¡ÚµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø ¡ß Ê¡°æ¸©¤ª¤ª¤¤Ä®¡Û¤­¤é¤á¤¯Ä®¤ÎÉ÷·Ê¤òºîÉÊ¤Ë¡ª¡¡·ÝÂçÀ¸¤¬¥¢ー¥È¤ÎÎÏ¤ÇÃÏ°è³èÀ­¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÅ¸Í÷²ñ¤ò´ë²è

µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¿³ØÄ¹¡§º´Æ£ Âî¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ³Ø²ÝÄø¡¦ÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤¢¤ï¤»¤ÆÌó23,000Ì¾¤¬³Ø¤ÖÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÁí¹ç·Ý½ÑÂç³Ø¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Ê¡°æ¸©¤ª¤ª¤¤Ä®¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡ÖSEE SEA PARK¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜ³ØÄÌ³Ø²ÝÄø¤Î³ØÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê´ë²è¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡ÖART ¤ª¤ª¤¤ ¤¤é¤êÅ¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜÅ¸¤Ï¡¢¤ª¤ª¤¤Ä®¾¦¹©²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñÌ¾¤Î¡Ö¤¤é¤ê¡×¤Ï¡¢¤ª¤ª¤¤Ä®¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÉ÷·Ê¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Î¡Èµ±¤¡É¤ò¤¿¤È¤¨¤¿¤â¤Î¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ®¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¸½¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½éÆü¤È¤Ê¤ë2·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤ª¤¤Ä®¾¦¹©²ñ¤Î¹ÓÌÚÏÂÇ·»á¡¢¡ÖSEE SEA PARK¡×¤Î»ÜÀß´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ê¥é¥¤¥È¤ª¤ª¤¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»þ²¬ÎÉÂÀ»á¤ò·Þ¤¨¤¿¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¤ä¡¢³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Ç¤Ïº£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·Ý½Ñ¶µ°é¤¬¸ø¶¦Åª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ø¼ÂÁ©Åª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯µ¡²ñ¤ò°é¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎÅ¸¼¨É÷·Ê¡Ê2025Ç¯3·î¡¢SEE SEA PARK¤Ë¤Æ¡Ë
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§¡ÖART ¤ª¤ª¤¤ ¤¤é¤êÅ¸¡×
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë-3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡¡
¡¡10»þ¤«¤é22»þ¡Ê¿åÍËÆüµÙ´Û¡¦»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
²ñ¾ì¡§SEE SEA PARK ¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡Ê¢©919-2107 Ê¡°æ¸©ÂçÈÓ·´¤ª¤ª¤¤Ä®À®³¤1-8-5 ¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://see-sea.co.jp
¼çºÅ¡§¥ê¥é¥¤¥È¤ª¤ª¤¤³ô¼°²ñ¼Ò
¶¦ºÅ¡§¤ª¤ª¤¤Ä®¾¦¹©²ñ
¶¨ÎÏ¡§Ê¡°æ¸©¤ª¤ª¤¤Ä®
½éÆü¤Ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ
¢£³ØÀ¸¤È¤ª¤ª¤¤Ä®¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯ 2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë 14:00-15:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§SEE SEA PARK ¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡¡²ñ¾ìÆâÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸
»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¢»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×
¡Ò¥²¥¹¥È¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Ó
¹ÓÌÚÏÂÇ·»á¡Ê¤ª¤ª¤¤Ä®¾¦¹©²ñ¡Ë
»þ²¬ÎÉÂÀ»á¡Ê¥ê¥é¥¤¥È¤ª¤ª¤¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¢£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¡ÖLet¡Çs go ¤¤é¤ê ¶À¤Î¶õ¤Ø¡×
¤¤é¤ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¥¤¥áー¥¸¤ò¹¤²¡¢SEE SEA PARK¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ë¾®¤µ¤Ê¶õ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë 15:00-17:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§SEE SEA PARK ¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡¡²ñ¾ìÆâÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§20Ì¾
ÂÐ¾Ý¡§Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¡£Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤´»²²Ã¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÎÆ±È¼¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡¡§ËÜÅ¸¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/artooipj/)¤«¤éDM¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢SEE SEA PARK»öÌ³¶É¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öÄê°÷¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÅöÆü¼õÉÕ²ÄÇ½¡£ÅöÆü¤ÎÅÓÃæ»²²Ã¤Ï15»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×´Æ½¤¡§°Â¸«°ìÍÕ¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¢Âçºå¸øÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î¸å´ü²ÝÄøºßÀÒ¡Ë
ºòÇ¯¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò
ºòÇ¯¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏËÜÅ¸¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/artooipj/)¤«¤é¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸Í÷²ñ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
