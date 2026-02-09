¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¡ÛÆ´¤ì¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë°ì»®¡ÖÂç¿Í¤Î¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¡×¡Ê¥³ー¥Òー¥Ï¥¦¥¹ ¥¶¡¦¥«¥Õ¥§¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®10ÈÖÃÏ¡¿Áí»ÙÇÛ¿Í ÌÚÁ¾ÇîÊ¸¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë～4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤ÎÆÃÊÌ¾¦ÉÊ¡ÖÂç¿Í¤Î¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¡¿Âç¿Í¤Î¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á
Åö¥Û¥Æ¥ëÈ¯¾Í¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·ー¥Õー¥É¥É¥ê¥¢¡×¤È¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£ ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¡¢³«¶È»þ¤è¤ê¼õ¤±·Ñ¤°ÅÁÅý¤Î¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤òÅº¤¨¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥¹¥Æー¥¤Î¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍÎ¿©¤Î²¦Æ»¥á¥Ë¥åー¤ò¥ï¥ó¥×¥ìー¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëìÔÂô¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤äÍÄ¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿´Éâ¤Î©¤Ä¤ª¿©»ö¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¹Å¤á¤Ê¿©´¶¤ÈÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬´ò¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î¡Ö¥«¥¹¥¿ー¥É¥×¥ê¥ó¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡¢¥ì¥È¥í¤Ê´ï¤ä´ú¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ²û¤«¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶ー¥È¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¥×¥ê¥ó¡¦¥¢¡¦¥é¡¦¥âー¥É¡×¤äµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡ÖËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥ÉÅÁÅý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬°ìÆ²¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë»êÊ¡¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äó¶¡´ü´Ö¡¡2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë～4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¡¡
Äó¶¡»þ´Ö¡¡11¡§00～20¡§30¡ÊL.O.¡Ë
²Á³Ê¡¡\6,000¡ÊÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¥á¥Ë¥åー ¡¡
¡¡¥¹ー¥×¡¿¥·ー¥Õー¥É¥É¥ê¥¢¡¿¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¿¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥¹¥Æー¥ ¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹
¡¡¥«¥¹¥¿ー¥É¥×¥ê¥ó¡¿¥³ー¥ÒーËô¤Ï¹ÈÃã
Äó¶¡Å¹ÊÞ¡¡ËÜ´Û1³¬ ¥³ー¥Òー¥Ï¥¦¥¹ ¥¶¡¦¥«¥Õ¥§¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.hotel-newgrand.co.jp/the-cafe/
¤ªÌä¹ç¤»¡¡ËÜ´Û1³¬ ¥³ー¥Òー¥Ï¥¦¥¹ ¥¶¡¦¥«¥Õ¥§¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥ê¥¶¥Ùー¥·¥ç¥ó²Ý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡045-681-1841¡ÊÂå¡Ë
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー
¡¡¥»¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ò¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¤´ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¡¦¥¢¡¦¥é¡¦¥âー¥É
¥×¥ê¥ó¡¦¥¢¡¦¥é¡¦¥âー¥É
¡Ü\1,265¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë
º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿È¯¾Í¥Ç¥¶ー¥È¤Ç¤¹¡£
ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡Ê3/1～31¤Þ¤Ç¡Ë
ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡¡
¡Ü\1,840¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë
¡ã´ü´Ö¸ÂÄê¡¡3·î1Æü～31Æü¤Þ¤Ç¡ä
¥Õ¥ëー¥Ä¤¢¤ó¤ß¤Ä¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Î3·î¸ÂÄê¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥ÉÈ¯¾Í¥á¥Ë¥åー¡ä
¥·ー¥Õー¥É¥É¥ê¥¢
～½éÂåÁíÎÁÍýÄ¹¥µ¥êー¡¦¥ï¥¤¥ë¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿³°¹ñ¿ÍµÒ¤Î¤¿¤á¤ËÂ¨¶½¤Ç¹Í°Æ¤·¤¿°ìÉÊ～
¥·ー¥Õー¥É¥É¥ê¥¢
¡È¥É¥ê¥¢¡É¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É½éÂåÁíÎÁÍýÄ¹¥µ¥êー¡¦¥ï¥¤¥ë¤¬¹Í°Æ¤·¤¿ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¡ÖÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤Î¤É±Û¤·¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢Â¨¶½¤ÇÁÏºî¤·¤¿°ì»®¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¿ー¥é¥¤¥¹¤Ë³¤Ï·¤Î¥¯¥êー¥à¼Ñ¤ò¾è¤»¡¢¥°¥é¥¿¥ó¥½ー¥¹¤Ë¥Áー¥º¤ò¤«¤±¤Æ¥ªー¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤Äó¶¡¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤Æ¤â¹¥É¾¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÏÄï»ÒÃ£¤Ë¤è¤êÂ¾¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¹¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÍÎ¿©¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£ ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó
