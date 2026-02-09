¡ÚPIVOT½Ð±é¡Û¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGRAND¡Ù¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î·èºÛÁØ¤ËÆÏ¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹¶Î¬Ë¡¤òÅ°Äì²òÀâ
Æ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë :
https://youtu.be/sFBdKLiYnlM
¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGRAND¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëGRAND³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºä¾å¿Î¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPIVOT¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¶É ¶ÉÄ¹¤ÎÆ£¸¶¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤è¤êYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ°²è³µÍ×
ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼º£¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸½¾õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü±Ç¤¹¤ë¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ä»Üºö¤ÎÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¹¹ð¼çÍÍ¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄêÁØ¤Ø¥êー¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Î¸úÎ¨À¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢BtoBÎÎ°è¤Ç¤Ï¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤Ç§ÃÎ·ÁÀ®¡×¤È¡Ö°Õ»×·èÄêÁØ¤Ø¤Î¿¼¤¤¥êー¥Á¡×¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿·¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¤´³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°ÆÆâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ°²è¤Î¸«¤É¤³¤í
¶õÇòÃÏÂÓ¤Î¹¶Î¬¡§ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤ÎCPA¤¬¹âÆ¤¹¤ëº£¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤¬BtoB¤Î¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
·èºÛ¼ÔÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡§ Âç¼ê´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×ÁØ¤¬É¬¤ºÄÌ¤ë¡Ö¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡×¤È¤¤¤¦Æ°Àþ¤ÎÀß·×¼êË¡
¼ÂÀÓ¡§¾¦ÃÌ¿ô1.2ÇÜ¡¢»ØÌ¾¸¡º÷7ÇÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¹¹ð¼çÍÍ»öÎã¤Ê¤É¡¢Ç§ÃÎ¤ò¾¦ÃÌ¤Ø·Ò¤²¤ëºÇ¿·¤Î³èÍÑË¡
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü
ËÜÆ°²è¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ú2026Ç¯2·î～3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¹¹ð¼çÍÍ¸ÂÄê¡Û¤Ç°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡Û
¡¦4½µ´Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¤´½Ð¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖStandard Ads Bulk Plan¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êü±ÇÎÌ¤òÁý²Ã¤µ¤»¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥Öー¥¹¥È¥×¥é¥ó¤Î¤´°ÆÆâ
¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¹¹ð¤ËÅ¬¤·¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ø¤Î¤´Êü±ÇÁÇºà¤ÎºÆÊÔ½¸¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æー¥·¥ç¥ó
¡ÚÅ¬ÍÑ¾ò·ï¡Û
¡¦2026Ç¯2·î9Æü～2026Ç¯3·î31Æü¤Î´ü´Ö¤ËÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¹ç¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¹¹ð¼çÍÍ
¢¨Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë½ô¾ò·ï¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://tokyo-grand.jp/contact
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
GRAND³ô¼°²ñ¼Ò
E-mail ¡§ads@grd.inc¡Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ë
¡ÚÅö¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§GRAND³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É£±ÃúÌÜ£±£¶-£¹-£³F
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºä¾å¿Î
ÀßÎ©Æü¡§2017Ç¯2·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGRAND¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¡¦³«È¯¡¦¹¹ðÈÎÇä
¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://tokyo-grand.jp/
´ë¶È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://grd.inc/