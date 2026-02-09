¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ê¥¨¥Í²½¤ÈÀºÌ©À®·Á¼ûÍ×¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¡¢Á´ÅÅÆ°¼°¼Í½ÐÀ®·Áµ¡¤Ï2031Ç¯75.38²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø-CAGR6.9%À®Ä¹
Á´ÅÅÆ°¼°¼Í½ÐÀ®·Áµ¡¤È¤Ï¡¢Ìý°µ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ìÀÚÍÑ¤¤¤º¡¢¥âー¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Í½Ð¡¦·¿Äù¡¦²ÄÁº²½¤Ê¤ÉÁ´¹©Äø¤òÅÅµ¤Åª¤ËÀ©¸æ¤¹¤ëÀ®·ÁÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¹âÀºÅÙ¤ÊÆ°ºîÀ©¸æ¡¢¥¯¥êー¥ó¤Êºî¶È´Ä¶¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¹â¤µ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÌý°µ¼°¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¤ËÂå¤ï¤ë¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÀ®·Áµ¡¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¦°åÎÅµ¡´ï¡¦ÀºÌ©¸÷³Ø¡¦ÇöÆùÊñÁõºà¤Ê¤É¡¢À£Ë¡°ÂÄêÀ¤ÈºÆ¸½À¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´Ä¶µ¬À©¤Î¶¯²½¤È¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Á´ÅÅÆ°¼°¼Í½ÐÀ®·Áµ¡¤Ï¡ÖÀ¸»ºÀ¡×¤È¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÃæ³Ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÀ½Â¤¶È¹½Â¤¤ËÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
´ËËý¤ÊÀ®Ä¹´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë»Ô¾ì³ÈÂç¥Õ¥§ー¥º¤Ø
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦Á´ÅÅÆ°¼°¼Í½ÐÀ®·Áµ¡»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/109323/all-electric-injection-molding-machine¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬6.9%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÁ´ÅÅÆ°¼°¼Í½ÐÀ®·Áµ¡»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï75.38²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¾Ê¥¨¥ÍÀ¯ºö¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥Õ¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー²½¤Î²ÃÂ®¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎEV²½¤ä¡¢°åÎÅ¡¦ÅÅ»ÒÉôÉÊÊ¬Ìî¤ÎÈùºÙÀ®·Á¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¿Ê¤á¤ëÀ½Â¤¶È¹âÅÙ²½»Ù±çºö¤äCO?ºï¸º¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÅÅÆ°¼°¼Í½ÐÀ®·Áµ¡¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¡×¤È¡ÖÀºÌ©À©¸æÀÇ½¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÀ®·Á¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤Ç¼çÎ®ÁõÃÖ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¿Þ. Á´ÅÅÆ°¼°¼Í½ÐÀ®·Áµ¡À¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341272/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341272/images/bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎÁ´ÅÅÆ°¼°¼Í½ÐÀ®·Áµ¡»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×9´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´ÅÅÆ°¼°¼Í½ÐÀ®·Áµ¡¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Sumitomo Heavy Industries¡¢Fanuc¡¢ENGEL Holding GmbH¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó38.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µ»½ÑÍ¥°Ì¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ç¶¥¤¦À¤³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥áー¥«ー
»Ô¾ì¹½Â¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢½»Í§½Åµ¡³£¹©¶È¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¤¬¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¡£Î¾¼Ò¤ÏÆÈ¼«¤Î¥âー¥¿ーÀ©¸æµ»½Ñ¤ÈÀºÌ©À®·Á¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÉð´ï¤Ë¡¢¹â¿®ÍêÀ¡¦¹âÀ¸»ºÀ¤Î¥Þ¥·¥ó¤òÀ¤³¦¤Ë¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£Àª¤Ç¤ÏENGEL Holding GmbH¤ÈARBURG GmbH¤¬¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë·øÄ´¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤Å·¹ñºÝ¤Ï¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ò³ÈÂçÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¹ÝÁºÎÁµ¡³£¡ÊJSW¡Ë¤ä¥¯¥é¥¦¥¹¥Þ¥Ã¥Õ¥¡¥¤¡¢¼Ç±ºµ¡³£¡¢ÅìÍÎµ¡³£¶âÂ°¤Ê¤É¤âÆÃÄêÍÑÅÓ¡¦ÃÏ°è»Ô¾ì¤ÇÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥Áè´Ä¶¤Ïµ»½Ñ»Ö¸þ·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼Ò¤ÏAIÀ©¸æ¡¢IoTÏ¢·È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー²óÀ¸µ»½Ñ¤Ê¤É¤Îº¹ÊÌ²½ÎÎ°è¤Ç·ã¤·¤¤³«È¯¶¥Áè¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤Ê¤ëµ¡³£ÀÇ½¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Èー¥¿¥ë¡¦¥¹¥Þー¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë´ë¶È¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡£
Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ë¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ë³×Ì¿µ¡¡×
º£¸å¤ÎÁ´ÅÅÆ°¼°¼Í½ÐÀ®·Áµ¡»Ô¾ì¤òµ¬Äê¤¹¤ë¥ー¥ïー¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥êー¥ó¡×¡Ö¥¹¥Þー¥È¡×¡Ö¹â¸úÎ¨¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Ìý°µ¥ª¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á´Ä¶Éé²Ù¤¬Äã¤¯¡¢¹©¾ìÆâ¤ÎCO?ÇÓ½Ðºï¸º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤òºÇÂç70¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ø¸þ¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤ÏÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ëÀ®·Á¥×¥í¥»¥¹ºÇÅ¬²½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÍ½ÃÎÊÝÁ´¡¢¥¯¥é¥¦¥É·ÐÍ³¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²ÔÆ¯Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡×¤È¤ÎÍ»¹ç¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÅÅÆ°¼°¼Í½ÐÀ®·Áµ¡¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀßÈ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¤ÎÀ¸»º¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¡¢À½Â¤¶È¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÖÀÅ½Í¤Ê¤ë³×Ì¿µ¡¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
