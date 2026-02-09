Î¢Êý¤¬¼çÌò¤Î¸òÎ®²ñ¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥é¥«¥¿¥é¥¦¥ó¥¸¡×³«ºÅ¡¢Ìë¤ÎÉô¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥é¥«¥¿¥Ê¥¤¥È¡×¤âÄÉ²Ã¡Ê2·î10Æü@½ÂÃ«¡Ë
¹çÆ±²ñ¼ÒRK¡Ê¶¦Æ±¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Òshishidogumi¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥¦¥é¥«¥¿¡×¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸òÎ®²ñ¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥é¥«¥¿¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ò2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»²²ÃÍ½Äê¼Ô¤«¤é¡ÖÌë¤Ê¤é¹Ô¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢
Æ±ÆüÌë¤Ë·Ú¿©¡Ê¥¢¥ë¥³ー¥ëÉÕ¤¡Ë¤Î¸òÎ®²ñ¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥é¥«¥¿¥Ê¥¤¥È¡×¤òÄÉ²Ã³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À©ºî¡¿±¿±Ä¡¿ÇÛ¿®¡¿±ÇÁü¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¹¹ðÂåÍý/¥Þ¥Íー¥¸¥ãー»ÖË¾¡¿³ØÀ¸¤Ê¤É¡¢
¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¡¦¤³¤ì¤«¤é´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤Êý¤¬¡¢°Æ·ï¤ä¸ª½ñ¤¤òÄ¶¤¨¤Æ²£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢
Â°¿Í²½¤·¤¬¤Á¤Ê¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ò¤Û¤É¤¤Ê¤¬¤é¡¢
¿·¤·¤¤¥³¥é¥Ü¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ê¡á¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢»²²Ã´õË¾¤ÎÊý¤Ï²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»öÁ°²óÅú¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÅöÆü»²²Ã¤â¡¢¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤´°ÆÆâ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
»²²Ã¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/xiddRV3ZuouxoD5W9
½ÂÃ« dougenzaka GUILD(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-16-6 ÆóÍÕ¥Ó¥ë1F¡Ë
³«ºÅÇØ·Ê
¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Î¢ÊýÆ±»Î¤¬²£¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¡¢°Æ·ï¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Â°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÀ©ÊÑ¹¹¤âÂ¿¤¤¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÌÇò¤¤ÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤·¡¢Î©¾ì¤òÄ¶¤¨¤¿½Ð²ñ¤¤¤«¤é¿·¤·¤¤Ï¢·È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤éËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
£±.15ÉÃ¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¡Ö²ñÏÃ¤ÎÆþ¸ý¡×¤òÁ´°÷¤Ë
Ã»»þ´Ö¤Ç¿Í¤È¤Ê¤ê¡¦´Ø¤ï¤êÊý¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¼Â»Ü¤·¡¢
½éÂÐÌÌ¤Ç¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤ä¤¹¤¤¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
£².¼õÉÕ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ë¤è¤ë¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ³Àþ¡×¤òÍÑ°Õ
¤É¤Î¿Í¤ÈÃý¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¡¢¼õÉÕ¤ËÍè¤ÆÍ×Ë¾¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁêÀ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÊý¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£³.Î¢ÊýÆ±»Î¤Î¡Ö²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤«¤é¡¢¥³¥é¥Ü¡¦²þÁ±¡¦¿·´ë²è¤òÀ¸¤à
¸½¾ì¤ÎÇº¤ß¤äÁêÃÌ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÉÔÂ¤òËä¤á¤ë½Ð²ñ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤´ë²è¤äÏ¢·È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥é¥«¥¿¥é¥¦¥ó¥¸
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00～18:00
²ñ¾ì¡§½ÂÃ« dougenzaka GUILD VALLEY¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-16-6 ÆóÍÕ¥Ó¥ë1F¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§50Ì¾¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§À©ºî¡¿±¿±Ä¡¿ÇÛ¿®¡¿±ÇÁü¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¥Þ¥Íー¥¸¥ãー»ÖË¾¡¿¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¿¥¤¥Ù¥ó¥¿ー¡¿³ØÀ¸ ¤Ê¤É
