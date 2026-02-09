Ãæ¹ñ¤ÈASEAN¤¬¶¦¤Ë½ÕÀá¤ò½Ë¤¦
¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
AsiaNet 201398 ¡Ê0017¡Ë
¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿2026Ç¯2·î9Æü¿·²Ú¼Ò¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®JBN¡Û2026Ç¯¤ÏÃæ¹ñ¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë¤ÎÂÐÏÃ´Ø·¸¼ùÎ©35¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤ÆChina-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership¡ÊÃæ¹ñ¡¦ASEANÊñ³çÅªÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡Ë³ÎÎ©5¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±Ç¯¤ÏÃæ¹ñ¤Î½ÕÀá¤Ë¤ª¤±¤ë¸áÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ë¤¢¤ëASEAN»öÌ³¶ÉËÜÉô¤Ç¡ÖSteeds Herald Spring, Blessings Fill ASEAN¡ÊÇÏ¤¬½Õ¤ò¹ð¤²¡¢½ËÊ¡¤¬ASEAN¤ËËþ¤Á¤ë¡Ë¡×－Spring Festival @ ASEAN Headquarters 2026¡ÊASEAN»öÌ³¶ÉËÜÉô¤Ë¤ª¤±¤ë2026Ç¯½ÕÀá¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Mission of the People's Republic of China to ASEAN¡ÊÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñASEANÂåÉ½Éô¡Ë¡¢Permanent Mission of Malaysia to ASEAN¡Ê¥Þ¥ìー¥·¥¢ASEAN¾ïÃóÂåÉ½Éô¡Ë¡¢ASEAN»öÌ³¶É¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢ Information Office of the People's Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region, China¡ÊÃæ¹ñ¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¿ÍÌ±À¯ÉÜ¿·Ê¹ÊÛ¸ø¼¼¡Ë¤Ê¤é¤Ó¤ËDepartment of Culture and Tourism of Guangxi Zhuang Autonomous Region, China¡ÊÃæ¹ñ¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èÊ¸²½´Ñ¸÷Éô¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢Guangxi Daily¡ÊGuangxi International Communication Center¡Ê¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡¢ Guangxi Radio and Television¡¢Guangxi Tourism Development Group¡¢Guangxi Cultural Industry Group¤¬¶¦Æ±¤Ç´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ASEAN¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë11¥«¹ñ¤È±Ñ¹ñ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÆÃ»È¡¢ASEAN»öÌ³¶É¹â´±¡¢ASEAN¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢ÂåÉ½¡¢¸½ÃÏÂç³Ø¤Î¶µ°÷¤È³ØÀ¸¡¢Ãæ¹ñ·Ï´ë¶È¤ÎÂåÉ½¤Ê¤É¡¢250¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ASEAN»öÌ³¶ÉËÜÉô¤Ç½ÕÀáÊ¸²½¹Ô»ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢½ÕÀá¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤Ê½Ëº×¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È¤ÎºÆ²ñ¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸ÌÀ´Ö¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¿·¤¿¤Êå«¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÕÀá¤Ï¡ÖÄ´ÏÂ¤È¶¦Â¸¡×¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏASEAN½ô¹ñ¤¬ÄÉµá¤¹¤ë¡Ö·ëÂ«¤È¶¨ÎÏ¡×¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸Å¤¤¤â¤Î¤ò¿¶¶½¤·¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢ASEANÃÏ°è¤Î¡Ö¶¦Æ±¤ÎÈË±É¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¶¯¤¯¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¾·¤«¤ì¤¿¥²¥¹¥È¤Ï¸áÇ¯¤Î½ÕÀá¤ò¶¦¤Ë½Ë¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î½ÕÀá¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤ß¡¢·Ý½Ñ¤ÎÈþ¤ò´Õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¡ÖBeauty of China: Guangxi's Zhuang Ethnic Charm¡ÊÃæ¹ñ¤ÎÈþ¡§¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¾ÝÄ§Åª¤ÊÉñÍÙ¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤³¤ËCaidiao Opera¡ÖÎ»°°¹¡ÊLiu Sanjie¡Ë¡×¤Î¸ÅÅµÅª¤ÊÌ¾¾ìÌÌ¤Î¡ÖAntiphonal Song¡Ê¸ò¾§²Î¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÅìÍÎ¤Î»í¾ð¤È³×¿·Åª¤ÊÁÏ°Õ¤¬Í»¹ç¤·¤¿·Ý½ÑÅª·æºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤Ë¤è¤ë¡ÖChinese Chic Performance for Celebrating the Spring Festival of the Year of the Horse¡Ê¸áÇ¯½ÕÀá¤ò½Ë¤¦Ãæ¹ñ¥Á¥Ã¥¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Æó¸Õ¤È¥¹¥ª¥Ê¤ò¼ç³Ú´ï¤Ë¡¢¡ÖÀ¾Í·µ¡ÊJourney to the West¡Ë¡×¤ä¡Ö¹õ¿ÀÏÃ¡§¸ç¶õ¡ÊBlack Myth: Wukong¡Ë¡×¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÅÅµÅªÌ¾¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¡¢¡ÖNational Trend IP Music Festival¡Ê¹ñÌ±Åª¥È¥ì¥ó¥É¤ÎIP²»³Úº×¡Ë¡×¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¤ÎÌ±Â²³Ú´ï¤Ç¤¢¤ë¥Þー¥Õー¡Êmaguhu¡Ë¡ÊÇÏ¤Î¹ü¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë¤È¥Üー¥êー¡Êbolie¡Ë¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¬¥à¥é¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖJasmine Flower¡Ê¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î²Ö¡Ë¡×¤ä¡ÖFolk Songs Like Spring