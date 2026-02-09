À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤¬2/10¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿Í¤ÎÀ¤¤Î¾ð±ï¡×¤ò³«ºÅ¡ª¿·¸ÂÄêÀ±5»×Ç°¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¬¥Á¥ã10²óÊ¬¤Î´ê¤¤·ô¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ª
INFOLD PTE. LTD.¤Ï¡¢Á´À¤³¦¥æー¥¶ー¿ô¤¬8000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿Îø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë11»þ¤è¤ê¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿Í¤ÎÀ¤¤Î¾ð±ï¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿Í¤ÎÀ¤¤Î¾ð±ï¡×PV
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=_8OOkwhIQSM ]
¡Ö¿Í¤ÎÀ¤¤Î¾ð±ï¡×À±5»×Ç°´ü´Ö¸ÂÄê³ÎÎ¨UP¥¬¥Á¥ã³«ºÅ
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å～2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë AM 05:59
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀâÌÀ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¸ÂÄêÀ±5»×Ç°¡Ú¥»¥¤¥ä¡¦·õÀè¤Ë±Ç¤ë²Ö¡Û¡¢¡Ú¥ì¥¤¡¦½ÕÆü¤ËÍî¤ÄÂü¡Û¡¢¡Ú¥Û¥à¥é¡¦¶ÓÌë¤ËÂö¤¯¿´¡Û¡¢¡Ú¥·¥ó¡¦¶¦¤Ë¤¢¤ëÀéÅô¡Û¡¢¡Ú¥Þ¥Ò¥ë¡¦À²Ãë¤Ëµ¢¤ëÌó¡Û¤Î¤¦¤Á¡¢3Ëç¤ò»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤µ¤ì¤¿3Ëç¤Î³ÍÆÀ³ÎÎ¨¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢À±5»×Ç°¤ÎÁí¹ç³ÍÆÀÎ¨¤Î75%¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢»ØÄê¤·¤¿»×Ç°¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À±5»×Ç°¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÁí¹ç³ÎÎ¨¤Î¤¦¤Á¤Î25%¤Ï¡¢Ì¤»ØÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÀ±5»×Ç°¤È¾ïÀßÀ±5»×Ç°¤Ç¶ÑÅù¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÀ±5»×Ç°¤Ï¾ïÀß¥¬¥Á¥ã¡Ö¶Ë¶õ¤ÎÈ¿¶Á¡×¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ì»þÅª¤Ë³ÍÆÀÊýË¡¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¬¥Á¥ã¤Ë¤ÏÁª¤Ù¤ë»×Ç°¤Î»ÅÍÍ°Ê³°¤Ë¡¢»ØÄê´ê¤¦¡¢Îß·×´ê¤Ã¤¿²ó¿ô¤Î»ÅÍÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥²ー¥àÆâ¥ëー¥ë²èÌÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿Í¤ÎÀ¤¤Î¾ð±ï¡×Îß·×´ê¤¦Êó½·
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å～2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë AM 05:59
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀâÌÀ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢Îß·×´ê¤¦²ó¿ô¤¬»ØÄê¤Î²ó¿ô¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¡¢¶¦ÄÌÈ±¾þ¤ê¡Ú³Û¤Ë½É¤¹²Ú¡Û¡¢¡Ú¿¼¶õ´ê¤¤·ô¡¦¸ÂÄê¡ß20¡Û¡¢¥«¥ì¤Î¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È»×Ç°È±·¿¡Û¡¢¥«¥ì¤Î¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È»×Ç°°áÁõ¥»¥Ã¥È¡Û¡¢Áª¤Ù¤ë¡ÚÅö´ü¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÀ±5»×Ç°¡Û¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´ê¤¦²ó¿ôÊó½·¤ÏÅö´ü¥¤¥Ù¥ó¥È´ê¤¦¤Ë¤Î¤ßÍ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¥ëー¥ëÀâÌÀ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·ºÐÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¿·ºÐ¤òµÇ°¤·¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ú¿·ºÐÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç¡Ú¥À¥¤¥ä¡ß1296¡Û¤òÌµÎÁ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Ä¶¤ªÆÀ¤Ê¥®¥Õ¥È¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö°¼à¥¤¿¤ëºÐ±ã¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å～2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë AM 05:59
