¥¿¥Ë¥¦¥à¡¢ÆüËÜ¤Î¡ØÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡Ù¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Î§·¿IT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¢ãAutonomous IT¢ä¤Ç¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¿¥Ë¥¦¥à¹çÆ±²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ÅÄ±ÑÅµ¡¢°Ê²¼¥¿¥Ë¥¦¥à)¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°Ãæµ¬ÌÏÉôÌç¤ÇÂè11°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Great Place To Work(R)( https://hatarakigai.info/ )¤¬ËèÇ¯È¯É½¤¹¤ëËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¶È³¦¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò´ð½à¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ë¥¦¥à¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Î°ì¼Ò¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ë¥¦¥à¡ÃGreat Place to Work
¥¿¥Ë¥¦¥à¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬Ê£»¨¤ÊIT²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³×¿·Åª¤ÊÊýË¡¤òÄÉµá¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¶¨¶È¡¢Âº½Å¡¢Â¿ÍÍÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Ê¸²½¤È¥Áー¥à¥ïー¥¯¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿´ë¶ÈÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Êñ³çÅª¤ÊÊ¡Íø¸üÀ¸¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤ÎÀìÌç¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤ä¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä±Ñ¸ì¸¦½¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë°é»ù¡¦²ð¸î¡¦´Ç¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼Ò°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥Ë¥¦¥à ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ¸¶ÅÄ±ÑÅµ ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Î¡ØÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡ÙÃæµ¬ÌÏÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ11°Ì¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ªµÒÍÍ¤ÎIT±¿ÍÑ¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Î§·¿IT¢ãAutonomous IT¢ä ¤Î¼Â¸½¤ò¤È¤â¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅØÎÏ¤¬¡¢¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤¤¤Þ¡¢´ë¶È¤¬»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¡ÖÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤ºÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤ëÎÏ¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¥Ö¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¼Ò°÷¤¬¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤·¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ë¥¦¥à¤Ï¡¢¶¨ÎÏÅª¤Ê´ë¶ÈÊ¸²½¡¢Ç´¤ê¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¿¼Â¤µ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÇ½ÎÏ³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹( https://www.greatplacetowork.co.uk/best-workplaces/development/2025?size=medium )¡×¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¡¦¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹( https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces/technology/2025?category=large )¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Inspiring Workplaces(R)¤«¤é¤â¡¢¡ÖºÇ¤â¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë¿¦¾ì( https://www.inspiring-workplaces.com/company/tanium/ )¡×¤È¤·¤ÆËÌÊÆÉôÌç¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ëÉôÌç¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¥¿¥Ë¥¦¥à¤¬À¤³¦Ãæ¤Î½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿®Íê¡¦µ¡²ñ¡¦¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó(ÊñÀÝ)¤ò½Å»ë¤·¤¿Ê¸²½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ë¥¦¥à¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ©ÌÀÀ¡¦¶¨Æ¯¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òº¬´´¤È¤¹¤ë¿¦¾ì¤ò°é¤ß¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¡¢»Ù±ç¤µ¤ì¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ë¥¦¥à¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.tanium.jp/careers/
