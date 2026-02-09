²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÎ¾Î©ÆüËÜÀ¹ ¡Ø¹á°½(¤«¤ê¤ç¤¦)¡Ù¿·È¯Çä
¡¡ÆüËÜÀ¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ËÜ ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¹á°½(¤«¤ê¤ç¤¦) ¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯2·î25¡Ê¿å)¤Ë¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ç¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤ÎÂç¶ã¾ú¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤ò»ý¤ÄËÜ¾úÂ¤¡¢°Û¤Ê¤ë£²¼ïÎà¤Î¤ª¼ò¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¼ïÎà¤Î¤ª¼ò¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¡£ËèÆü¤ÎÈÕ¼à¤ò¡¢¾¯¤·ìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¾ï¼ò¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«È¯ÇØ·Ê¡§¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉÔËþ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤ÈÆÃµöµ»½Ñ¤Ç²ò·è
¡¡Åö¼Ò¤ÇÅ¹Æ¬²Á³Ê1,000±ß°Ê¾å¤ÎÂçÍÆÎÌ»æÍÆ´ïÆüËÜ¼ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß°ûÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ£¤ï¤¤¤Ø¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¡×¡Ö»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤è¤ë¹á¤ê¤äÌ£¤ÎÎô²½¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤ÎÂç¶ã¾ú¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤ò»ý¤ÄËÜ¾úÂ¤¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£Ã±°ì¤Î¼ò¼Á¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤è¤ë¹á¤ê¤äÌ£¤ÎÎô²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÀ¹ÆÈ¼«¤Î¡ÖÏ·¹áÄã¸º¹ÚÊì¡× (ÆÃµöÂè7101362¹æ)¤òÍÑ¤¤¤¿¹á¤êÄ¹»ý¤ÁÀ½Ë¡¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹áÌ£¤ÎÎô²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£°û¤ß¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëÂçÍÆÎÌ»æÍÆ´ï¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Î£±Å©¤Þ¤ÇË§½æ¤ÊÉ÷Ì£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§
¹á¤ê¤È»ÝÌ£¡¢¤½¤ÎÎ¾Î©¤ò³ð¤¨¤ë¡È¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤ÈæÎ¨¡É
¡¡ÆüËÜ¼ò¤é¤·¤¤Ç»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤ò»ý¤ÄËÜ¾úÂ¤¤È¡¢¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ç¾åÉÊ¤Ê¶ã¾ú¹á¤¬ÆÃÄ§¤ÎÂç¶ã¾ú¤òìÔÂô¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ºÇ¤â±Ç¤¨¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¡¢»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡È¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤ÈæÎ¨¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°û¤ß¿Ê¤á¤Æ¤âËþÂ´¶¤¬Â³¤¯¼ò¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¸¶¼ò¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ç»½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¾åÉÊ¤Ç¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê¶ã¾ú¹á¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢1¼ïÎà¤Î¤ª¼ò¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¼òËÜÍè¤Î¹á¤ê¤¬Â³¤¯¡¢ÆüËÜÀ¹¤¬¶¦Æ±³«È¯¢¨¤·¤¿ÆÃµöµ»½Ñ
¡¡»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ÆüËÜ¼òÆÃÍ¤ÎÎô²½½¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ ¡ÖÏ·¹áÄã¸º¹ÚÊì¡× (ÆÃµöÂè7101362¹æ)¤òÍÑ¤¤¤¿¹á¤êÄ¹»ý¤ÁÀ½Ë¡¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¼òËÜÍè¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê¹á¤ê¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°û¤ßÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëÆüËÜ¼ò¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç¹á¤ê¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¼òÎàÁí¹ç¸¦µæ½ê¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯
²«ºª»þ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÃæ¤Î¡Ö°½¡×¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿´Á»ú¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï²«ºª¡Ê¤¿¤½¤¬¤ì¡Ë»þ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢»ç¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¡£¿©Âî¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¾¯¤·¾å¼Á¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜÀ¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡1889Ç¯¡ÊÌÀ¼£22Ç¯¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ÎÀÄÇ¯Í»Ö¤¬À¾µÜ¤ÎÈ¯Å¸¤ò´ê¤Ã¤ÆÁÏ¶È¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¼òÂ¢¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ°ì¤Î¼ò¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆç¸Þ¶¿¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆüËÜ¼ò¥áー¥«ー¡£1897Ç¯¤Ë¡ÖÆüËÜÀ¹¡×¤ò´§¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò»Ï¤á¡¢1913Ç¯µÜÆâÄ£¸æÍÑ¼ò¡ÖÁÚ²Ö¡×¤ÎµÍ¸µ¤È¤Ê¤ë¡£¼òÂ¤¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤¤¤«¤·¡¢¡ÖÊÆ¤Ì¤«Èþ¿Í¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î²½¾ÑÉÊ»ö¶È¤ä·ò¹¯¿©ÉÊ¡¢¿©ÉÊ»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£