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀâÌÀ¡§°¼à¥¤¿¤ëºÐ±ã¡¢²È¡¹¤ËËþ¤Á¤ëºâÊ¡¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ú¿¼¶õ´ê¤¤·ô¡¦¸ÂÄê¡ß10¡Û¡¢¡Ú¥À¥¤¥ä¡ß500¡Û¡¢¡Ú¸ÂÄêÈëÂ¢ÉÊ¡Û¡¢¡Ö»ä¡×¤ÎÉáÃÊÃå¡ÚÉ÷¤¬»Ä¤¹»ä¡Û¡¢¡Ú¶¦ÄÌ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡Û¡¢¡Ú¸ÂÄê¾Î¹æ¡Û¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤ÊÊó½·¤òÌµÎÁ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ì¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÈSNSÅê¹Æ¤â³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ú°¼à¥¤¿¤ëºÐ±ã¡Û½ªÎ»¸å¡¢¡ÚÉ÷¤¬»Ä¤¹»ä¡Û¤Ï¼¡²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¡Ú¥Ï¥Ã¥Ôー¥·¥ç¥Ã¥×¡Û¤ËÄ¹´üÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ú¥Ï¥Ã¥Ôー¥Á¥ç¥³¡Û¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öºâ±¿Íè¤¿¤ë¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å～2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë AM 05:59
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀâÌÀ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢Îß·×10Æü¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ú¿¼¶õ´ê¤¤·ô¡ß10¡Û¡¢¡Ú¶Ë¶õ´ê¤¤·ô¡ß10¡Û¡¢¥«¥ì¤È¡Ö»ä¡×¤Îºâ¿À°áÁõ¥»¥Ã¥È¡¢Æ°Åª¼Ì¿¿¥Ýー¥º¡ß2¡¢¤µ¤é¤Ë³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥àÊó½·¤òÌµÎÁ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¡ß¡ÖTAG LIVE LABEL¡×¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ
2026Ç¯2·î12Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñÌó500Âæ¤Î¥µ¥ó¥È¥êー¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë´ÌÂè2ÃÆ¡ÖÅß¤ÎÁÛ¤¤ Ver.¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ë¤ò¤¤ì¤¤¤ËÇí¤¬¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè1ÃÆ¤ò´Þ¤àÁ´3¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë´Ì¤Ï¡¢3·îÃæ½Ü¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ°ìÀÆ¼õÃíÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤È¤Ï
¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¥æー¥¶ー¿ô¤¬8000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿Îø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤Î±é½Ð¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÎø°¦¸òÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½¼Â¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¤Îø°¦¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Infold Games¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Infold Games¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î¶¦´¶À¤ÈË×Æþ´¶¤ò½Å»ë¤·¡¢¡ÖË¤«¤ÊÀº¿ÀÀ¤³¦¤Î¹½ÃÛ¡×¤È¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤ò´ð¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Î²¼¤Ç»ëÌî¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Infold¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÎø¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯1·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê3DË×Æþ·¿Îø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤¬Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢³Æ¹ñ¤ÎÌµÎÁ¥²ー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¥»ー¥ë¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Ò¤ò¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¹½¤¨¤ëInfold¤Ï¡¢¸½ºß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢Åìµþ¡¢¥½¥¦¥ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë»Ù¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆµòÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¼«¼ÒºîÉÊ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò¶¦Í¤·¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤ò³Ë¤È¤·¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÎÉ¼Á¤ÊºîÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Infold¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¤³¦¤ÎÍ¥½¨¤Ê´ë¶È¤ä¿Íºà¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¶¦¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ÎÈË±É¤ÈÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
