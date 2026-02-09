「Amazonランキング」３位!!　第四境界の新感覚小説『人の財布～高畑朋子の場合～』初回限定‟実物名刺“特典「伊澤政則の名刺」が解禁！

株式会社双葉社(C)双葉社『人の財布～高畑朋子の場合～』

第四境界による初小説『人の財布～高畑朋子の場合～』（双葉社）が2026年3月18日の発売に先駆けてAmazon他電子ストアで2026年1月15日に予約受付を開始。第四境界おなじみの人気コンテンツである「人の財布」の新シリーズである本書籍は、同日の情報解禁後、「財布型小説ってなんだ？」と、SNSを中心にまたたく間に話題を呼び、「Amazon本の売れ筋ランキング」では一時３位にランクインした。今回、同書籍の初回限定特典として、新感覚である実物名刺サイズの「伊澤政則の名刺」を発表。

名刺に記載されている人物、伊澤政則は本書籍にも登場し、物語のキーマンとなる探偵。名前だけが記入されている黒塗りのシンプルな名刺だが、その裏面に書かれているアドレスに連絡すると……。初回購入者は、書籍とセットで新たな読書体験‟物語のその後“を楽しめる仕様となっている。

【内容紹介】

伊澤政則の名刺・表

夜中に何げなくフリマサイトを眺めていた主人公は、とある商品に目がとまる。

それは、高畑朋子という人物の保険証が入ったままの、中古財布だった。

主人公は、娘を誘拐された高畑朋子という母親、当時ニュースでも取り上げられていたこの誘拐事件を思い出す。なにかに吸い寄せられるように、その財布を購入し、入っていた保険証やレシートを手掛かりに当時の事件の真相を解明しようと奮闘するのだったーー。

【書籍概要】

保険証レシート

●書名：『人の財布～高畑朋子の場合～』

●定価：1,430円（税込）

●体裁：新書サイズ256ページ予定

●全国一般書店発売日：2026年３月18日発売

●発行元：双葉社

http://www.futabasha.co.jp

各電子書店で予約受付中

【第四境界 プロフィール】

『第四境界』

現実と仮想の間の曖昧な領域に物語を紡ぎ出すクリエイター集団。

ARG（日常侵蝕ゲーム）を手掛ける彼らは、これまで、『かがみの特殊少年更生施設』や、『人の給与明細』などを生み出してきた。

・公式サイト

https://www.daiyonkyokai.net/

・X

https://x.com/daiyonkyokai

・ストア

https://shop.daiyonkyokai.net/

・Discord

https://discord.com/invite/CgmPzZuVSf

・note

https://note.com/daiyonkyokai/