¢£Great Place To Work(R) Institute¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Great Place To Work(R) Institute ¤Ï¡¢Ìó170¥ö¹ñ¤ÇÇ¯´Ö21,000¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤(¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È)¤òÄ´ºº¤·¡¢°ìÄê¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿´ë¶È¤ò¡ØÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡ÙÇ§Äê¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤Æ³Æ¹ñ¤ÎÍÎÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÄ´ººµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£30Ç¯´Ö¤Î¥Çー¥¿¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿ÊýË¡ÏÀ¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦Ç§Äê¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°À©ÅÙ¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤äIR¡¦¿ÍÅª»ñËÜ³«¼¨¤ÎÌÜÅª¤Ç¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¸¦µæ½ê¤¬Great Place To Work(R) Institute ¤è¤ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Great Place To Work(R) Institute Japan(GPTW Japan)¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥° ¥Ù¥¹¥È100¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Great Place To Work(R) Institute ¤¬Ìó170¥ö¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î½¾¶È°÷°Õ¼±Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ËÜÉô¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï1998Ç¯¤ËºÇ½é¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Fortune»ï¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢°ÊÍè¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í¥ÎÉ´ë¶È¤Î¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÈ¯É½¤Ï2007Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¡¢º£²ó(2026Ç¯)¤Ç20²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï½¾¶È°÷µ¬ÌÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏÉôÌç(1,000¿Í°Ê¾å)¡¢Ãæµ¬ÌÏÉôÌç(100-999¿Í)¡¢¾®µ¬ÌÏÉôÌç(25-99¿Í)¤Î3¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤±¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ººÆâÍÆ¡ä
¡ØÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡ÙÄ´ºº¤Ï¡¢GPTW¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÈÁ´°÷·¿¡ØÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡Ù¥â¥Ç¥ë¡É¤Ë´ð¤Å¤¯2¼ïÎà¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ¯¤¯¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¡§ ÁªÂò¼°ÀßÌä(60Ìä)¡¦¼«Í³µ½Ò¼°ÀßÌä(2Ìä)¡¦Â°À¡¦Ç§¼±¤òÌä¤¦ÀßÌä(8Ìä)¤Ë¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¬ÌµµÌ¾¤Ç²óÅú
¡¦²ñ¼Ò¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¡¡¡§ ´ë¶ÈÊ¸²½¤ä²ñ¼ÒÊý¿Ë¡¢¿Í»ö»Üºö(ºÎÍÑ¡¢·Ð±ÄÁØ¤«¤é¤Î°Õ¸«¿»Æ©¡¢½¾¶È°÷¤«¤é¤Î°Õ¸«Ä°¼è¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¼Ò²ñ¡¦ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ê¤É)¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ²óÅú
¡ã½¸·×ÊýË¡¡ä
¡¦Æ¯¤¯¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÁªÂò¼°ÀßÌä¤Î¹ÎÄê²óÅúÎ¨¤ò¥¹¥³¥¢¤È¤·¤Æ»»½Ð¤·¡¢60ÀßÌä¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤¬°ìÄê¿å½à¤òÄ¶¤¨¤¿´ë¶È¤ò¡¢¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤Ç§Äê´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤µ¤é¤Ë¡¢Æ¯¤¤¬¤¤Ç§Äê´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Î¾¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢ÆÃ¤ËÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¿å½à¤¬¹â¤¤¾å°Ì100¼Ò¤ò¡ØÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥Ë¥¦¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿¥Ë¥¦¥à¤Ï¼«Î§·¿IT ¢ãAutonomous IT¢ä ´ë¶È¤Ç¤¹¡£Tanium Autonomous IT¤Ï¡¢AI¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¶î»È¤·¡¢IT¤ª¤è¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤ò¡Ö¥¢¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¥Ö¥ë¡×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¼çÍ×´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È´ÉÍý¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÅý¹ç¤·¤¿¥¿¥Ë¥¦¥à¤ÎÃ±°ì¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¿®Íê¤·¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¶¯¿ÙÀ¤Î°Ý»ý¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ë¥¦¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Î§·¿IT(Autonomous IT)¤Ç¥¢¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¥Ö¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ https://www.tanium.jp/ ¤ÈLinkedIn( https://www.linkedin.com/company/tanium )¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò²ñ¼Ò³µÍ×¡Ó
ÆüËÜË¡¿ÍÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥¿¥Ë¥¦¥à¹çÆ±²ñ¼Ò
¥°¥íー¥Ð¥ëÂåÉ½CEO¡¡ ¡§ ¥À¥ó¡¦¥¹¥È¥êー¥È¥Þ¥ó
ÆüËÜÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¡¡§ ¸¶ÅÄ±ÑÅµ
ÀßÎ©Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2007Ç¯
ÀßÎ©Ç¯(ÆüËÜ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2015Ç¯
½êºßÃÏ(ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹)¡§ ¢©100-0004¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®2ÃúÌÜ6-4
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾ïÈ×¶¶¥¿¥ïー25F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¼«Î§·¿¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È´ÉÍý¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÄó¶¡
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.tanium.jp/
¡ãÌÈÀÕ»ö¹à¡ä