¢£¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥é¥«¥¿¥Ê¥¤¥È¡ÊÆ±ÆüÄÉ²Ã³«ºÅ¡Ë
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00～21:00
²ñ¾ì¡§½ÂÃ« dougenzaka GUILD VALLEY¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-16-6 ÆóÍÕ¥Ó¥ë1F¡Ë
»²²ÃÈñ¡§1,000±ß¡Ê·Ú¿©¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ëÉÕ¤¡Ë
Äê°÷¡§50Ì¾¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿ÍÃ£
¾ÜºÙ¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë[É½: https://prtimes.jp/data/corp/174847/table/5_1_069e75d597c094b114e5f043e63328a9.jpg?v=202602090451 ]
¢£»²²ÃÊýË¡
²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÅöÆü»²²Ã¤â¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤´°ÆÆâ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à :
https://forms.gle/xiddRV3ZuouxoD5W9
¢£Ãí°Õ»ö¹à¡Ê¥¢¥ë¥³ー¥ëÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥é¥«¥¿¥Ê¥¤¥È¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Î»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¼ÖÅù¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Î°û¼ò¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¥¨¥¹Å¾¤È¤¤¤¦IT´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ã¤Æ°ì±þ¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¡£
É½¤Ë¤Ï¤Ç¤Ê¤¤¤±¤É¥¦¥é¥«¥¿¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é
¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¸òÎ®²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç1½µ´ÖÁ°¤Ë´ë²è¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
µÞî±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À§ÈóÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¨¥¹Å¾
°Æ·ï¥Ëー¥º¤È¿Íºà¥Ëー¥º¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤·¤¤IT¶È³¦¤Î¸òÎ®ÂÎ¸³
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000174847.html
Q¡õA
Q. 1¿Í»²²Ã¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©
A.¤Ï¤¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬1¿Í»²²Ã¤Ç¤¹¡£
Q.ÅÓÃæ»²²Ã¤Ï¤¢¤ê¤Ç¤¹¤«¡©
A.¼«¸Ê¾Ò²ð¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¼«Í³¤ËÆþÂà¼¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
Q.»ý¤ÁÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A.Ì¾»É¤ò50Ëç¤Û¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.ÉþÁõ»ØÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A.¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¼«Í³¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
Q.¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬Íè¤Þ¤¹¤«¡©
A.¸½»þÅÀ¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¹¹ðÂåÍý¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî¡¦¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¡¦³ØÀ¸etc.....
¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÊÒÂ¤Î¾®»Ø¤Ç¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð»²²ÃOK¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
Q. ´«Í¶¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A.½¡¶µ¡¦MLMÅù¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
Q. ÅöÆü¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¡©
A.¥áー¥ë¤Ë°ìÊó¤â¤é¤¨¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
Q.ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
A.¤â¤Á¤í¤ó´¿·Þ¤Ç¤¹¤¬¿Í¿ô¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¥¨¥ó¥È¥êー¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à :
https://forms.gle/xiddRV3ZuouxoD5W9
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼ÒRK
¥¨¥¹Å¾¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://ses-media.jp(https://ses-media.jp/)
¼ÒÌ¾¡§shishisdo gumi
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¢ª¥é¥¤¥Ö¡¦ÉñÂæ¼ýÏ¿¡¦½Ä·¿¼ýÏ¿¤Ë¤â¶¯¤¤¥«¥á¥é¥Áー¥à¤Ç¤¹
https://shishidogumi.co.jp(https://shishidogumi.co.jp/)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹çÆ±²ñ¼ÒRK¡ÊÃ´Åö¡§¿ÀÌ¾¡Ë
¥áー¥ë¡§rk.llc.biz@gmail.com