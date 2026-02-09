【再入荷決定】3日で完売した話題作「スカラバス シェリーカスク」

株式会社ジャパンインポートシステム

株式会社ジャパンインポートシステム（所在地：東京都中央区／代表取締役社長：田中 克彦）は、ハンターレイン社が手掛けるシングルモルトウイスキー「スカラバス」より、シリーズ初となるシェリー樽熟成モデル「スカラバス シェリーカスク」の再販を決定いたしました。

本商品は2025年9月の初回発売時、わずか3日間で960本が完売。再入荷を望む声が多数寄せられたことを受け、今回の再販が実現しました。

スカラバスならではの骨太で力強い酒質に、シェリー樽由来の芳醇な甘みと奥行きを重ねた、シリーズの新たな魅力を示す1本です。

製品の特長

シリーズ初となるシェリー樽熟成原酒を使用した本商品が、ご好評につき再登場いたしました。これまでのスモーキーでパワフルな味わいに、シェリー樽由来の芳醇なフルーツと心地よい甘さが加わり、より重層的でリッチな風味へと進化しています。アイラモルトの個性とシェリー樽の魅力が見事に調和し、飲み応えのある一本に仕上がりました。

テイスティングノート

オレンジ、ラズベリー、マジパンの甘美な香りが溢れ、ピート、塩キャラメル、灰のニュアンスと絶妙に調和。フィニッシュは長く続き、心地よい甘さが余韻を残す。

スカラバス シェリーカスク製品概要

■ スカラバス シェリーカスク

・国名：イギリス

・地域：スコットランド

・容量：700ml

・アルコール度数：46%

・目安小売価格：\9,680(税込)

スカラバスについて

「スカラバス」はアイラ島のゲール語で「岩の多い場所」を意味し、ラベルに描かれた「日照計」は、彼らの飽くなき探求心と好奇心を表しています。

「探し求めるものだけが見つけるもの（Only those who seek shall find）」をテーマに掲げたアイラモルト。蒸留所非公開ながら、その味わいは多くのウイスキーファンを魅了しています。

アイラの自然を深く理解し、最高のウイスキーを追い求める彼らの情熱が詰まった一本です。

ハンターレイン社とは

ハンターレイン社は2013年に創立された独立系スコッチウイスキーボトラーです。創業家は3世代にわたりスコッチウイスキーに携わり、豊富な樽の選定眼と熟成技術を背景に、多彩なモルトを世界へ発信しています。

看板ブランドである「オールド・モルト・カスク」シリーズや長期熟成のシリーズ「オールド＆レア・プラチナム」に加え、アイラ島9番目の新たな蒸溜所アードナッホー蒸溜所を設立する一方、「スカラバス」や「ジャーニーシリーズ」など魅力的なラインナップを展開し、世界中のモルト愛好家から高い評価を得ています。

※一般のお客様はお近くの酒販店様へ、酒販店様の新規のお取引に関しては正規代理店

ジャパンインポートシステム（jis@jisys.co.jp）までお問い合わせくださいませ。