UPWARD導入で活動件数2倍を実現し、過去最高売上を達成

UPWARD株式会社

UPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、不動産事業や解体・造成事業などを展開するアジアグループの1社、株式会社アキラ（本社：埼玉県三芳町、代表取締役：大宮 博文、以下 アキラ）の外回り営業DXに関する「UPWARD」の活用事例インタビューを公式サイトにて公開しました。

本記事では、「UPWARD」の導入により、営業の活動件数を2倍以上に増やし、年度単位で過去最高売上を達成した事例を紹介しています。情報の属人化や営業担当者の重複訪問といった課題をどのように解決したか、地図機能の活用方法や社内コミュニケーションの活性化などの具体的なエピソードとともにぜひご覧ください。

事例記事：https://upward.jp/case/akira/

「UPWARD」導入の背景

アキラは埼玉県に3拠点を展開し、農地や山林といった複雑な開発許可などが必要な市街化調整区域に特化した不動産売買を手掛けています。

「UPWARD」導入前は、土地の調査データや顧客情報が各営業担当者の手元で管理されることが多く、情報の属人化が課題でした。その結果、「顧客情報が十分に引き継がれない」「同一の事務手続きが重複する」といった非効率な活動が発生していました。

こうした課題を背景に、営業データを地図上で可視化・共有できる点に加え、外回り中の地番の確認に不可欠なゼンリンの地図と連携可能である点を評価し、「UPWARD」の導入を決定しました。

アキラ 公式サイト：https://www.asia-akira.co.jp/

「UPWARD」導入による主な効果

活動件数が2倍以上に増加

外回り中にスマートフォンから「UPWARD」の地図上の土地にマークをつける運用を徹底。土地へのアプローチ状況や進捗がリアルタイムで可視化され、営業担当者同士の重複訪問の防止につながりました。加えて、外出先からもスマートフォンで情報確認が可能になるなど、営業効率が大きく向上し、活動件数が2倍以上に増加しました。

営業全員が業績目標を達成し、過去最高売上を達成

活動件数の増加に加え、地図上に未開拓の地域が可視化されたことで、新規顧客獲得に向けた効果的な営業活動が可能になり、過去最高の年度売上を達成しました。さらに、営業メンバー全員が業績目標を達成するという、創業以来の成果も出ています。

モチベーションの向上とチーム内の連携力強化

好条件の土地取得事例や有効な営業手法などが共有されたことで、営業担当者のモチベーション向上につながりました。また、事務スタッフもリアルタイムで営業情報を把握できるため、電話での問い合わせを受けた際の応対や引き継ぎがスムーズになりました。

アキラでは、引き続き営業活動量の増加を図るとともに、活動の「質」にも着目し、成約率の向上をはじめとする領域においても「UPWARD」を活用していく方針です。

現場のラストワンマイルを革新する「UPWARD」

「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIを基盤とする営業支援サービスです。自社で特許を持つ「高度なジオフェンシング技術」による顧客接点の自動記録や外回り営業に特化した各種AI機能を提供しています。大和ハウス工業、センチュリー21・ジャパンをはじめ、顧客との対面接点を主要な営業チャネルとする大手企業を中心に約450社で導入されており、次世代の営業DX基盤として活用されています。

「UPWARD」紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/

UPWARD株式会社について

UPWARD株式会社は、「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスのもと、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したDXサービスを提供しています。テクノロジーを活用し、モバイルひとつで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。

会社概要

会社名 ：UPWARD株式会社

設立 ：2016年7月

代表者 ：代表取締役 CEO 金木 竜介

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング26階

事業内容：フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供

URL ：https://corp.upward.jp/

報道関係者の問い合わせ先

UPWARD株式会社 PRチーム

03-6897-3683

pr@upward.jp