～ÀÜ¼ý»þÂå¡¢ÊÆÊ¼¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢2ÂåÌÜÁíÎÁÍýÄ¹Æþ¹¾ÌÐÃé¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿°ìÉÊ～
¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£ ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó
Àï¸å¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÏÊÆ·³¤Ë¤è¤ëÀêÎÎ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢1952Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ÖGHQ¾¹»¤Î½É¼Ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÊ¼¤¿¤Á¤Ï·³ÍÑ¿©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤òè§¤Ç¡¢±ö¡¢¸ÕÜ¥¡¢¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¿©¤Ù¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë2ÂåÌÜÁíÎÁÍýÄ¹¤ÎÆþ¹¾ÌÐÃé¤¬¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£ÎÁÍý¤òºî¤í¤¦¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½ー¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¤Î¤¬¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¤Î¡È¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£ ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡É¤Ç¤¹¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¶ÌÇ¬¤ÎÈù¿ÐÀÚ¤ê¤ò°»¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯ßÖ¤á¡¢À¸¤Î¥È¥Þ¥È¡¢¿å¼Ñ¤Î¥È¥Þ¥È¡¢¥È¥Þ¥È¥Úー¥¹¥È¤ò²Ã¤¨¡¢ ¥íー¥ê¥¨¤È¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ìºî¤Ã¤¿¥½ー¥¹¤Ï¡¢¥È¥Þ¥ÈËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿É÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¡¦¥¢¡¦¥é¡¦¥âー¥É
～¥¢¥á¥ê¥«¿Í¾¹»É×¿Í¤¿¤Á¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤È¡¢Åö»þ¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥Ç¥¶ー¥È～
ÀÜ¼ý»þÂå¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¿Í¾¹»¤ò´î¤Ð¤»¤è¤¦¤È¡¢Åö»þ¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬Äó¶¡¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥×¥ê¥ó¡¦¥¢¡¦¥é¡¦¥âー¥É¡×¤Ç¤¹¡£¥×¥ê¥ó¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Ë¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Åö»þÁ°ºÚ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿µÓÉÕ¤¤Î²£Ä¹¤Ê¥¬¥é¥¹¤Î´ï¤ò»ÈÍÑ¤·À¹¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤¿¾¹»É×¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡È¥×¥ê¥ó¡¦¥¢¡¦¥é¡¦¥âー¥É¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶ー¥È¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æº£¤â¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ´Û1³¬¡¡¥³ー¥Òー¥Ï¥¦¥¹¡¡¥¶¡¦¥«¥Õ¥§¡ä
»³²¼¸ø±à¤ËÌÌ¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥ÉÈ¯¾Í¤ÎÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤ÊÍÎ¿©¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡¢³°¸÷¤ä¿·ÎÐ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¯²¹¤«¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¡¢¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤«¤é¤ª¿©»ö¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ´Û1³¬¡¡¥³ー¥Òー¥Ï¥¦¥¹ ¥¶¡¦¥«¥Õ¥§
ËÜ´Û1³¬¡¡¥³ー¥Òー¥Ï¥¦¥¹¡¡¥¶¡¦¥«¥Õ¥§
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É
1927Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ2Ç¯¡Ë¤Ë´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Î²£ÉÍÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀµÅýÇÉ¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥«ー¥µー¸µ¿ã¤ä¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡¢¥Ùー¥Ö¡¦¥ëー¥¹¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿ÀµÅýÇÉ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³«¶È»þ¤è¤êÊÑ¤ï¤é¤ÌÐÊ¤Þ¤¤¤ÎËÜ´Û¤Ï¡¢1992Ç¯¤Ë¤Ï²£ÉÍ»ÔÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ë»ØÄê¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬Áª¤ó¤À¶áÂå²½»º¶È°ä»º¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¿¥ïー´Û¤Ï1991Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¡¢µÒ¼¼¤ÏÁ´¼¼¥Ïー¥Ðー¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÉÍ¹Á¤ÎÀµÌÌ¤ËÌÌ¤·¤¿µÒ¼¼¤«¤é¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤äÂç»·¶¶¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÌë·Ê¤Ê¤É¡¢²£ÉÍ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä¯¤á¤ò°ìË¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê6¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ðー¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¤´ÍÑ°Õ¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤ä³Æ¼ï¥Ñー¥Æ¥£ー¡¢²ñµÄ¤Ê¤É¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂç¾®4¤Ä¤Î±ã²ñ¾ì¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://www.hotel-newgrand.co.jp/
Facebook¡§https://www.facebook.com/hotelnewgrand/
Instagram¡§https://www.instagram.com/hotelnewgrand/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/HotelNewGrand_