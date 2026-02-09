【コンフォートホテルERA】朝食メニューリニューアル

株式会社グリーンズ

グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、60年以上のホテル運営実績を有する株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、運営する「コンフォートホテルERA京都東寺」（京都府京都市）および「コンフォートホテルERA神戸三宮」（兵庫県神戸市）において、2026年3月より朝食メニューをリニューアルいたします。

コンフォートホテルERAの朝食は「Cheerful Morning」をコンセプトに“美容によい”“身体にやさしい”をテーマとした、お客様ご自身が自由に盛り付け・組み合わせを楽しめる、カラダの内側から元気になれる朝食ビュッフェをお届けします。

リニューアルでは、いろどり鮮やかな野菜やフレッシュなフルーツを豊富に取り揃え、お好みのパンに好きな具材をはさんで楽しめるオープンサンドや、クリームやジャムなどを自由にトッピングできるパンケーキをご用意しました。

今回リニューアルするコンフォートホテルERA京都東寺、コンフォートホテルERA神戸三宮の2ホテルでは、地域の食材を使用したピザトーストやフレンチクルーラーのオープンサンドも登場し、野菜やフルーツなどの組み合わせ次第で、食事風にもスイーツ風にもアレンジでき、その日の気分に合わせてお楽しみいただけます。

また、地域由来のご当地メニューや、ホテルのある土地の食材を使用した地産地消メニューも充実しています。

朝のひとときをより豊かにし、大人も子どもも笑顔になる、ワクワクする旅の朝を演出します。

■料金概要

新メニュー導入に伴い、料金を以下の通り改定いたします。

【改定前】

大人 ： 1,650円(税込)

添い寝（4歳～小学6年生）： 700円(税込)

添い寝（0～3歳） ： 無料

【改定後】

大人 ： 1,800円(税込)

添い寝（小学生） ： 950円(税込)

添い寝（未就学児） ： 無料

■コンフォートホテルERA京都東寺 概要

【リニューアル開始日】 2026年3月3日（火）宿泊より（翌3月4日（水）の朝食より新メニュー提供）

【所在地】 〒601-8431 京都府京都市南区西九条島町54-1

【T E L】 075-662-0311

【U R L】 https://www.choice-hotels.jp/era/kyototoji/

【主なメニュー】老舗ベーカリー「進々堂」の食パンで味わう、京都仕立てのミニピザ／京の食文化をホテル仕様にしたホテル特製 南禅寺蒸し／京漬物の押し寿司／鯖の西京味噌漬け焼き／フレンチクルーラー／豚しゃぶ 香味野菜 発酵味噌だれ／西京味噌クラムチャウダー／自家製ほうじ茶プリン／自家製抹茶パウンドケーキ など

■コンフォートホテルERA神戸三宮 概要

【リニューアル開始日】 2026年3月10日（火）宿泊より（翌3月11日（水）の朝食より新メニュー提供）

【所在地】 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4丁目2-10

【T E L】 078-271-3611

【U R L】 https://www.choice-hotels.jp/era/kobesannomiya/

【主なメニュー】蒸しベーグル ＆ 蒸し野菜チーズフォンデュソース／釜揚げしらすの和風ミニピザトースト／神戸ミルクのチキンポテトグラタン／神戸ぼっかけうどん／フレンチクルーラー／ハンバーグのトマト煮込み／定番 自家製神戸ミルクプリン など

■グリーンズグループ2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務