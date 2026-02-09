旅行業の「つなぐ力」とデジタルの融合！地域課題を共創で解決する「一般社団法人未来社会デザイン機構（FSDi）」を設立しました ～2月27日設立総会・キックオフイベントを開催～

東武トップツアーズ株式会社

東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二）は、このたび産官学の知見を結集し、持続可能な地域モデルの実現を目指す「一般社団法人未来社会デザイン機構（Future Society Design institute／FSDi）」を設立いたしましたのでお知らせします。

これは旅行会社を母体とした本格的な共創プラットフォームの構築としては国内初の取り組みです。当社がこれまで取り組んできた「自治体DX」の推進や地域課題解決を通じて得た知見と、旅行業で培った「つなぐ力」を融合させることで、実効性の高い社会実装プロジェクトを継続的に創出できることが特徴です。

なお、設立を記念し、2月27日に「Future Society Design institute Kickoff 2026」を開催いたします。

現代の社会課題は複雑化・多様化しており、その解決には一企業の枠を超えた産官学の緊密な連携（共創）が不可欠な状況で、Well-beingな社会と持続可能な地域モデルの実現を加速させるためのプラットフォームが求められる環境にあります。本事業は、法人、自治体、共創、学生・サポーター、パートナー（宿泊・運輸・観光施設等）の各会員が連携し、地域社会の多様な課題に対し、新たなソリューションの導入やアイデアの創出を通じて多角的な解決を推進するプラットフォームです。今後、会員間の最適なマッチングを行う「課題ピッチイベント」や「観光DX展示商談会」の開催、さらには学生のキャリア形成支援や視点を取り入れた「地域課題解決アイデアソン・ハッカソン」などを実施してまいります。

そして、本機構の設立を記念し、2026年2月27日（金）に設立総会「Future Society Design institute Kickoff 2026」を開催いたします。当日は、観光庁 観光地域振興部長・長崎敏志氏による基調講演「観光が真の成長産業になるために～新たな視点、新たな方策、新たな担い手～」に加え、本橋麻里氏（一般社団法人ロコ・ソラーレ代表理事）を交えた「ローカルから世界へ挑戦を支えるコミュニティの力」をテーマとするクロストークを実施し、持続可能な地域モデルのあり方を探ります。

このイベントを起点に、年間を通じて会員間のマッチングや共創プログラムを随時開催し、課題解決に向けた具体的なアクションを加速させます。当社は、本事業を通じて得られる知見やネットワークを地域創生事業へ直接還元し、新たな社会的価値を創造する企業として、持続可能な未来のデザインを力強く牽引してまいります。

「Future Society Design institute Kickoff 2026」概要について

■名称：Future Society Design institute Kickoff 2026 ～ 持続可能な未来を描き、社会実装を加速～

■日時：2026年2月27日（金） 13:30～17:50

■会場：Ｗビル19階 東武トップツアーズ内イノベーションオアシス（東京都港区）およびオンライン

■登壇ゲスト：

長崎 敏志 氏（国土交通省 観光庁 観光地域振興部長）

本橋 麻里 氏（一般社団法人ロコ・ソラーレ 代表理事）

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人未来社会デザイン機構 事務局

（東武トップツアーズ株式会社 営業統括本部 未来共創ラボ内）

E-mail： info@fsdi.or.jp

公式HP： https://fsdi.or.jp/

お問い合わせフォーム https://form.run/@fsdi-Inquiry-form