µá¿Í¹¹ð¤Î´ë²è¤«¤éºÎÍÑÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¢±¿ÍÑ¡¦²þÁ±¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Òb¥µー¥Á(ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÅÄ ²ÅÈÏ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è)¤Ï¡¢ºß¿¦¼Ô¤Î¤ß¤¬¸ý¥³¥ß¤òÅê¹Æ¤Ç¤¤ëºÎÍÑ¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¡ÖBE GOOD¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦Âå¹Ô¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Æþ¼Ò¸å¥®¥ã¥Ã¥×¤òËÉ¤°¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÅÐÏ¿´ë¶È¿ô¤ÏÌó12ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºÎÍÑ¸þ¤±¸ý¥³¥ß¥Úー¥¸¤Î±ÜÍ÷¿ô¤âÂç¤¤¯¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂà¿¦Âå¹ÔÍøÍÑ16.6¡ó¤Ë³ÈÂç¡¢Å¾¿¦¼Ô330Ëü¿Í»þÂå¤Ë¡Û
¶áÇ¯¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Î¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È(´ë¶È¡¦¸Ä¿Í)¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯6·î°Ê¹ß¤ÎÄ¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó16.6¡ó¤¬Âà¿¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¸ÛÍÑÆ°¸þÄ´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÅ¾¿¦¼Ô¿ô¤ÏÌó330Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö¼¤á¤ä¤¹¤¯¡¢¼¡¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×´Ä¶¤¬À°¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Æþ¼Ò¸å¤¹¤°¤ÎÎ¥¿¦¡á¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥ÁÆþ¼Ò¤¬¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥¥ã¥ê¥¢¥ê¥µー¥ÁLab¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È(´ë¶È¡¦¸Ä¿Í)¡×2024Ç¯(10·î3ÆüÈ¯É½)
¡ÚÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ëºÎÍÑ¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÅÐÏ¿´ë¶È¿ô¤¬12ÇÜ¤Ë¡Û
¡ÖBE GOOD¡×¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ºß¿¦¼Ô¸ÂÄê¤Î¸ý¥³¥ß¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿ºÎÍÑ¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
Æþ¼Ò¸å¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µá¿¦¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³«°Ê¹ß¡¢ºÎÍÑ¸þ¤±¸ý¥³¥ß¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÅÐÏ¿´ë¶È¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ12ÇÜ¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤Ï½éÇ¯ÅÙÈæÌó5ÇÜ¡¢Åê¹Æ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â21ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚBE GOOD¤Î¾ÜºÙ¡Û
BE GOOD¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òb¥µー¥Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºß¿¦¼Ô¸ÂÄê¤ÎºÎÍÑ¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Î¤ß¤¬¸ý¥³¥ß¤òÅê¹Æ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µá¿Í¾ðÊó¤ä´ë¶È¸ø¼°¤ÎÈ¯¿®¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÆ¯¤Êý¤Î¼ÂÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µá¿¦¼Ô¤ÎÆþ¼ÒÁ°Íý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò·Ú¸º¡£´ë¶È¡¦µá¿¦¼ÔÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëºÎÍÑ¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
URL¡§ https://be-good.jp/
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
º£¸å¡¢Å¾¿¦¤äÆþÂà¿¦¤ÎÎ®Æ°²½¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ß¡¢µá¿¦¼ÔÂ¦¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤ê¿¼¤¤´ë¶ÈÍý²ò¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
b¥µー¥Á¤Ç¤Ï¡¢BE GOOD¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ëºß¿¦¼Ô¸ý¥³¥ß¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿¦¼ïÊÌ¡¦´ë¶ÈÊÌ¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ¤äºÎÍÑ²þÁ±¤Ø¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ò½ç¼¡¶¯²½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆ³Æþ´ë¶È¿ô¤ò¸½ºß¤ÎÌó10ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ºÎÍÑ¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÄêÃå¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
