ÆüËÜ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¦¥·¥§¥¢¥ì¥Ýー¥È¡¢À®Ä¹Æ°¸þ¤ª¤è¤ÓÍ½Â¬¡Ê2025～2035Ç¯¡Ë
KD Market Insights¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é»Ô¾ì¤Î¾ÍèÆ°¸þ¤ª¤è¤Óµ¡²ñÊ¬ÀÏ ― 2025～2035Ç¯¡×¤ÈÂê¤·¤¿»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ÎÈ¯É½¤ò´î¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î»Ô¾ìÈÏ°Ï¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ª¤è¤Ó¾Íè¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»ö¶ÈÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢KD Market Insights¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬°ì¼¡Ä´ºº¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ºº¤ÎÊ¬ÀÏ¼êË¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÉ¾²Á¡¢¶¥¹ç´ë¶È¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¥ó¥°¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤ì¤é¤ÎGTM¡ÊGo-To-Market¡ËÀïÎ¬¤ÎÍý²ò¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì³µÍ×
¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¡ÊMCU¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥Ã¥µ¥³¥¢¡¢¥á¥â¥ê¡¢¼þÊÕµ¡Ç½¤òÃ±°ì¥Á¥Ã¥×¾å¤ËÅý¹ç¤·¤¿¾®·¿½¸ÀÑ²óÏ©¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼ÖÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¡¢»º¶È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢Ì±À¸ÍÑµ¡´ï¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢IoTÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ð´´ÉôÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÆÍÑ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ÏÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¢¹â¿®ÍêÀ¡¢·èÄêÏÀÅª¤ÊÀÇ½¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ÖºÜ¥°¥ìー¥É¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑMCUÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¤ÇÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢Ì±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤¬¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¤Ø¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎMCU¥Ù¥ó¥Àー¤Ï¡¢µ¡Ç½°ÂÁ´¡¢Ä¹¤¤À½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢·øÏ´¤ÊÉÊ¼Á´ð½à¤ÇÆÃ¤ËÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥ÀèÅª¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ª¤è¤Ó¥·¥§¥¢
ÆüËÜ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó55²¯～65²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎMCU»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»Ô¾ì¤Ï¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë7～9¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼ÖÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤¬ºÇÂç¤Î¼ûÍ×Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥óÀ©¸æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢ADAS¡¢ÅÅÆ°²½¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º¶È¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÅÙ¤ÊÀ½Â¤´ðÈ×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¼çÍ×¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ì±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¼ûÍ×¤ÏÈæ³ÓÅªÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢IoT¡¢¥¹¥Þー¥È²ÈÅÅ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹Í×°ø
¡¦¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÅÆ°²½¤ª¤è¤ÓADAS¤Î¿ÊÅ¸¡§EV¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾1ÂæÅö¤¿¤ê¤ÎMCUÅëºÜ¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»º¶È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ç¤Ï¡¢¥âー¥·¥ç¥óÀ©¸æ¡¢¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÈ½ÃÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¹â¿®ÍêÀMCU¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦IoT¤ª¤è¤Ó¥¨¥Ã¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î³ÈÂç¡§ÀÜÂ³·¿¥»¥ó¥µー¡¢¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¡¢¥Ûー¥à¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤ÏÄã¾ÃÈñÅÅÎÏMCU¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µ¡Ç½°ÂÁ´¤ª¤è¤Ó¿®ÍêÀ½Å»ë¡§¼«Æ°¼Ö¡¦»º¶Èµ¬³Ê¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎMCU¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤¬Í¥°Ì¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦È¾Æ³ÂÎ¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ÉÜ»Ù±ç¡§¹ñÆâÈ¾Æ³ÂÎ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À¯ºö¤¬¡¢MCU¤Î¹ñÆâÀ¸»º¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
