C.P. COMPANY Powered by KUON¡¡

¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É C.P. COMPANY¡ã¥·ー¥Ôー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ä¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢²áµî¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿»É¤·»Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß´ë²è¤ËÂ³¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¡ÖKUON¡×¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤Î¤â¤ÈÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ÷¿§Ê¸²½¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¦±âÈþÂçÅç¤ÎÀ÷¿§¹©Ë¼¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢C.P. COMPANY¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¡¢±âÈþÂçÅç¤Ë¸ÅÍè¤è¤êÅÁ¤ï¤ëÅÁÅýµ»Ë¡¡ÖÅ¥À÷¡×¤È¡ÈJAPAN BLUE¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍõÀ÷¡×¤ò»Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¸Ø¤ë¥¬ー¥á¥ó¥È¥À¥¤¤ÎÅ¯³Ø¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ·Á³À÷¿§µ»½Ñ¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»þ´Ö¤È¼«Á³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿¼¤ß¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò½É¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ôー¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¥á¥ó¥º´Û6F¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¥º¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãC.P. COMPANY¡ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±âÈþÂçÅç¡¦¶â°æ¹©·Ý - ¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ÷¤á¤ë¤È¤¤¤¦»×ÁÛ
º£´ë²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¶â°æ¹©·Ý¤Ï¡¢±âÈþÂçÅç¤Ë¹©Ë¼¤ò¹½¤¨¡¢Åç¤Î¼«Á³¤È¶¦Â¸¤·¤Ê¤¬¤éÅ·Á³À÷¿§¤ò¹Ô¤¦À÷¿§¹©Ë¼¡£ÂçÅçÄÝ¤ÎÅÁÅý¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»å¤äå³¤ÎÀ÷¿§¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÅ·Á³À÷¿§¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À÷ÎÁ¤Ï¥Æー¥ÁÌÚ¡Ê¼ÖÎØÇß¡Ë¤Î¸¶ºàÎÁ¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¹©Äø¤ò·Ð¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È¡¢Àè¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÚÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿À÷¿§µ»½Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æº£¤Ê¤ªÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¥À÷ - Å´¤È¥¿¥ó¥Ë¥ó¤¬À¸¤à¡¢¿¼¤¯ÀÅ¤«¤Ê¹õ
Å¥À÷¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©±âÈþÂçÅç¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Å·Á³À÷¿§µ»Ë¡¡£¤Þ¤º¥Æー¥ÁÌÚ¤ÇÀ÷¿§¤·¤¿¸å¡¢Å¥ÅÄ¤Ë¿»¤·¡¢Á´ÂÎ¤ËÅ¥¤¬¤Ê¤¸¤à¤è¤¦²¿ÅÙ¤âÀ÷¤á½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹©Äø¤ÎÃæ¤Ç¡¢Å¥¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅ´Ê¬¤È¥Æー¥ÁÌÚ¤Î¥¿¥ó¥Ë¥ó»À¤¬²½¹ç¤·¡¢¿§¤Ï¼¡Âè¤ËÊÑ²½¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿¼¤ß¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¸÷Âô¤òÂÓ¤Ó¤¿ÆÈÆÃ¤Î¹õ³ì¿§¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
²Ã¹©¸å¤ÎÀö¤¤¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢Î³»Ò¤¬ÁÆ¤¤¤¿¤áµ¡³£¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢Àî¤Î¾åÎ®¤ÎÀ¡¤ó¤À¿å¤ÇÃúÇ«¤ËÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤Î½Û´Ä¤ÎÃæ¤Ç´°À®¤¹¤ë¤½¤Î¿§¤Ï¡¢ÃåÍÑ¤È¤È¤â¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¡¢»ý¤Á¼ç¤À¤±¤ÎÉ½¾ð¤Ø¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍõÀ÷ - ¡ÈJAPAN BLUE¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀÄ
¿ÍÎàºÇ¸Å¤ÎÀ÷ÎÁ¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÍõ¡×¡£ÆüËÜ¤ÎÍõ¤Ï¡ÈJAPAN BLUE¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Å·Á³Íõ¤òÍÑ¤¤¤¿ÍõÀ÷¤òºÎÍÑ¡£¥¤¥ó¥ÉÍõ¡ÊÌÚÍõ¡Ë¤Ï¥Þ¥á²Ê¤ÎÂ¿Ç¯Áð¤Ç¡¢ÍÕ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿§ÁÇÀ®Ê¬¡Ö¥¤¥ó¥¸¥«¥ó¡×¤¬Íõ¿§¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ïµª¸µÁ°¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃæÅì¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤âÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¹ñÆÃÍ¤Îµ¤¸õ¾ò·ï¤Î¤â¤È¤ÇÈ¯¿§¤¹¤ëÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¤Ï¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¿§ºÌ¤òÀ¸¤ß¡¢C.P. Company¤Îµ¡Ç½Åª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¬ー¥á¥ó¥È¥À¥¤¤ÈÅ·Á³À÷¿§¤ÎÂÐÏÃ
C.P. COMPANY¤Ï1970Ç¯Âå¤è¤ê¡Ö´°À®¤·¤¿Éþ¤òÀ÷¤á¤ë¡×¥¬ー¥á¥ó¥È¥À¥¤¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇºà¸¦µæ¤ÈÀ÷¿§µ»½Ñ¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ãµµá¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÅ¯³Ø¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤òÆüËÜ¤ÎÅ·Á³À÷¿§¤Ø¤È³ÈÄ¥¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹©¶ÈÅª¤ÊÀºÅÙ¤È¡¢¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶öÈ¯À¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¼ê»Å»ö¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤È±âÈþÂçÅç¡£
ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶ÛÄ¥´¶¤³¤½¤¬¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
CROME-R POCKET OVERSHIRT
\121,000(with tax)
LIGHT MICROWAVE OVERSHIRT
\132,000(with tax)
PRO-TEK HOODED JACKET
\121,000(with tax)
FLATT NYLON UTILITY OVERSHIRT
\132,000(with tax)
POP-UP STORE
¡ÚÅ¸³«´ü´Ö¡Û
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¥á¥ó¥º´Û6F¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¥º
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â2026Ç¯ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖC.P. COMPANY¡×¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀ÷¿§¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
C.P. COMPANY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
C.P. COMPANY¤Ï1971Ç¯¡¢¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥ª¥¹¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¡£ÁÇºà¸¦µæ¤ÈÀ÷¿§µ»½Ñ¤Ø¤Î³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¤Î³µÇ°¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¬ー¥á¥ó¥È¥À¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢µ¡Ç½À¤ÈÊ¸²½À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://www.cpcompany.com/ja-jp/(https://www.cpcompany.com/ja-jp/)
¸ø¼°Instagram¡§
https://www.instagram.com/cpcompany_japan/(https://www.instagram.com/cpcompany_japan/)
KUON¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ë¢êú¡ÊBORO¡Ë¤ä»É¤·»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÁÇºà¤äµ»Ë¡¤ò¥â¥À¥ó¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://kuon.tokyo
¸ø¼°Instagram¡§
https://www.instagram.com/kuon_tokyo_official/