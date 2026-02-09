¡ÚDior¡Û2026Ç¯½Õ²Æ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥á¥À¥ê¥ª¥ó¡×¥é¥¤¥ó
1947Ç¯¤Î¥á¥¾¥óÁÏÀß°ÊÍè¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥À¥ê¥ª¥ó¥Á¥§¥¢¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¤Ï2026Ç¯½Õ²Æ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥¤16À¤ÍÍ¼°¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤³¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÌæ¾Ï¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ä»É½«¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ë»Ü¤µ¤ì¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤â¹âµ®¤ÊÉÊ³Ê¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥À¥ê¥ª¥ó¡×¤Ï¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥Ù¥ë¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ë¤â»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ëー¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥·¥ë¥¯¥¹¥«ー¥Õ¤Ë¤â¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥ì¥Ç¥£ ¥Ç¥£¥ªー¥ë¡×¤ä¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Ö¥Ã¥¯¥Èー¥È¡×¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬»É½«¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥¹¥âー¥ë¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¤Ë¤ÏÄ¦¹ïÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥À¥ê¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢¥íー¥Õ¥¡ー¤ä¥µ¥ó¥À¥ë¤«¤é¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¡ÖD-¥×¥ì¥¤¥äー¡×¥¥ã¥Ã¥×¡¢¡Ö¥Æ¥Ç¥£-D¡×¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¸ÄÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Ö¥Ã¥¯¥Èー¥È¡×¥ß¥Ç¥£¥¢¥à* \520,000
¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥á¥À¥ê¥ª¥ó¡× ¡ÆCosmos¡Ç ¥¦¥©¥ì¥Ã¥È* \92,000 ¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Ð¥ó¥Öー ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¸ÂÄê¥«¥éー
¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥á¥À¥ê¥ª¥ó¡×¥Ù¥ë¥È* \155,000
¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥á¥À¥ê¥ª¥ó¡×¥ê¥ó¥°* \60,000
*2026Ç¯2·î19ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
