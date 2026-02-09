【下北沢reload】街と人・カルチャーをシームレスに繋ぐロータリーが出現！バンタンデザイン研究所とのコラボイベント「THE ROTARY」、2月13日（金）から開催！

株式会社 GREENING

株式会社GREENING（東京都渋谷区 取締役CEO：関口正人）が運営する、下北線路街に位置する「reload（リロード）」は、株式会社バンタン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木村良輔）が運営する、ファッション、ヘアメイク、グラフィックデザイン、映像のスクール「バンタンデザイン研究所」とコラボし、2026年2月13日(金)～2月16日(月)の4日間に渡り、在校生たちによるPOPUPイベントを開催します。

本イベントには、校内プレゼンテーション審査を勝ち抜いたファッションプロデュース専攻の学生ブランドのみが出店します。古着店や雑貨店、ライブハウスや劇場が集積し、ファッションやアート、音楽など多様なクリエイティブカルチャーが交差する街・下北沢。そのカルチャーの発信地に位置する「reload」と、次世代の才能を育成するバンタンデザイン研究所との産学連携により、本イベントは実現しました。

ショップディレクターからのコメント

「人と人、モノとモノ、時間と時間が交差する場所。この日集まるのは、それぞれの想いを持ったブランドや作り手たち。背景も、歩んできた時間も違うけれど、同じ場所、同じ一日を共有することで新しい何かが生まれるかもしれない。それぞれの線が一瞬交わる、その「ロータリー」のような場所としてこの名前をつけました。買ってもいいし、話してもいい。通過するだけでもいい。そんな気持ちで、気軽に遊びに来てもらえたら嬉しいです。」

イベントについて

日程：2026年2月13日(金)～2月16日(土)

時間：11:00～19:00（POPUPの営業時間はreloadの公式Instagramにてご確認ください）

会場：東京都世田谷区北沢3丁目19-20 reload エントランスホール

以上

VANTAN（バンタン）について

1965年創立。「世界で一番、社会に近いスクールを創る」をビジョンとし、現役で活躍しているクリエイター講師による授業をはじめ、長期の有償インターンシップ、企業とのコラボレーションといった「実践教育」を通して即戦力となる人材を育成している（東京・大阪・名古屋・福岡・札幌※1）。ファッション、ヘアメイク、ビューティ、グラフィックデザイン、映画映像、ゲーム、eスポーツ、アニメ、パティシエ、調理、プログラミング、エンターテインメント領域のクリエイター、インフルエンサーなどの分野で全日制の専門スクール・高等部※2・大学部※3・社会人向けのキャリアカレッジを展開。これまでに21万人以上の卒業生を輩出している。

HP：http://www.vantan.jp/

バンタンデザイン研究所について

1965年にスタートした、ファッション・ヘアメイク・デザイン・映像・フォト・プロスケーターなどの分野に特化した人材を育成するクリエイティブ総合専門スクール（東京校・大阪校・名古屋校・札幌校※1）。「世界が、わたしのファンになる。」をコンセプトに、現役プロのクリエイターを講師に迎え、業界と連携した実践教育で即戦力となる人材を育成する。

バンタンデザイン研究所 http://www.vantan.com/

バンタンデザイン研究所 高等部※2：http://www.vantanhs.com/

バンタンデザイン研究所 大学部※3：https://vantan-university.com/

※1：2026年4月開校予定

※2：通信制高校 学校法人角川ドワンゴ学園 S高等学校との連携により、高校卒業資格を取得

※3：連携している通信制大学にて大卒資格を取得

reloadについて

2021年6月16日、下北沢駅と東北沢駅の間にオープン。

回遊と滞留をコンセプトにした路地裏のような場所から、個性豊かな仲間たちとシモキタの新しいカルチャーを共創していくユニークな「個店街」です。京都のコーヒーロースター発の体験型ビーンズサロン「OGAWA COFFEE LABORATORY SHIMOKITAZAWA」、下北沢で56年続く茶師十段の大山兄弟が営む日本茶専門店「しもきた茶苑大山」や、人・動物・地球にやさしい新しい選択肢を届ける「Tokyo Vegan Bakes」など個性豊かなテナントがそろいます。

★最新のイベント、キャンペーン情報は、公式Instagramよりご確認いただけます。

Instagram：https://www.instagram.com/reload_shimokita/

HP：https://reload-shimokita.com

株式会社GREENINGについて

「CULTURE SCAPING ー世界に誇れる日本の文化的な風景を創造するー」 をビジョンに掲げ、私たちは地域固有の文化や歴史を深く理解し、未来へとつながる新たな価値を創造する街づくりを推進しています。クリエイティブなデジタルマーケティングを強みに、ストーリーテリングや体験設計を通じて、飲食・ホテル・商業施設を中心に多様なプロジェクトの企画・開発・運営までを一気通貫で担います。

URL ：https://greening.co.jp/