選び抜かれた「旬」だけを。プロが品種の個性を紡ぐ、キュレイテッドフルーツブランド「ORVIIA」誕生。

株式会社weourus（本社：東京都港区、代表取締役：永島優美）は、旬のフルーツを“品種”と“個性”という視点でキュレーションし、様々なフルーツと出逢うきっかけをお届けするキュレイテッドフルーツブランド「ORVIIA（オルヴィア）」を本日発表しました。

ORVIIAが提案するのは、生産者の情熱や品種ごとに異なる繊細な味わいを愉しみ、日常に新しいときめきと発見をもたらすライフスタイル。これまで五つ星ホテルやミシュランの名店など、食のプロフェッショナルが信頼してきた希少な「旬の頂点」を、皆さまの食卓へお届けしてまいります。

公式HP：https://orviia.jp/

公式Instagram：@orviia(https://www.instagram.com/orviia)

きっかけは、早朝の生放送を支えた「一皿のフルーツ」

ブランドを立ち上げたきっかけは、キャスターとして早朝の生放送番組を担当する日々の中で、自らの健康と美容のためにフルーツを欠かさず取り入れたことでした。その習慣はやがて、番組出演後に自ら豊洲市場へ足を運び、目利きと対話を重ねるほど深い探求心へと変わっていきました。長年築き上げた市場との信頼関係と、キャスターとして培った「本質を伝える」姿勢。これこそが、ORVIIA（オルヴィア）の原点です。

「品種」という個性が、日常を鮮やかに彩る

多くの生産者と出会い、目にしたのは丁寧な手仕事が宿るフルーツの真の価値でした。同じ果物でも、産地や栽培方法によって香りも甘みも驚くほど異なる。そんな“品種”ごとの豊かな個性に魅了される一方で、美味しいフルーツが溢れた国でありながら、多くの人がその魅力に出会う機会が少ないという現状を知りました。「生産者のこだわりが詰まった唯一無二の個性を届け、日常を豊かに彩る一助となりたい」。その強い想いが、ブランド誕生の原動力となりました。

コーヒーやワインを選ぶように、フルーツも個性で選ぶ時代へ

ORVIIAが提案するのは、フルーツの魅力を丁寧にキュレーションし、日常にときめきをもたらす新しいライフスタイルです。五つ星ホテルの料理長やミシュランシェフに選ばれてきた極上の品質の中から、創業100年を超える豊洲市場の老舗の目利きとフルーツソムリエが「今、最も味わうべき品種」を厳選。市場直送ならではの、息をのむような鮮度と香りとともに、品種ごとの物語を添えてお届けします。ただ食べるだけでなく、個性を愛でる。フルーツとの出会いを通じて、皆さまの暮らしをより豊かに彩るひとときをデザインします。

PRODUCT

旬の“いちばん美味しい瞬間”を閉じ込めた「SEASONAL BOX」

ORVIIAが最初にお届けするのは、その時々に最高潮を迎える旬のフルーツを、一箱の物語のように仕立てた「SEASONAL BOX（シーズナルボックス）」です。五つ星ホテルの料理長やミシュラン獲得パティシエから絶大な信頼を寄せられるクオリティを、創業100年を超える老舗卸の目利きとともに厳選。 普段の生活では出会うことの少ない希少な品種や、選び抜かれた一級品のみを詰め合わせました。豊洲市場から直送される圧倒的な鮮度と、蓋を開けた瞬間に広がる芳醇な香り。日々を頑張る自分へのご褒美にはもちろん、大切な方へのギフトにもふさわしい、至福のフルーツ体験をお届けします。

SEASONAL BOX：3collections

- ORVIIA CUVEE 希少品種や匠の逸品を厳選した、特別な一箱。味わい、香り、佇まいにおいてひときわ優れた“珠玉の品種”を揃えた、最上級のセットとしてお届けするギフトシリーズです。生産者のこだわりと品格ある味わいを凝縮。大切な方への特別な贈り物にもふさわしい一箱です。- EDITION 2026 ORVIIAが贈る「品種が紡ぐ、その年の物語。」フルーツの奥深い魅力をまっすぐに届けるために生まれた、季節限定の特別なコレクションです。 全国各地で旬を迎えた最高峰の果実の中から、その年、その季節を象徴する品種だけを選び抜き、ひとつの箱に編み上げました。品種が違えば、香りも、甘さの輪郭も、余韻の残り方も変わる。 その違いに心を澄ませる体験こそが、ORVIIAが提案する果実の楽しみ方です。- Curated Selection 品種をシーンでセレクトする、余韻という贅沢。友達へのギフトや自分へのご褒美、大切な人へのお祝いなど、人生のさまざまなシーンに合わせて選ぶコレクション。ORVIIAの世界に触れていただくための、最初の一箱です。果実は品種ごとに香りや⽢み、余韻が異なります。その個性や魅力の違いが、シーンを引き立て、かけがえのない時間を演出します。

