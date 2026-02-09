¡Ú¹ñÆâ½é¤ÎVR¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡Û¼Â¼ÌVR¤Ç¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î»Ø´ø¼ÔÂÎ¸³
¼Â¼ÌVR¤Ë¤è¤ë½Ö´Ö°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤´¤¤²¤ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢¼èÄùÌòCEO·óCOO¡§Åç ÎÉÍ´¡¢°Ê²¼¡¢GGC¡Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¸üÂÀÏº³ÚÃÄ¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¡ÚVR¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡Û¤ò¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆºîÀ®¤·¡¢2026Ç¯2·î3Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¡×¤Ï¼«¼ÒÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2026Ç¯2·î»þÅÀ¡¢¼Â¼ÌVR¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ¡£
¤Þ¤ë¤Ç±éÁÕ¼Ô¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³
¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ã¤ÆÉßµï¤¬¹â¤¤¤è¤Í¡Ä¡×
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é³Ø¹»¤Ç¤â¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¿²»³Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤È¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤âÉßµï¤¬¹â¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯Äø¤Ç¤Ï¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡ªº£¤«¤é¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¡©¡×
¡ÖVR¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¤Ï¡¢VR¥´ー¥°¥ë¤òÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î»Ø´ø¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¼Â¼ÌVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤ò»Ö¤¹³ØÀ¸¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢³°½Ð¤¬º¤Æñ¤ÊÊý¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë²»³Ú¤Î´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥ª¥Ú¥é¤ä¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¢²»³Ú·à¤Ê¤É¤ò´ÑµÒÀÊ¤«¤é´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ï¼Â¼ÌVR¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ÊGGC¤Ç¤â2025Ç¯8·î¤ËÄó¶¡¡Ë¤¬¡¢ºòº£ÏÃÂê¤ÎKPOP¤ÎVR¥³¥ó¥µー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¼¥íµ÷Î¥¡×¤Ç¤ÎÄó¶¡¡¢¤·¤«¤â¶õ´Ö´Ý¤´¤È360ÅÙ¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖVR¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¼ýÇ¼³Ú¶Ê
¡¡¡¦¥ª¥Ú¥é¡Ö¥«¥ë¥á¥ó¡×¤è¤êÁ°ÁÕ¶Ê
¡¡¡¦¡Ö¥¥é¥¥éÀ±¤Î¥Æー¥Þ¡×¤Ë¤è¤ë³Ú´ï¾Ò²ð¥á¥É¥ìー
¡¡¡¦¡Ö¥éー¥á¥ó¤á¤ó¤¿¤¤¥Ùー¥Èー¥Ù¥ó¡×
´Æ½¤¡¦»Ø´ø¼Ô¡¡ÌÚÂ¼¸üÂÀÏº»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤½ÐÍè±É¤¨¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Ë»Ø´øËÀ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤ªÄ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤ÇÀ¸¤Î±éÁÕ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÚÂ¼¸üÂÀÏº»á¡§1981Ç¯µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¶µ°éÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¶ÍÊþ³Ø±àÂç³Ø»Ø´ø¶µ¼¼¤Ë¤Æ³Ø¤Ö¡£Ê¡²¬¸©Ê¸²½¹×¸¥¼Ô¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æü±Û³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©50¼þÇ¯µÇ°¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¤Ò¤Ó¤¡×¡ÊÆüËÜ¿Í»Ø´ø¼Ô¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÊª¸ì¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¼ç±é¤ÎßÀÅÄ³Ù¤µ¤ó¤Î»Ø´ø»ØÆ³¤òÃ´Åö¡£
2024Ç¯¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à»Ë¾å½é¤Î¥ª¥Ú¥é¡ÖÄØÉ±¡×¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à½é±é¤Î²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¸ò¶Á¶ÊÁ´¶Ê¤ò1Æü¤Ç»Ø´ø¤¹¤ëÄ©Àï¤ò6²óÃ£À®¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»Ø´ø¼Ô¤Ï³Ú¤·¡ªÌÚÂ¼¥«¥ó¥¿ー¥Ó¥ì¡×¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤´¤¤²¤ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó ¼èÄùÌòCEO Åç¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¤Ç¤ÏVR¥´ー¥°¥ë¤ÎÉáµÚ¤¬Èó¾ï¤ËÃÙ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢KPOP¤ÎVR¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤«¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¡¦²»³Ú¶È³¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï²è´üÅª¤Ê¡ÖVR¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²»³Ú¶È³¦¤Ç¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£Éßµï¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤¬°ìµ¤¤Ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¼¥íµ÷Î¥¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤â¼Â¼ÌVRÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤´¤¤²¤ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÊ¡²¬¤ËÌ¤Íè¤ò¿á¤¹þ¤à²ñ¼Ò¡×¤È¤·¤Æ2024Ç¯8·î¤ËÁÏ¶È¡£²ò·è¤ÎÌÜ½è¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¡¢½¾Íè¤Ë¤Ï¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤Ç»ö¶È¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÏÅìµþ¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¿ôÇ¯¸å¤ËÃÏÊý¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤ò°ìÊÑ¤·¡¢ÃÏÊý¤³¤½¤¬µ»½Ñ¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤ÈÄó¾§¤¹¤ë¡£
