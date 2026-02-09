¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥·¥êー¥º¡¢¡ØRIGUP2.0¡Ù¤¬ÅÐ¾ì!!
Áª¼ê¤¬µá¤á¤ëµ¡Ç½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë4¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯
SSK¤Ï¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤äµá¤á¤ëµ¡Ç½¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£4¼ïÎà¤Î¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤ò³«È¯¤·¡¢4¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÅ¸³«¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¶þ¶ÊÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ØBLOCK SOLE(¥Ö¥í¥Ã¥¯¥½ー¥ë)¡Ù¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Î¡ØTRYTEC(¥È¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯)¡Ù¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¡ØRIGUP2.0(¥ê¥°¥¢¥Ã¥×2.0)¡Ù¡¢·Ú¤µ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ØAG(¥¨ー¥¸ー)¡Ù¤Î4¼ïÎà¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁª¼ê¤òÂ¸µ¤«¤é»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¡ØRIGUP2.0¡Ù
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Â¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òµá¤á¤ëÁª¼ê¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¡ÖRIGUP 2.0¡×¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ¹äÁª¼ê¡¦ÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤â¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¡¦¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¡¦¶þ¶ÊÀ¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÁ°¥â¥Ç¥ë¤è¤êÂç¤¤¯²þÎÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±.°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÇÈèÏ«¤ò·Ú¸º
¶áÇ¯¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ëÁª¼ê¤ÎÂÎ³Ê¸þ¾å¡¢¿Í¹©¼Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏÌÌ¤«¤é¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈèÏ«·Ú¸º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¤ò¤Ä¤ÞÀè¤«¤é¤«¤«¤È¤Þ¤ÇÁ´ÌÌ¤ËÇÛÃÖ¡£ÃåÃÏ¤äÆ§¤ß¹þ¤ß»þ¤Î¾×·â¤òÂÎ¢Á´ÂÎ¤ËÊ¬»¶¤·¡¢ÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢EVA¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¤Î¹ÅÅÙ¤òÌó5¡ó¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÈ¿È¯À¤â¸þ¾å¡£Ä¹»þ´Ö¤Î»î¹ç¤äÎý½¬¤Ç¤â¡¢Â¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
£².¤¢¤é¤æ¤ëÆ°¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ
SSK¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëMIMÀ½Ë¡¡ÊÆÃ³«2014-050658¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤ÎY»ú·¿¤Ë¤è¤ë»°Êý¸þ¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¶â¶ñ·Á¾õ¤ò¡¢»ÍÊý¸þ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥¯¥ê¥åー·Á¾õ¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£Æ§¤ß¹þ¤ß»þ¤ËºÇ¤âÎÏ¤¬¤«¤«¤ëÊì»ØµåÉôÊ¬¤Ë¥¹¥¯¥ê¥åー¶â¶ñ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áö¡¦¹¶¡¦¼é¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿Êý¸þ¤Ø¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¶þ¶ÊÀ¤ò¹â¤á¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÂ¤ÎÆ°¤¤ò¼Â¸½
¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤òÌó10¡óÇö·¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶þ¶ÊÀ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¡£Â¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Æ§¤ß¹þ¤ß¤ä½³¤ê½Ð¤·¡¢Êý¸þÅ¾´¹¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
£´.Â¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥½¥Õ¥È¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶
¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¤ÏÂÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥½¥Õ¥È¥¨¥Ê¥á¥ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£½À¤é¤«¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤¬Â¤Î·Á¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢ÂÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥½¥Õ¥È¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹»þ´Ö¤ÎÎý½¬¤ä»î¹ç¤Ç¤â°µÇ÷´¶¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂÆþ¤ì¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍú¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¥×¥íÁª¼ê¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ØRIGUP2.0¡Ù
SSK¸ø¼°Instagram¡§RIGUP2.0 ¾¾ËÜ¹äÁª¼ê¡ÊÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ËÊÔ(https://www.instagram.com/reel/DUVa3luiKuc/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)
¡ØRIGUP2.0¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾¾ËÜ¹äÁª¼ê¤Ï,
¡Ö¤Þ¤º°ìÈÖ¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½ー¥ë¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Ç¤¹¡£¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·Ú¤¯¡¢½À¤é¤«¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÈÍú¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÈèÏ«´¶¤Î·Ú¸º¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Êì»ØµåÉôÊ¬¤Ë¥¹¥¯¥ê¥åー¶â¶ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÇ·â»þ¤ä¼éÈ÷»þ¤Î°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SSK¸ø¼°Instagram¡§RIGUP2.0 ÌøÄ®Ã£Áª¼ê¡ÊÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¡ËÊÔ (https://www.instagram.com/reel/DUX_q_kAm69/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)
Æ±¤¸¤¯ÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤Ï¡¢
¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤äÃåÃÏ»þ¤Î½À¤é¤«¤µ¡¢°ÂÄêÀ¡¢ÂÎ¢¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤¹¤´¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÏÎý½¬¤«¤é»î¹ç¤Þ¤ÇÄ¹»þ´ÖÍú¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤É¡¢Â¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÏÄ¹»þ´ÖÎý½¬¤¹¤ë¹â¹»À¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖRIGUP 2.0¡×¡£
»î¹ç¤äÎý½¬ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Â¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥×¥ìー¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÂ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤ÎÍú¤¿´ÃÏ¤È¼ÂÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÊÈÖ¡§ESF3262RLW
ÉÊÌ¾¡§¥×¥í¥¨¥Ã¥¸RG-LW2
²Á³Ê¡§\20,900¡ÊÀÇÈ´¤\19,000¡Ë
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê1010¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§25.5～30.0cm¡Ê29.5cmµ¬³Ê³°¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥¹¥¯¥ê¥åー¶â¶ñÅëºÜ
ÈÎÇäÆü¡§2·î¾å½Ü
ÉÊÈÖ¡§ESF3262RLF
ÉÊÌ¾¡§¥×¥í¥¨¥Ã¥¸RG-LW2
²Á³Ê¡§\20,900¡ÊÀÇÈ´¤\19,000¡Ë
¥«¥éー¡§¥ì¥Ã¥É¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê2010¡Ë, ¥Í¥¤¥Óー¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê7010)
¥µ¥¤¥º¡§25.5～30.0cm¡Ê29.5cmµ¬³Ê³°¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥¹¥¯¥ê¥åー¶â¶ñÅëºÜ
ÈÎÇäÆü¡§2·î¾å½Ü
