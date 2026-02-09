¡Ú¥·ー¥é¥Ù¥ë¡¢BtoB¥Þー¥±´ØÏ¢´ë¶È16¼Ò¤È¶¦Æ±Ä´ºº¡ÛBtoB¥Þー¥±¼ÂÂÖÄ´ºº2026ー¡ÖÃ¦¥êー¥ÉÊÐ½Å¡×¡ÖLLMO¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë²óµ¢¡×¤Î3¤Ä¤ÎÃíÌÜÆ°¸þ
BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ù¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕ ·É¸ã¡Ë¤Ï¡¢BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ØÏ¢´ë¶È16¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢BtoB¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡¦Ã´Åö¼Ô225Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖBtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÂÖÄ´ºº2026¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Îº£¸å¤Î°Õ¸þ¡¢2026Ç¯¤ÎÃíÌÜ¥Æー¥Þ¤Ê¤É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÂÖÄ´ºº2026 ³µÍ×
ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÄ¹¤é¤¯Â³¤¤¤¿¡Ö¥êー¥É¿ô»ê¾å¼çµÁ¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢»ö¶È¹×¸¥¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö¼Á¡×¤òÌä¤¦¥Õ¥§ー¥º¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼êË¡ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢SEO¤ËÂå¤ï¤ë¿·µ»½Ñ¡ÖLLMO¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ëºÇÅ¬²½¡Ë¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¤âÀ®²Ì¤ò´¶¤¸¤ë»Üºö¤Ë¤Ï¡ÖÅ¸¼¨²ñ¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¥ê¥¢¥ëÀÜÅÀ¤¬º®ºß¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÏËýÀÅª¤Ê¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢AI¥È¥ì¥ó¥É¤È¥ê¥¢¥ë»Üºö¤ò¤¤¤«¤ËºÇÅ¬¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¡¢»ö¶ÈÀ®²Ì¤ØÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÂÉ¼è¤ê¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/56205/table/42_1_9152a707f74744f08252259d916668bc.jpg?v=202602090451 ]
BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÂÖÄ´ºº ¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì
1¡¥¡ÚÃ¦¡¦¥êー¥É¿ô»ê¾å¼çµÁ¡ÛKPI¤Ï¡ÖÎÌ¡×¤«¤é¡Ö»ö¶ÈÀ®²Ì¡ÊÇä¾å¡¦¼õÃí¡Ë¡×¤Ø
2026Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ëKPI¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤é¤¯ºÇ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿·µ¬¥êー¥É³ÍÆÀ¿ô¡×¤ÎÈæ½Å¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¡Ö°Æ·ï²½¿ô¡×¤ä¡Ö¼õÃí¿ô¡¦¼õÃí¶â³Û¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ËÂÐ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¸«¹þ¤ßµÒ¤Î¡ÖÎÌ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¼ý±×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö¼Á¡×¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬¤è¤ê¥·¥Ó¥¢¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥¡Ú¿·¥È¥ì¥ó¥É¡§LLMO¡ÛSEO¤ËÂå¤ï¤ë¿·ÂÐºö¡ÖLLMO¡×¤¬ÃíÌÜÅÙNo.1¤Ë
2026Ç¯¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤»Üºö¡¦¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎSEO¡Ê¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥óºÇÅ¬²½¡Ë¤òÍÞ¤¨¡¢¡ÖLLMO¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ëºÇÅ¬²½¡Ë¡×¤¬38.2%¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸À®AI¤¬Web¸¡º÷¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ChatGPT¤äGemini¤Ê¤É¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¸¡º÷¤Ç¡¢¼«¼Ò¾ðÊó¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥¡Ú¥ê¥¢¥ë¤ÎÉü¸¢¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´À¹¤Ç¤â¡ÖÅ¸¼¨²ñ¡×¤¬À®²ÌNo.1»Üºö
À®²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¥êー¥É³ÍÆÀ»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅ¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¡×¡Ê33.3%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡¦²þÁ±¡×¤È¡Ö¥¦¥§¥Ó¥Êー¡¦¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬Æ±Î¨¡Ê28.0%¡Ë¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼çÎ®¤Îº£¤Ê¤ª¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÎ¿¤°¥ê¥¢¥ë»Üºö¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡ÖSEO¡×¤È¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡×¡Ê¤È¤â¤Ë22.7%¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤¿È¯¿®¤¬¡¢¥êー¥É³ÍÆÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡¥¡Ú¿¼¹ï¤ÊÁÈ¿¥²ÝÂê¡Û¡Ö¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¡×¤¬²áÈ¾¿ô¡¢¡ÖÀïÎ¬ÉÔºß¡×¤¬4³ä¡£Êý¿ËÉÔÌÀÎÆ¤Ê¤Þ¤ÞÁö¤ë¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Áー¥à¤Î¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¡×¡Ê50.7%¡Ë¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Þー¥±ÀïÎ¬¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê41.3%¡Ë¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³ÉÔÂ¡×¡Ê37.8%¡Ë¤¬Â³¤¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê¡Ö¿Í¡×¤È¡ÖÊý¿Ë¡×¤Î·çË³¤¬ËýÀ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÀïÎ¬¤â¥ê¥½ー¥¹¤âÉÔ½½Ê¬¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¸½¾ì¤¬¼êÃµ¤ê¤Ç³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¼Â¾ð¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ýー¥È¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/56205/table/42_2_8e79feb7eda9115588329608723ddf17.jpg?v=202602090451 ]
¼çºÅ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ù¥ë
Ä´ºº¶¨ÎÏ´ë¶È°ìÍ÷
¶¦ºÅ´ë¶È¡§¥¢¥¤¥Æ¥£¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò / ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥×¥í¥¹ / ¥¨¥¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò /
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥³¥¦ / ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó / ³ô¼°²ñ¼ÒCINC / ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¤¥»¥¤ /
³ô¼°²ñ¼ÒDigital Arrow Partners / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° / ³ô¼°²ñ¼ÒPiece to Peace /
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò /³ô¼°²ñ¼ÒPLAN-B / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ùー¥·¥Ã¥¯ /
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ä¥ê¥« /³ô¼°²ñ¼ÒLOOV
