Åìµþ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ë¡Î§»öÌ³½ê¡ÊTSL¡Ë¡¡¿·³ã»ÙÅ¹¤ò³«Àß¡¡2026Ç¯2·î

Åìµþ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ë¡Î§»öÌ³½ê¡ÊÎ¬¾Î¡§TSL¡¢ËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡§ÃæÀî ¹À½¨¡Ë¤Ï¡¢¿·³ã»ÙÅ¹¤ò³«Àß¤·¡¢2026Ç¯2·î3Æü¤«¤é¤´ÁêÃÌ¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü Åìµþ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¡¿·³ã»ÙÅ¹
½ê¡¡¡¡Â°¡§¿·³ã¸©ÊÛ¸î»Î²ñ
½»¡¡¡¡½ê¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÅìÂçÄÌ2-4-10 ÆüËÜÀ¸Ì¿¿·³ã¥Ó¥ë9³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î～¶â 8:30 ～ 20:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚÆü½Ë 9:00 ～ 19:00
2026Ç¯2·î¸½ºß¡¢Åö»öÌ³½ê¤ÏÅìµþÅÔ¡Ê¶äºÂ/¿·½É/ÅìµþÏÑ´ß/µÈ¾Í»û/È¬²¦»Ò/³÷ÅÄ¡Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¡Ê»¥ËÚ¡Ë¡¢µÜ¾ë¸©¡ÊÀçÂæ¡Ë¡¢ºë¶Ì¸©¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ/½êÂô¡Ë¡¢ÀéÍÕ¸©¡ÊÀéÍÕ/¾¾¸Í/Á¥¶¶¡Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡Ê²£ÉÍ/Àîºê/ÁêÌÏ¸¶¡Ë¡¢¿·³ã¸©¡Ê¿·³ã¡Ë¡¢ÀÅ²¬¸©¡ÊÀÅ²¬/ÉÍ¾¾¡Ë¡¢°¦ÃÎ¸©¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡¢¼¢²ì¸©¡ÊÂçÄÅ¡Ë¡¢µþÅÔ¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¢ÂçºåÉÜ¡ÊÂçºå/¹âÄÐ/ºæ¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¡Ê¿À¸Í¡Ë¡¢¹áÀî¸©¡Ê¹â¾¾¡Ë¡¢Ê¡²¬¸©¡ÊÇîÂ¿¡Ë¡¢·§ËÜ¸©¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Î·×29¤«½ê¤ËµòÅÀ¤ò³È½¼¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ø¤è¤ê°ìÁØ½¼¼Â¤·¤¿¥êー¥¬¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÌ³½ê°÷°ìÆ±Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¡ü¿·³ã»ÙÅ¹ ÂåÉ½
µÈÀ® ½ãµ±¡¡JUNKI YOSHINARI
¡þ¼è°·Ê¬Ìî¡þ
¡ü¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ
ÉÔÄç°Ö¼ÕÎÁ¡¦Î¥º§¡¦·º»ö»ö·ï¡¦¸òÄÌ»ö¸Î¡¦°ä»ºÁêÂ³¡¦ºÄÌ³À°Íý
¡üË¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ
·ÀÌóË¡Ì³¡¦IT¥Ó¥¸¥Í¥¹Ë¡Ì³¡¦¿Í»öÏ«Ì³ÌäÂê¡¦M&A¡¦Ê¶Áè²ò·è¡¦¹ñºÝË¡Ì³¡ÊÆü·Ï´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¡¦³¤³°´ë¶È¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð»Ù±ç¡Ë¡¦ºÄ¸¢²ó¼ý¡¦ÈðëîÃæ½ý¤Îºï½ü
»öÌ³½êHP¡§https://tokyo-startup-law.or.jp/office/niigata/
¡þTSL¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡þ
UPDATE JAPAN.～¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÊÛ¸î»ÎÁü¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë～
TSL¤Ï¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¸½ºß¡¢ÊÑ²½¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤ª¤êË¡Î§²È¤ÎÌò³ä¤âÊÑ²½¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï½¾Íè¤ÎÊÛ¸î»ÎÁü¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÊÛ¸î»ÎÁü¡×¤òÄêµÁ¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í°ì¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤°ì½ï¤Ë²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤ê¤³¤Î¹ñ¤Ë¸µµ¤¤Ê¿Í¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡TSL ³µÍ×
´ë¶ÈË¡Ì³¡¦°ìÈÌÌ±»ö»ö·ï¡¦²È»ö»ö·ï¡¦·º»ö»ö·ï¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤ëÁí¹ç·¿¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤Î¥Áー¥àÀ©¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¸Ä¿Í¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ä·Ð¸³¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥±ー¥¹¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥êー¥¬¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÆÃÄ§¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐ±þ¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë»¤·¤¤Êý¤Ç¤â¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ÇÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»ö Ì³ ½ê Ì¾¡§Åìµþ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ë¡Î§»öÌ³½ê¡ÊÎ¬¾Î¡§TSL¡¢±ÑÊ¸Ì¾¾Î¡§Tokyo Startup Law Firm¡Ë
Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡§2018Ç¯9·î
Âå¡¡¡¡¡¡É½¡§ÊÛ¸î»Î¡¡ÃæÀî¹À½¨¡ÊÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡Ë
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-13-1 ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¶äºÂ°ìÃúÌÜ¥Ó¥ë7³¬
½êÂ°ÊÛ¸î»Î¡§40Ì¾¡ÊÃËÀ:30Ì¾/½÷À:10Ì¾¡Ë
»Ù¡¡Å¹¡¡¿ô¡§Á´¹ñ29»ÙÅ¹
Ç¯´ÖÁêÃÌ¿ô¡§Ìó5,000·ï
¡þËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡þ
¢£¶äºÂËÜÅ¹¡¡¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-13-1 ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¶äºÂ°ìÃúÌÜ¥Ó¥ë7³¬
URL:https://tokyo-startup-law.or.jp/