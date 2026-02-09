¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥í¥óµ»½Ñ¤ò¸½¾ì¤«¤é¼Ò²ñ¤Ø ¥Ð¥¶¥ë¥È¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¹ÖºÂ³«ºÅ¡¢´ë¶È¡¦°åÎÅ¡¦Ê¡»ãÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÆ³ÆþÁêÃÌ¤âÁý²Ã
µ»½Ñ¤ò¡Ö¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¶µ°é¤Î¸½¾ì
¥¨¥¹¥Æ¡¦¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢»Ü½Ñµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò°ÂÁ´¤«¤ÄÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶È¸¦½¤¤äÀìÌçÊ¬Ìî¤Ø¤Îµ»½ÑÆ³Æþ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ØÆ³ÂÎÀ©¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ê¥Ð¥¶¥ë¥È(R)¥¹¥¯ー¥ëËÜÉô¹»¡¦Åìµþ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡¦6Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÅìµþËÜÉô¹»¤Ë¤Æ¡Ö¥Ð¥¶¥ë¥È¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¹ÖºÂ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¶¥ë¥È¥Ü¥Ç¥£»Ü½Ñ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë»Ü½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ü½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¡¢Âè»°¼Ô¤Ë»ØÆ³¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ØÆ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü´Ö¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ¼ê½ç¤Î³ÎÇ§¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î»Ü½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ»ØÆ³¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤â´Þ¤á¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÍý²ò¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤òÍÜ¤¦ÆâÍÆ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥í¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿³èÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿µ»½Ñ»ØÆ³¤È¹¤¬¤ê
º£²ó¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤Ç¤Î³èÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Ç¤Îµ»½ÑÆ³Æþ¤ä¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ãÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¼õ¹Ö¤µ¤ì¤¿Êý¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÖºÂÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°ÎÎ°è¤äÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿µ»½Ñ¤ÎÅÁ¤¨Êý¡¢Æ³Æþ»þ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¦Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¥Ð¥¶¥ë¥È¥¹¥Èー¥ó¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥í¥ó¶È³¦°Ê³°¤«¤é¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¸¦½¤¤äÀìÌçÊ¬Ìî¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÉô¹»¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ã±°ì¤ÎÆ³Æþ¥â¥Ç¥ë¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢Æ³Æþ»öÎã¤äÊý¿Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÆ±¹»¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î¼Á¤È°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ØÆ³¼Ô°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ð¥¶¥ë¥Èµ»½Ñ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÉáµÚ¤È³èÍÑ¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ê¥Ð¥¶¥ë¥È(R)¥¹¥¯ー¥ëËÜÉô¹»¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.basaltschool-wellfit.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È
