アイルランドの自由と解放を題材に 人間と社会の複雑さを描く　劇団俳小公演「ビッグ・フェラー」上演決定

劇団俳小『ビッグ・フェラー』が2026年3月22日 (日) ～ 2026年3月29日 (日)にシアターグリーン BOX in BOX THEATER（東京都豊島区南池袋 2-20-4）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット発売中 :https://www.confetti-web.com/events/13492

https://www.haishou.co.jp/news/view/382

この度、劇団俳小は3月22日(日)～29日(日)に【池袋】シアターグリーン BOX in BOX THEATERにて、祖国の自由と解放を願うアイルランド共和国軍(IRA)の活動家たちの挫折と衰退を描くリチャード・ビーン作「ビッグ・フェラー」を上演致します。

歴史の渦中で揺れる青年たちが、己の信念に疑問が起き、本当のアイデンティティは何かという問題に向き合う物語です。分断と対立が深まる現代において、「分かり合えない」現実を見つめ直す本作の上演は、今まさに意義深い事と思われます。本作品は特殊任務に就いた青年達の深刻な話ですが、シリアスな題材にユーモアを織り交ぜ、人間と社会の複雑さを描く骨太の悲喜劇です。

＜あらすじ＞

「今君がここでやろうとしていることは、ファウストの逆バージョンだ。

魂を売って手に入れるのは、一生苦痛の日々。」



1972年3月17日、ニューヨークのアイリッシュレストランで、ブラディ・サンデーを追悼する集会が開かれる。アイルランド共和国軍（IRA)のNY支部リーダーであるコステロは、イギリスへの怒りと報復への決意を熱く語り、アメリカから武器や資金を送り続ける闘争の正当性を訴える。活動家達の拠点は、消防士マイケルのアパート。彼らは普段はごく普通の市民として生活しながら、コステロのカリスマに引き寄せられIRA支援に身を投じていく。警察官のトム・ビリー、アイルランドから来た若い兵士ルエリなど、思惑も立場も異なる人々が集う中、30年の時が流れる。冷戦終結や国際情勢の変化とともに、彼らの活動の信念もまた、静かに変質していく。

劇団俳小

昭和46(1971)年、早野寿郎(故人)・小沢昭一等が中心となって活動していた劇団俳優小劇場が解散を余儀なくされた為、演出家・早野寿郎を主宰者として、昭和49年1月現在の劇団俳小が創立された。

ヨーロッパ・アメリカ演劇から、日本の古典、新作、あるいは、詩や小説をそのまま舞台にのせたりと、一定の演劇理念にとらわれず、幅広い演劇活動を続けながら、舞台芸術の原点を探る演劇創造集団として再出発した。

数々の賞を受賞し、また、文化庁主催公演に数多く取り上げられるなど、意欲的な活動を続ける中、近年では、平成2年に藤田傳 作、演出による『檻の中の国境』がNHKニュースにもなり話題となったり、平成7年にジェームス三木 作、演出による『上杉鷹山』を山形県米沢市の協力で上演して注目を浴びたり、平成17年に水上勉 原作、入谷俊一 演出による『金閣炎上』で第17回池袋演劇祭大賞を受賞している。

公演概要

劇団俳小公演『ビッグ・フェラー』

公演期間：2026年3月22日 (日) ～ 2026年3月29日 (日)

会場：シアターグリーン BOX in BOX THEATER（東京都豊島区南池袋 2-20-4）

■出演者

いわいのふ健（劇団温泉ドラゴン） 大川原直太 遊佐明史

手塚耕一 小池のぞみ 荒井晃恵 宮崎佑介

■公演スケジュール

2026年

3月22日(日) 14：00

3月23日(月) 14：00

3月24日(火) 18：30

3月25日(水) 14：00

3月26日(木) 18：30

3月27日(金) 14：00

3月28日(土) 14：00

3月29日(日) 14：00

※受付開始は開演の45分前、開場は各公演の開演の30分前。

※上演時間：約2時間30分

■チケット料金

一般：5,000円

夜割：4,500円（夜公演全て)

学生割引：3,500円（学生証をお持ちの方）※要証明書提示

（全席自由・税込）

＜カンフェティ限定＞

一般：5,000円 → カンフェティ席（一般）4,000円！

夜割：4,500円 → カンフェティ席（夜割）3,500円！

■スタッフ

作：リチャード・ビーン 翻訳：小田島恒志 演出:西沢栄治

舞台監督：伊達一成 美術：松岡泉 衣裳：佐々波雅子

照明：阿部康子 音響：佐久間修一（POCO）

演出助手：諸角真奈美 宣伝美術：竹田恒司(kalopsia design) 制作：駒形亘昭

協力：ヘリンボーン

主催：株式会社劇団俳小

