢Speed Twin 900¡¢Speed Twin 1200¡¢Scrambler 900¡¢Scrambler 1200¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊBonneville T120¤ÈT100¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥íー¥É¥¹¥¿ー¥·¥êー¥º¤Ï¡¢½ÓÉÒ¤µ¤Ç¿Íµ¤¤ÎTrident 660¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤ÊDaytona 660¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Street Triple 765¡¢¤½¤·¤ÆSpeed Triple 1200 RS¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥é¥¤¥Àー¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤ÏTiger Sport 660¡¢Tiger Sport 800¤«¤éTiger 900¥·¥êー¥º¡¢¤½¤·¤ÆTiger 1200¥·¥êー¥º¤Þ¤Ç¡¢ÁÔÂç¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥áー¥«ー OSET Bikes ¤òÇã¼ý¡£Æ±¼Ò¤Ï2004Ç¯¤Ë¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥æー¥¹¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥È¥é¥¤¥¢¥ëÁª¼ê¸¢¤Ç¥È¥Ã¥×5Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¢MotoGP¡¢À¤³¦¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¯Áª¼ê¸¢¡¢¥Þ¥óÅçTT¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¼Â¸½¤È¼¡À¤Âå¥é¥¤¥Àー¤Î°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 2023Ç¯¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ï¡Ö24»þ´Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤Ã¤¿ºÇÄ¹µ÷Î¥¡Ê¸Ä¿Í¡Ë¡×¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹©¾ì¤«¤é½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿É¸½à»ÅÍÍ¤ÎTiger 1200 GT Explorer¤ò¶î¤ê¡¢5ÅÙ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥åー¥íÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¤«¤Ä¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¥Ð¥ó¡¦¥»¥ë¥Ð¥ó¥Æ¥¹¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ê¥ë¥É¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥ê¥ó¥°¤Ë¤Æ24»þ´Ö¤Ç4012km¤òÁöÇË¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿3406km¤Ë600km°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ë¤Ïµ±¤«¤·¤¤¥ìー¥¹¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥é¥¹¤ÈÊ¬Ìî¤Ç¥ìー¥¹¤Ë»²Àï¤·¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1908Ç¯¤ÎÂè2²ó¥Þ¥óÅçTT¥ìー¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥íー¥É¤È¥µー¥¥Ã¥È¤ÎÀ©ÇÆ¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï2014Ç¯¤È2015Ç¯¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î675cc 3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³ÍÆÀ¤ä¥ïー¥ë¥É¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥ìー¥¹¡¢2014Ç¯¤È2019Ç¯¤Ë¤Ï¥²¥¤¥êー¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ò¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬¥Þ¥óÅç¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥ÄTT¤ÇÍ¥¾¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏTriumph STR765¤ò¶î¤Ã¤Æ¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ò¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬Ê¿¶Ñ»þÂ®130¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó209km/h¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏStreet Triple 765¤ò¶î¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ñ¥·¥å¤¬ÅÁÀâ¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê200¤Î¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
- 2019Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë°Ê¹ß¡¢FIM Moto2(TM)À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¤ÎÆÈÀêÅª¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¥ìー¥·¥ó¥°ÅÁÀâ¤Ïº£¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥º¤Ï½Ð¾ìÁ´¥Áー¥à¤Ë¡¢¥ìー¥¹ÀìÍÑ¥Á¥åー¥ó¤ò»Ü¤·¤¿765cc 3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤òºÆÄêµÁ¤·¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëºÇ¹â»þÂ®+300km/h¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤ò´Þ¤á¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÎµÏ¿¤ò¼¡¡¹¤ÈÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
- ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®¸ù¡¢¥é¥¤¥Àー¤ä¥Áー¥à¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤ÈDorna¡Ê¥É¥ë¥Ê¡Ë¤Ï2021Ç¯¤È2023Ç¯¤Ë¤âÄó·È¤Î±äÄ¹¤ò·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë5Ç¯´Ö¤Î¥ìー¥¹·ÀÌó¡Ê2025Ç¯～2029Ç¯¡Ë¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ï PTR Triumph Factory Racing ¤È¶¦¤Ë2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¤Ë»²Àï¡£¥È¥à¡¦¥Öー¥¹¡á¥¨¥¤¥â¥¹¤È¥ª¥ê¡¦¥Ù¥¤¥ê¥¹¤¬Street Triple 765¤Ç»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£Macadam Triumph Factory Racing ¤Ï¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç2024Ç¯½àÍ¥¾¡¤Î¥ëー¥¯¡¦¥¹¥Æ¥¤¥×¥ë¥Õ¥©ー¥É¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ï¥º¥ïー¥¹¤¬»²Àï¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥¤¥¯Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏDaytona 660¤ò¶î¤ë¥Ö¥í¥Ç¥£¡¦¥¬¥¦¥£¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ï¥ó¥É¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥Þー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢PHR Triumph ¤Î¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Ç¥½¥¤¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
- 2023Ç¯¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ï2024Ç¯¤ÎMXGP/MX2¤ª¤è¤Ó¥¹ー¥Ñー¥â¥È¥¯¥í¥¹À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë»²Àï¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£½é¥·ー¥º¥ó¤ÎÀ®¸ù¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î¥¹ー¥Ñー¥â¥È¥¯¥í¥¹¤Ë¤Ï4¿Í¤Î¥é¥¤¥Àー¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ì¥¯¡¦¥¹¥¦¥©¥ë¡¢¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥¯¥Êー¡¢¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥¹¥Æ¥£¥ì¥º¡¦¥í¥Ðー¥È¥½¥ó¤Î4¿Í¤Ï¡¢TF250-X¤Ç¥¹ー¥Ñー¥¯¥í¥¹¤ÎÎ¾¥³ー¥¹¥È¤È¥×¥í¡¦¥â¥È¥¯¥í¥¹¡¦¥·¥êー¥º¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£FIM MX2À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¥«¥à¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥é¥ó¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î»²Àï¡£¤Þ¤¿¡¢¥®¥ì¥à¡¦¥Õ¥¡¥ì¥¹¤¬¿·¤¿¤Ë¥Áー¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥Ïー¥é¥Ã¥×¤Ï¥Æ¥¹¥È¥é¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡ÊMX2¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤¿¤á¡Ë¡£
- 2024Ç¯9·î¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ï¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÎÅÁÀâ¤Ç¤¢¤ë¸µÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Ýー¥ë¡¦¥¨¥É¥â¥ó¥É¥½¥ó¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¤Î¥¨¥ó¥Ç¥åー¥í¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Áー¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ËÀµ¼°¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï ¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥¦¥©ー¥«ー ¤¬TF 250¤Ç¥¹ー¥Ñ―¥¨¥ó¥Ç¥åー¥íÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Áí¹ç2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤ËTF 250-E 4¥¹¥È¥íー¥¯¡Ê¤Û¤ÜÉ¸½à»ÅÍÍ¡Ë¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¨¥ë¥Ä¥Ù¥ë¥°¥í¥Ç¥ª¤ò´°Áö¡£¥¨¥ó¥Ç¥åー¥íGP ¤Ç¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê ¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥Þ¥Ã¥«¥Ëー ¤È ¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥Ú¥ë¥½¥ó ¤¬TF 250-E¤Ç»²Àï¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¹ñºÝ6Æü´Ö¥¨¥ó¥Ç¥åー¥í¡ÊISDE¡Ë¤Ë»²Àï¤·¡¢TF 250-E¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ïー¥ë¥É¥Áー¥à¥È¥í¥Õ¥£ーÍ¥¾¡¤ä¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç¤â¥È¥Ã¥×5Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£