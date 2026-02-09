¥Ñ¥½¥Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¢¥ß¥É¥ë¡¦¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î¡ÖÀ¸À®AIÍøÍÑ¼ÂÂÖ¡×¤òÄ´ººÌó4³ä¤¬¡ÖÌ¤ÍøÍÑ¡×¡¡¡È»È¤¤Êý¡¦ÉÔ°Â¡É¤ÎÊÉ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÌµÎÁ¤Î¡ØÀ¸À®AI½éµé¹ÖºÂ¡Ù¤ò2·î13Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÅÄ¸÷º´»Ò¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¡¦¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Ñ¥½¥Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤ÎÅÐÏ¿¼ÔÅù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÌó8³ä¤¬À¸À®AI¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ìó£´³ä¤¬¡ÖÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢À¸À®AI¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³èÍÑ¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨Ä´ºº³µÍ×¤ÏÊ¸Ëö»²¾È¡Ë
¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤Ï¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¾ðÊó¼ý½¸¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢¡Ö»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤¬ÉÔ°Â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥ß¥É¥ë¡¦¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï³Ø½¬µ¡²ñ¤ÎÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ÏÃ±¤Ê¤ëIT¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÅª¤ä¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¶ÈÌ³¤äÁÈ¿¥¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥É¥ë¡¦¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î·Ð¸³¤äÈ½ÃÇÎÏ¤Ï¡¢À¸À®AI¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢³Ø½¬µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Î¼Á¤È¥¹¥Ôー¥É¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³èÍÑ¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Èº£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥½¥Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¡¢¥Ñ¥½¥Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤«¤éÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯Ãæ¤ÎÊý¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥Ê¥ê¥«¥ì¥ó¥È¡×²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Î¡ØÀ¸À®AI½éµé¹ÖºÂ¡Ù¤ò2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤äÆÃÄ§¡¢¶ÈÌ³¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎãÅù¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¡¢¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤Åù¤ÎÃí°ÕÅÀ¡Ê¼éÈë¡¦¸Ä¿Í¾ðÊó¡¦¼ÒÆâµ¬Äê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡Ë¤â´Þ¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹ÖºÂ¤Î½¤Î»¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¸À®AI½éµé¹ÖºÂ¡×½¤Î»Ç§Äê¤·¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï2026Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥Ê¥ê¥«¥ì¥ó¥È¡×¤Ë¤ÆÀ¸À®AI¤ò¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÊ³¬Åª¤ÊÍÎÁ¹ÖºÂ¤ÎÄó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ß¥É¥ë¡¦¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ËÀ¸À®AI¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÇÉ¸¯Àè´ë¶È¤Ç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¶ÈÌ³ÎÎ°è¤Î³ÈÂç¡¦¿¼²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤Ïº£¸å¤â¡¢¥ß¥É¥ë¡¦¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤¬Ç¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤ò½Å¤Í¡¢³èÌö¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÀ¸À®AI½éµé¹ÖºÂ¡×³µÍ×
³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§
¡¦¥Ñ¥½¥Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤«¤éÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯Ãæ¡Ê½¢¶ÈÃæ¡Ë¤ÎÊý
¡¦¥Ñ¥½¥Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¤Ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Ñ¥½¥Ê¥ê¥«¥ì¥ó¥È¡×²ñ°÷¤ÎÊý
¼õ¹Ö·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡ÊÆ°²è»ëÄ°¡Ë
ÆâÍÆ¡§
À¸À®AI¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡¢³èÍÑ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤òÃæ¿´¤Ë²òÀâ¡£
¼ÂÌ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸À®AI¤òÅ¬ÀÚ¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢¨Äó¶¡¤¹¤ë¹ÖºÂÆ°²è¤Ï¡¢ËÜ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥½¥Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¡¢Hmcomm³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ºîÀ®
¤ªÌä¤¤¹ç¤»¡§¡¡p-seminar@pasona.co.jp
¡ÖÀ¸À®AIÍøÍÑ¼ÂÂÖ¥¢¥ó¥±ー¥È¡×³µÍ×
ÂÐ¾Ý¡§¥Ñ¥½¥Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥ºÅÐÏ¿¼Ô¤Ê¤É¡¡
Ä´ººÊýË¡¡§¥¢¥ó¥±ー¥È¡¡²óÅú432Ì¾¡Ê～50Âå¡§41Ì¾¡¢60Âå310Ì¾¡¢70Âå81Ì¾¡Ë
Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯10·î～11·î
Ä´ºº·ë²Ì¡§²¼µURL¤«¤é¥¢¥ó¥±ー¥ÈÊó¹ð½ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://x.gd/CEBNR