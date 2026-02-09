ゆうちょ銀行で「dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン」の取扱いを開始

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（東京都千代田区、代表取締役社長 前田 義晃、以下「ドコモ」）と株式会社ゆうちょ銀行（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 笠間 貴之、以下「ゆうちょ銀行」）は、全国のゆうちょ銀行直営店、郵便局の貯金窓口およびゆうちょ銀行Webサイトで、ドコモのクレジットカード「dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン」の取扱いを2026年4月1日（水）から開始します。

dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン

１．目的・背景

これまでドコモは、約1億規模の会員基盤や金融・エンタメなど様々な分野の商品・サービスを活用し、多くのパートナー企業と共に、新たなライフスタイルの創出に取り組んでまいりました。また、ゆうちょ銀行は、金融経済環境の変化や社会のデジタル化の進展に迅速に対応しつつ、リアルとデジタルの相互補完を通じたお客さま本位のビジネス展開を加速し、伝統的な銀行業務を超えた新しいリテールビジネスへの変革を推進してまいりました。

これら両社の取り組みを背景に、ドコモとゆうちょ銀行は、お客さまへの新たな価値提供やサービスの創出をめざし、双方の経営資源を活かした新たな取り組みを検討してまいりました。まずは2026年4月から、全国のゆうちょ銀行直営店、郵便局の貯金窓口およびゆうちょ銀行Webサイトにて、ドコモが提供する29歳以下のお客さまが対象のゴールドカード「dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン※1」の取扱いを開始します。

今後も両社は、ドコモの会員基盤やdポイントなど各種サービスと、ゆうちょ銀行の貯金口座やゆうちょ通帳アプリ、全国のリアルチャネルなどの経営資源を連携させ、お客さまの生活の利便性向上や地域社会への貢献に向けた取り組みを検討してまいります。

２．「dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン」の概要

「dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン」は、「dカード GOLD U」の豊富なdポイント特典や付帯サービスに加え、ご入会いただいたお客さまが、ゆうちょ銀行デザイン限定特典として現金3,000円※2を受け取ることができる、おトクなゴールドカードです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/728_1_10fcc75edda1f4ea036422ae3897e663.jpg?v=202602090351 ]

ゆうちょ銀行デザイン限定特典以外の特典や条件は、「dカード GOLD U」に準じます。

年会費実質無料の条件など詳細は、「dカードサイト」をご確認ください。

（https://dcard.docomo.ne.jp/st/dcard_goldu/index.html）

※1. 入会申込日時点で満18歳以上（高校生除く）29歳以下のお客さまがお申込みいただけるサービスです。入会には審査が

あり、ご希望に添えない場合がございます。

満30歳以降のカードの有効期限満了時に、審査の上、年会費11,000円（税込）の「dカード GOLD(R)」に自動で切り替

わります。詳細はドコモの「dカードサイト」でご確認ください。

※2. 条件判定時点で、お支払口座にご本人名義の「ゆうちょ銀行口座」を設定しているお客さまが対象です。ゆうちょ銀行デザイン限定特典の適用は、お一人さま1回限りです。なお、ゆうちょ銀行デザイン限定特典の進呈前にお支払い口座をゆうちょ銀行以外の口座に変更された場合は進呈対象外です。その他の ゆうちょ銀行デザインの限定特典の適用条件など詳細は、ゆうちょ銀行Webサイトなどお知らせします。

※3. 条件達成で翌年の年会費請求時に前年分の年会費3,300円（税込）を減算します。詳細は、ドコモの「dカードサイト」をご確認ください。

※4. 年間30万円（税込）のご利用金額には、年会費や電子マネーチャージなど、一部対象外がございます。

＊「dカード」「dカード GOLD」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。