2月中旬～3月限定：旬の頂点を味わう「記憶に残るいちご」

いちごが「旬の極み」を迎えるこの時期だけの特別なコレクションです。実はいちごの味わいがピークに達するのは、最初に実る果実ではなく、寒さを乗り越えじっくりと栄養を蓄えた「二番果（にばんか）」だと言われています。一年の中で甘み・酸味・香りのバランスが最も整い、いちご本来のポテンシャルが解き放たれる、まさに“旬の頂点”。300種を超える品種の中から、一流の料理人たちを魅了する匠の生産者が磨き上げた、今季最高のいちごだけを厳選。品種ごとに異なる鮮やかな香りと味わいの違いを、五感で愛でるひとときをお楽しみください。

※「いちばん美味しい瞬間」を逃さずお届けするため、風味の整った果実が揃い次第、順次発送いたします。

ORVIIA CUVEE

ストロベリーアソートボックス KŌHAKU

― 今季、もっとも美しい 15 粒 ―

\15,800円(税込・送料無料)

紅白いちご 5品種 全15 粒

あまりん / コットンベリー / 古都華 / 淡雪 /

とちおとめ

EDITION2026

THREEBERRY

- 記憶に残したい、いちご３種 ―

\11,800円(税込・送料無料)

3品種 全15 粒

あまりん / 古都華 / とちおとめ

Curated Selection

― そのシーンに合う品種を ―

各\6,900円(税込)

各1品種 全15 粒

[LIMITED] Curated Selection

コットンベリー（奈良県）

― ⽩い果実の常識を変えた、希少品種 ―

\8,800円(税込)

1品種 全15 粒

※2月14日(土)から数量限定で予約を開始いたします。

※Curated Selection から「あまりん/古都華/とちおとめ」のどれかひとつとセットで購入いただくとORVIIAステッカーをプレゼントします。

販売スケジュール

2月9日（月）より、ORVIIA公式オンラインショップにて予約受付を開始いたします。

ORVIIAでは、フルーツが最も輝く「いちばん美味しい瞬間」を逃さずお届けするため、ご注文をいただいてから一点一点、仕入れと選果を行います。

最高品質の果実が入荷したタイミングに合わせて発送するため、誠に恐れ入りますが、「お届け日の指定」は承っておりません（お時間帯の指定は可能です）。すべては、最高の一皿を最良の状態でお楽しみいただくためのこだわり。お手元に届くまでの時間も、どうぞ楽しみにお待ちください。

・ 予約開始：2026年2月9日（月）～

・ 配送予定：2月20日（金）～2月28日（土）

※入荷状況や天候の影響により、前後する可能性がございます。

・ 配送品質へのこだわり：すべての商品は、果実をやさしく包み込み、輸送時の衝撃や振動から守る

機能性資材「ゆりかーご」を使用。ORVIIA専用ギフトボックスにて大切にお届けします。

ブランドファウンダー 永島優美コメント

「毎日、元気にご挨拶するために、フルーツを食べてみよう」これが私がフルーツに魅了されるきっかけでした。朝の情報番組を担当する中で、健康や美容のために日常的に取り入れるようになり、やがてフルーツという存在が秘める奥深さに心惹かれていきました。

ワインやコーヒーと同じように、香りや甘み、土地や作り手が違うと個性も変わります。

日本のフルーツのファンとして、「好きな品種と出逢う、そのきっかけを届けたい」。ORVIIAはそんな想いから生まれました。

私自身、生産者の皆さんの想いや品種の個性を知ることで、毎日の暮らしがより豊かになりました。フルーツを通じて、誰かの日常や、大切なひとときに、そっと彩りを添えられる存在でありたい。その想いを胸に、歩んでまいります。

会社概要

会社名: 株式会社 weourus

代表者: 永島優美

所在地: 東京都港区南青山 3-1-36 青山丸竹ビル6F