¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ »Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯01·î30¤Ë¡ÖEMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ»Ô¾ì¤Î³µÍ×
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ »Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 124 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 65 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 6.8% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢³ÈÂç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àµ¡´ï¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ä¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹âÀÇ½¤Ç¾®·¿¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢Ê£»¨²½¤È¾®·¿²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊEMC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/emc-shielding-and-test-equipment-market/106140
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5G¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊIoT¡Ë¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤¼þÇÈ¿ô¤ò´ÉÍý¤·¡¢´³¾Ä¤Î¤Ê¤¤Æ°ºî¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹âÅÙ¤ÊEMC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤È¸·³Ê¤ÊEMCµ¬À©¤â»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»î¸³Í×·ï¤ÎÊ£»¨²½¤¬º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Áê¸ßÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¹âÅÙ¤ÊÅÅ»Òµ¡´ï¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¹âÅÙ¤Ê»î¸³µ¡´ï¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ³«È¯¤ÎÃÙ±ä¤ä¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¤¬À¸¤¸¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341306/images/bodyimage1¡Û
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ »Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶ÈÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá: https://www.sdki.jp/sample-request-106140
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Æ³ÅÅÀ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤ÈÅÉÎÁ¡¢EMI¥·ー¥ë¥É¥Æー¥×¤È¥é¥ß¥Íー¥Èºà¡¢¶âÂ°À½¥·ー¥ë¥Éºà¡ÊãþÂÎ¡¢¥±ー¥¹¡Ë¡¢Æ³ÅÅÀ¥Ý¥ê¥Þー¤È¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¢EMI¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤È¥Õ¥§¥é¥¤¥È¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢Æ³ÅÅÀ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤ÈÅÉÎÁ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë32%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢Â¾¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢·ÚÎÌÀ¡¢Ê£»¨¤Ê·Á¾õ¤Ø¤ÎÍÆ°×¤ÊÅÉÉÛÀ¡¢¤ª¤è¤ÓÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤Ï¡¢¸ü¤ß¤òÁý¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¶Ñ°ì¤ÊÅÅ¼§¥·ー¥ë¥É¸ú²Ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¡¢¹Ò¶õ±§ÃèÉôÉÊ¡¢¤ª¤è¤ÓÌ±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤ËÈó¾ï¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ»Ô¾ì¤Î³µÍ×
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ »Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 124 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 65 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 6.8% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢³ÈÂç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àµ¡´ï¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ä¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹âÀÇ½¤Ç¾®·¿¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢Ê£»¨²½¤È¾®·¿²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊEMC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/emc-shielding-and-test-equipment-market/106140
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5G¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊIoT¡Ë¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤¼þÇÈ¿ô¤ò´ÉÍý¤·¡¢´³¾Ä¤Î¤Ê¤¤Æ°ºî¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹âÅÙ¤ÊEMC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤È¸·³Ê¤ÊEMCµ¬À©¤â»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»î¸³Í×·ï¤ÎÊ£»¨²½¤¬º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Áê¸ßÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¹âÅÙ¤ÊÅÅ»Òµ¡´ï¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¹âÅÙ¤Ê»î¸³µ¡´ï¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ³«È¯¤ÎÃÙ±ä¤ä¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¤¬À¸¤¸¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341306/images/bodyimage1¡Û
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ »Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶ÈÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá: https://www.sdki.jp/sample-request-106140
EMC¥·ー¥ë¥É¤È»î¸³ÁõÃÖ»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Æ³ÅÅÀ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤ÈÅÉÎÁ¡¢EMI¥·ー¥ë¥É¥Æー¥×¤È¥é¥ß¥Íー¥Èºà¡¢¶âÂ°À½¥·ー¥ë¥Éºà¡ÊãþÂÎ¡¢¥±ー¥¹¡Ë¡¢Æ³ÅÅÀ¥Ý¥ê¥Þー¤È¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¢EMI¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤È¥Õ¥§¥é¥¤¥È¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢Æ³ÅÅÀ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤ÈÅÉÎÁ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë32%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢Â¾¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢·ÚÎÌÀ¡¢Ê£»¨¤Ê·Á¾õ¤Ø¤ÎÍÆ°×¤ÊÅÉÉÛÀ¡¢¤ª¤è¤ÓÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤Ï¡¢¸ü¤ß¤òÁý¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¶Ñ°ì¤ÊÅÅ¼§¥·ー¥ë¥É¸ú²Ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¡¢¹Ò¶õ±§ÃèÉôÉÊ¡¢¤ª¤è¤ÓÌ±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤ËÈó¾ï¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£