Ê¡°æ¸©¤ª¤ª¤¤Ä®¤Ï³¤¤ËÌÌ¤·¤¿Èþ¤·¤¤Ä®¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÂè£±²óÅ¸¤ËÂ³¤¡¢Âè2²óÅ¸¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤ª¤¤Ä®¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡ÖSEE SEA PARK¡×¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤ª¤¤Ä®¤òÍý²ò¤·¡Ö·Ò¤°¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤â·Ò¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏËÜÅ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Ç¯ÅÙ¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤ÏÀ©ºîÁ°¤Î¸½ÃÏ¸«³Ø¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ª¤ª¤¤Ä®¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤â¡¢¥ê¥é¥¤¥È¤ª¤ª¤¤³ô¼°²ñ¼Ò»þ²¬ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÍý²ò¤È¤´¿ÔÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ART¤Ç¤ª¤ª¤¤Ä®¤ò·Ò¤®³èÀ²½¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ÖART¤ª¤ª¤¤¡¡¤¤é¤êÅ¸¡×¤ò¡¢¤´¹âÍ÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
――Æ£Éô¶³Âå¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ë
½ÐÉÊºî²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¡ä
ËÜÅ¸Í÷²ñÁ´ÂÎ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¥í¥´¡¢¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¡¢ºîÉÊÅ¸¼¨¶õ´Ö¤¬°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½éÆü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¹½À®¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Instagram¤òÃæ¿´¤Ë»£±Æ¡¦¹Êó¤â¼ê³Ý¤±¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Îºî¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¢ー¥È¤Î´Ø·¸¤òÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LEE YUCHAN¡¡¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡¡4Ç¯À¸
ÈÓÅÄ¶×Íü¡¡¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¡¡2Ç¯À¸
ÃöËÜ¸öÂÁ¡¡¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡¡2Ç¯À¸
·Ë ºÚ¡¹Èþ¡¡¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¡¡2Ç¯À¸
±©¸¶ºÌºù¡¡¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¡¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¡¡2Ç¯À¸
¡ãºîÉÊÅ¸¼¨¡ä
¤ª¤ª¤¤Ä®¤ò»öÁ°¤Ë¸«³Ø¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Å¸Í÷²ñ¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤é¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö´Õ¾Þ¼Ô¤ØÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤Î½ã¿è¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÄ©Àï¤ò¡¢¤ª¤ª¤¤Ä®¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
LEE YUCHAN¡¡¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡¡4Ç¯À¸
ÈÓÅÄ¶×Íü¡¡¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¡¡2Ç¯À¸
ÈÄÁÒ °´¡¡¤³¤É¤â·Ý½Ñ³Ø²Ê¡¡¤³¤É¤â·Ý½Ñ¥³ー¥¹¡¡2Ç¯À¸
ÃöËÜ¸öÂÁ¡¡¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡¡2Ç¯À¸
·Ë ºÚ¡¹Èþ¡¡¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¡¡2Ç¯À¸
ÅÄÊÕÅì»Ò¡¡¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¡¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡¡2Ç¯À¸
±©¸¶ºÌºù¡¡¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¡¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¡¡2Ç¯À¸
¾¾ÈøÆüºÚ»Ò¡¡±Ç²è³Ø²Ê¡¡±Ç²èÀ½ºî¥³ー¥¹¡¡2Ç¯À¸
µÜß·ÏÂ²Ö¡¡¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¡¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡¡2Ç¯À¸
Æ£Éô¶³Âå¡¡¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¡µþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ
¢£º£Ç¯¤Î½ÐÉÊºîÉÊ¡Ê°ìÉô¡Ë
¡Ò½Õ¤ÎÀ®Ä¹¡Ó(C)ÈÓÅÄ¶×Íü
¡Ò·î¸÷¡Ó(C)±©¸¶ºÌºù
¡Ò¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¥«¥¦¥È¡Ó(C)·Ë ºÚ¡¹Èþ
¢£µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î·Ý½ÑÂç³Ø¤È¤·¤ÆÄÌ³Ø²ÝÄø¡¢ÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é23,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÇ¯ÎðÁØ¤Î°ÕÍßÅª¤Ê³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£·Ý½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ý½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À³ØÀ¸¤¬¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡Öéº½ÑÎ©¹ñ¡×¤ò¶µ°éÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢ÄÌ³Ø²ÝÄø¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë"¼Ò²ñ¤È·Ý½Ñ"¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò½Å»ë¤·¤¿·Ý½Ñ¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¡£´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥¢ー¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÇ¯´Ö100·ï°Ê¾å¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø²Ê¤òÄ¶¤¨¤¿¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ä¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÀ¤òÈ÷¤¨¤¿É½¸½¼Ô¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
½êºßÃÏ¡§¢©606-8271 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ôº¸µþ¶èËÌÇòÀî±»À¸»³Ä®2-116¡¡
URL¡§https://www.kyoto-art.ac.jp/