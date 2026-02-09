Î±³ØÀ¸¸þ¤±¼çÍ×Âç³Ø´Öµá¿Í¾ðÊó¶¦Í¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÎ±³ØÀ¸½¢¿¦»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤¬2027Ç¯3·îÂ´¶È¼Ô¸þ¤±´ë¶Èµá¿ÍÅÐÏ¿¤òÌµÎÁ¤Ç¼õÉÕ³«»Ï¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÎ±³ØÀ¸»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¥â¥ó¥Æ¡¦¥«¥»¥à(¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í¹ñºÝ¶µÍÜÂç³Ø¡¡Íý»öÄ¹¡¦³ØÄ¹))¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÎºÎÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖÎ±³ØÀ¸½¢¿¦»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯3·îÂ´¶ÈÂÐ¾Ý¼Ô¸þ¤±¤Îµá¿Í¾ðÊóÅÐÏ¿¤ò¡ÖÌµÎÁ¡×¤Ç¼õÉÕ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³µÍ×¿Þ
Î±³ØÀ¸¤ÎºÎÍÑ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¤´Ã´Åö¼Ô¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¹ñÀÒ¡¦Àì¹¶¤Î¿Íºà¤Øµ®¼Ò¤Îµá¿Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø±×Åª¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ÇºÜ¡¦ºÎÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤ëÈñÍÑ¤ÏÁ´¤Æ¡ÖÌµÎÁ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î±³ØÀ¸½¢¿¦»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ë¶È¸þ¤±ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ajinzai-sc.jp/c_2027.html
ËÜ¥µー¥Ó¥¹WEB¥µ¥¤¥È
¢£¼ç¤ÊÆÃÄ§
(1)À¯ÉÜ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅöÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬³«ºÅ¤¹¤ëÂÐÆüÄ¾ÀÜÅê»ñ¿ä¿Ê²ñµÄ¤¬2015Ç¯3·î17ÆüÉÕ¤±¤Ç·èÄê¤·¤¿¡Ö³°¹ñ´ë¶È¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¸þ¤±¤¿5¤Ä¤ÎÌóÂ«¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤è¤êÅöÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»Ý¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(2)Á´¹ñ¤Î¼çÍ×Âç³Ø¤¬¸ø¼°¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÎ±³ØÀ¸¸þ¤±½¢¿¦»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥·¥¹¥Æ¥à
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤¬¸ø¼°¤ËËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Î±³ØÀ¸»Ù±ç¤Î¥Äー¥ë¤ò¶¦Í¤¹¤ëÂç³Ø¤ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²½¤·¤¿Í£°ì¤ÎÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î½¢¿¦»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Á´¹ñ153¹»(¹ñ¸øÎ©Âç³Ø77¹»¡¢»äÎ©Âç³Ø76¹»)¤ÎÂç³Ø¤¬²ÃÌÁ¤·¡¢Ìó4,500Ì¾¤Î³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(2026Ç¯1·î¸½ºß)
(3)´ë¶È¤Îµá¿Í¾ðÊó¡¦²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¾ðÊó¤òÌµÎÁ¤Ç·ÇºÜ
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï´ë¶È¤ÎÎ±³ØÀ¸ºÎÍÑ¤Î³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Ë¸ø±×Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤Î¤¿¤á¡¢µá¿Í¾ðÊó¤ä²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¾ðÊó¤Î·ÇºÜ¤«¤éºÎÍÑ¤Þ¤Ç¤Ë´Ø¤ï¤ëÈñÍÑ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê»²²ÃÂç³Ø
[¹ñ¸øÎ©Âç³Ø](77¹»)
ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¡¢ÅìËÌÂç³Ø¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡¢ÅìµþÂç³Ø¡¢°ì¶¶Âç³Ø¡¢²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¡¢¶âÂôÂç³Ø¡¢»°½ÅÂç³Ø¡¢ÂçºåÂç³Ø¡¢µþÅÔÂç³Ø¡¢¿À¸ÍÂç³Ø¡¢¹ÅçÂç³Ø¡¢°¦É²Âç³Ø¡¢¶å½£Âç³Ø¡¢Î°µåÂç³ØÅù
[»äÎ©Âç³Ø](76¹»)
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¢¾åÃÒÂç³Ø¡¢Î©¶µÂç³Ø¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¢´ØÀ¾Âç³ØÅù
¢£ËÜ»ö¶È±¿±ÄÃÄÂÎ
Ì¾¾Î¡¡¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÎ±³ØÀ¸»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½Íý»ö¡¡¥â¥ó¥Æ¡¦¥«¥»¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡ (¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í¹ñºÝ¶µÍÜÂç³Ø¡¡Íý»öÄ¹¡¦³ØÄ¹)
½êºßÃÏ¡§ ¢©105-0004¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶2-20-15 ¿·¶¶±ØÁ°¥Ó¥ë1¹æ´Û915¹æ¼¼
TEL¡¡ ¡§ 050-3749-0637
E-mail¡§ saiyo@ajinzai-sc.jp
URL¡¡ ¡§ http://www.issn.or.jp
¢£±è³×
2007Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Þ¤Ç·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Íºâ»ñ¶â¹½ÁÛ¡×»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¤Î¼Â»ÜÃÄÂÎ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¸¥¢¿Íºâ»ñ¶â¹½ÁÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤¬¡¢¼«Î©²½»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Íºâ»ñ¶â¹½ÁÛ¡×»ö¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦ÃÎ¸«¤ò´ð¤ËÍ¥½¨¤ÊÎ±³ØÀ¸¤Î¾·æÛ¡¦°éÀ®¡¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¶µ°éµ¡´ØµÚ¤Ó³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜ¡¦Æü·Ï´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ2013Ç¯10·î2Æü¤ËÀßÎ©¤·¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸µ¡´Ø¤ä·ÐºÑÃÄÂÎ¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Ê¤¬¤é±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¶È³µÍ×
(1)³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸½¢¿¦»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯±¿±Ä»ö¶È
(2)³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸OB¡¦OG¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ»ö¶È
(3)ÆüËÜÎ±³ØÌ¥ÎÏÈ¯¿®»ö¶È
(4)´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±½¸¹ç·¿¸¦½¤»ö¶È
(5)Î±³ØÀ¸»Ù±çÃÄÂÎ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ»ö¶È