OVERWATCH¡ßHELLO KITTY AND FRIENDS Åìµþ¥á¥È¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë24»þ´Ö·ô¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡ª
(C) ¡Ç26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G660137¡¡(C)Blizzard Entertainment, inc
¡¡ÅìµþÃÏ²¼Å´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ºä ¾´ÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¡×¡Ë¤ÏOVERWATCH¡ßHELLO KITTY AND FRIENDS Åìµþ¥á¥È¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£²£´»þ´Ö·ô¡Ê°Ê²¼¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£²£´»þ´Ö·ô¡×¡Ë¤ò¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Blizzard Entertainment, Inc.¤¬³«È¯¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥Ðー¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Ï£´£°¿Í°Ê¾å¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥Òー¥íー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¶áÌ¤Íè¤òÉñÂæ¤È¡¡¤·¤¿À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Ê´ðËÜÌµÎÁ¤Î¥Áー¥àÀ©¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡££²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£±Æü(¿å)¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡ÖHELLO KITTY AND FRIENDS¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á°¦¤é¤·¤¤¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤È¥²ー¥àÆâ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Òー¥íー¤¿¤Á¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁõ¾þ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥²ー¥àÆâ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏÅìµþ¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤È²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤ä¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢³Ú¤·¤á¤ëe¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°£²£µÇ¯£¶·î¤Ë¡ÖOVERWATCH 2¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿e¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¥ªー¥Ðー¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤È¡ÖHELLO KITTY AND FRIENDS¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í£²£´»þ´Ö·ô¤Î·ôÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡Ö¥ªー¥Ðー¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î¥Òー¥íー¤È¡ÖHELLO KITTY AND FRIENDS¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£²£´»þ´Ö·ô¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î£²£´»þ´Ö·ô¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¥á¥È¥íÀþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅìµþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OVERWATCH¡ßHELLO KITTY AND FRIENDS
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë24»þ´Ö·ô¡¡¾ÜºÙ
£±¡¡È¯ÇäÆâÍÆ
£²¡¡È¯Çä´ü´Ö
¡¡£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë
£³¡¡È¯Çä²Õ½ê
³ÆÈ¯Çä²Õ½ê¤Î±Ä¶ÈÆü¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÜÀß¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Åù¤Ë¤è¤êµÙ¶È¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï³Æ»ÜÀß¤Î¸ø¼°HPÅù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´¡¡Í¸ú¶è´Ö
Åìµþ¥á¥È¥íÀþÁ´Àþ
£µ¡¡Í¸ú´ü¸ÂµÚ¤ÓÍ¸ú»þ´Ö
£²£°£²£¶Ç¯£¹·î£³£°Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î1Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ÈÍÑ³«»Ï¡Ê²þ»¥ÄÌ²á»þ¡Ë¤«¤é£²£´»þ´Ö¤Ë¸Â¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£¶¡¡Ê§Ìá¤·
Í¸ú´ü´ÖÆâ¤Ç»ÈÍÑ³«»ÏÁ°¤Î¤â¤Î¤Ë¸Â¤ê¡¢1Ëç¤Ë¤Ä¤£²£²£°±ß¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Åìµþ¥á¥È¥í³Æ±ØµÚ¤Ó³ÆÄê´ü·ô¤¦¤ê¤Ð¡Ê https://www.tokyometro.jp/ticket/pass/counter/index.html ¡Ë¤ÇÊ§Ìá¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüÈæÃ«ÀþËÌÀé½»¡¢ÃæÌÜ¹õ¡¢ÃæÌî¡¢À¾Á¥¶¶¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¡¢ÏÂ¸÷»Ô¡¢È¾Â¢ÌçÀþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ½ÂÃ«µÚ¤ÓÌÜ¹õ¤Î³Æ±Ø¤ò½ü¤¯¡£
£·¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Åìµþ¥á¥È¥í¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー https://www.tokyometro.jp/support/index.html