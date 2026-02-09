両国国技館で「世界最強」を決定する「CAPCOM CUP 12」出場選手が決定！　3月11日（水）～3月13日（金）平日に行われる会場イベントも一部公開！

株式会社カプコン

先日、「CAPCOM CUP 12」の予選大会の一つである「CAPCOM Pro Tour 2025 ワールドウォリアー」その日本大会を終えたことで、出場全選手が出揃いました。

■「CAPCOM Pro Tour 2025 ワールドウォリアー 日本大会」地域決勝大会の模様はこちら

https://www.youtube.com/live/kCxKVd207oI

世界中から集結した48名の選手が両国国技館に集結し、「世界最強」の座と優勝賞金100万ドルをかけて激闘を繰り広げます。

さらに、3月13日（金）と3月15日（日）には「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」が開催されます。JPリーグ、USリーグ、EUROPEリーグそれぞれの地域のストリートファイターリーグを制したチームが集結し、「世界最強チーム」をかけて激突します。

そんな両大会の模様を会場で観戦できる会場観戦チケットが現在「ローチケ」にて発売中です。

完売している日程・席種も出ておりますので、お買い求めはお早めに！

詳細は公式サイトをご確認ください。

https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/

■CAPCOM CUP 12出場選手一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13450/table/5606_1_5ff9be0a762a5f95c41afd6c17e17b3a.jpg?v=202602090351 ]

■「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」出場チーム一覧

・JPリーグ代表「REJECT」

・USリーグ代表「Bandits」

・EUROPEリーグ代表「Ninjas In Pyjamas」

「CAPCOM CUP 12」平日ご来場者向けイベントを実施！

『ストリートファイター6』ゲーム内で使用できる「A.K.I.」のコスチューム「Outfit 1 カラーEX2」を平日会場観戦チケットをご購入いただいた方へプレゼント！

3月11日（水）～13日（金）「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」の「平日3日間」の会場観戦チケットをご購入いただいた方へ、『ストリートファイター6』ゲーム内で使用できる「A.K.I.」のコスチューム「Outfit 1 カラーEX2」を特別特典としてプレゼントいたします。

※「A.K.I.」のコスチューム「Outfit 1 カラーEX2」のイベントコードは、2026年3月17日（火）頃にローチケより配布予定です。

※既に対象チケットを購入済みの方へもイベントコードは配布されます。

※コードの有効期限は日本時間2026年3月17日（火）16:00から日本時間2027年3月17日（水）15:59までとなります。

※獲得するコードは一度のみ使用可能です。複数プラットフォームにリンクしたCAPCOM IDでも1つのプラットフォームにしか適用できません。

※本特典は、後日別途入手できる可能性がございます。

※『ストリートファイター6』本編は別売りです。

「バックステージ」を平日限定で開催！ 激闘の裏側を見学しよう！

以前発表された「バックステージツアー」の詳細情報が公開されました。

3月11日（水）～13日（金）で合計100名以上の方がご来場者の中から抽選で当選となります。

当選された方は下記をお楽しみいただけます。

・出場選手練習部屋の見学

・出場選手たちとの記念撮影

・選手入場口の見学

「オンステージフォトエクスペリエンス」を平日限定で開催！ 激闘が繰り広げられるステージで記念撮影！

さらに、「バックステージツアー」だけでなく、「オンステージフォトエクスペリエンス」も平日ご来場者様を対象に実施いたします。

「オンステージフォトエクスペリエンス」では下記をお楽しみいただけます。

・ステージに登壇可能

・ステージ上で記念撮影を実施

「オンステージフォトエクスペリエンス」も平日ご来場者様の中から抽選で100名以上の方が当選するキャンペーンとなります。

平日もお楽しみいただけるコンテンツが盛りだくさんとなっておりますので、ぜひこの機会に会場観戦チケットをお買い求めください。

予選のグループ分けを決定する「組み合わせ抽選会」は2月15日（日）11:00より配信！

「CAPCOM CUP 12」のグルーブ予選や「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」の予選対戦組みあわせ順を決定する「組みあわせ抽選会」を2月15日（日）11:00より配信いたします。

■出演者

日本語配信キャスター

・アール

・ハメコ。

英語配信キャスター

・Vicious

・Jammerz

■配信はこちら

日本語配信

・YouTube

https://www.youtube.com/live/ljfPYynx_-U

・Twitch

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

英語配信

・YouTube

https://www.youtube.com/live/DxrihLa17GY

・Twitch

https://www.twitch.tv/capcomfighters