River Water¡Ê½Õ¤ÎÀî¤Î¿å¤Î¤è¤¦¤ÊÌ±ÍØ¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¸ÅÅµ¶Ê¤òÃæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¶¦±é¤·¡¢¡Ö¹â¤¤»³¤ÈÎ®¤ì¤ë¿å¤¬Æ±¤¸Àº¿À¤Ë½Ð²ñ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢±ÊÂ³Åª¤Ê·Ý½ÑÅª¶¦ÌÄ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢Guangxi Daily¡Ê¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤ÈGuangxi Radio and Television¤Ï¡¢TVRI¡¢El John TV¡¢Harian Inhua¤È¤¤¤Ã¤¿ASEAN¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡ÖChina-ASEAN Spring Festival Short Video Exhibition Week¡ÊÃæ¹ñ¡¦ASEAN½ÕÀá¥·¥çー¥È¥Ó¥Ç¥ªÅ¸¼¨½µ´Ö¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥çー¥È¥Ó¥Ç¥ª¤òÇÞ²ð¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃæ¹ñ¤ÈASEAN½ô¹ñ¤¬¶¦¤Ë½ÕÀá¤ò½Ë¤¦´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¾ìÌÌ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æー¥¶ー¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¡¢½ÕÀá¤ò¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê½Ëº×¡×¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë½Ë¤¦¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢ASEAN»öÌ³¶ÉËÜÉô¤Ç¤Ï¡ÖSpring Blessings for Success at the Year of the Horse¡Ê¸áÇ¯¤ÎÀ®¸ù¤òµ§¤ë½Õ¤Î½ËÊ¡¡Ë¡×Chinese Spring Festival Cultural Exhibition¡ÊÃæ¹ñ½ÕÀáÊ¸²½Å¸¡Ë¤È¡ÖInstant Joy Market¡Êµ¤·Ú¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¡×Spring Festival Cultural Market¡Ê½ÕÀáÊ¸²½¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¤¬Æ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¤«¤é¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Ãã¤ò¤¤¤ì¡¢´Õ¾Þ¤·¡¢Ì£¤ï¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿Ë×ÆþÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖTea Harmonies the World¡ÊÃã¤ÏÀ¤³¦¤òÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÂÎ´¶¤·¡¢¡ÖAncient Charm and Blessings¡Ê¸Å¤¤Ì¥ÎÏ¤È½ËÊ¡¡Ë¡×¤Î½ñ²èÂóËÜÀ©ºî¡¢Àº¹ª¤ÊÀÚ¤ê³¨·Ý½Ñ¤Î´Õ¾Þ¡¢¤½¤·¤Æ³ÆÃÏ¤Î½ÕÀáÎÁÍý¤Î¶Â±ã¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤¬ºÇ¤â¶Ã¤¤¤¿ÂÎ¸³¤Ï¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤ÎºÇÀèÃ¼ AI µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Þー¥È¤ÊÌ¤Íè¤òÃµµá¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈËÝÌõ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÂÎ¸³¤·¡¢AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¥á¥¬¥Í¤òÁõÃå¤·¤Æ¾ãÊÉ¤Î¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËË×Æ¬¤·¡¢º¸¹¾²Ö»³¤Î´ä³¨¤ÎÊ¸²½Åª·Ê´Ñ¡ÊZuojiang Huashan Rock Art Cultural Landscape¡Ë¤Î1000Ç¯¤ÎÅÁÀâ¤òÃµµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Harian Inhua¤Îµ¼Ô¤Ç¤¢¤ëHardy Chung»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎAIµ»½Ñ¤Ï½ÕÀá¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤òÀµ³Î¤ËÉÁ¼Ì¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»³¤È³¤¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢ÎÉ¤ÎÙ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÍ§¾ð¤ò¶¦Í¤¹¤ëASEAN¤ÈÃæ¹ñ¤Î´¶Æ°Åª¤ÊÊª¸ì¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥Ð¥ó¥É¥ó¹âÂ®Å´Æ»¥Ï¥ê¥à±Ø¤È¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÎMall Central Park¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¥âー¥ë¡Ë¤Ç2·î4Æü¡¢2¤Ä¤Î¡ÖInstant Blessings¡ÊÊ¡¤ò¸Æ¤Ö¡Ë¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½ÕÀá¤Î½Ëº×¥àー¥É¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¿¤Á¤¬²Î¡¢ÍÙ¤ê¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¿Í·Á·à¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê±éÌÜ¤òÈäÏª¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖGuangxi Kemusan Dance¡×¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢½ÕÀá¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ëµï½»¤·¤Ê¤¬¤éÎ¹¹Ô¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¥¬ー¤ÎYi Yan¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Î½ÕÀá¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶Ã²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÌ±ÆüÊó¡¢¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¡¢China Media Group¡ÊÃæ±û¹ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡Ë¡¢China News Service¡¢TVRI¡¢METRO TV¡¢bolong.id¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÄÌ¿®¤Ê¤É20°Ê¾å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼èºà¤·¡¢½ÕÀá¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿ÏÂ¡¢Í§¹¥¡¢Ä´ÏÂ¤ÎÍýÇ°¤ò¹ñÆâ³°¤Î¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥½ー¥¹¡§The Information Office of the People's Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region