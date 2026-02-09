総額最大1,000万円相当の豪華景品が当たる！？日本トレカセンターがユーザー参加型バレンタインイベント「HEART SPLASH BANK」を開催

株式会社日本トレカセンター

株式会社日本トレカセンター（本社：東京都、代表取締役CEO：大山 敏浩）は、バレンタインシーズンに合わせ、ユーザー参加型の期間限定イベント「HEART SPLASH BANK（ハートスプラッシュバンク）」を、2026年2月9日（月）15:00より開催することをお知らせいたします 。

本イベントは、期間中に獲得できる「ハートチケット」を使用してご褒美オリパ（オリジナルパック）を回せるほか、全ユーザーが使用したチケットの総数に応じて、PlayStation 5やNintendo Switch 2などの豪華景品が当たる「Wチャンス」の当選枠が拡大していくビッグプロジェクトです 。

HEART SPLASH BANK イベント概要

期間中、対象のオリパや商品の発送依頼で「ハートチケット」を入手できます。集めたチケットで「ご褒美オリパ」が回せるだけでなく、みんなが集めたチケットの累計数に応じて「Wチャンス」の景品総額が最大1,000万円相当までグレードアップします。

▼ハートチケットの入手方法

対象オリパでGET：期間中、ハートチケットが排出される特定のオリパが登場します。

発送依頼でGET：「発送限定商品を含む」または「1日の発送合計が5,000コイン以上」の発送依頼を行うと、1日1枚チケットを獲得できます。

▼Wチャンス（みんなで広げる当選枠）

専用ページで登場キャラクター「ハートン」が、みんなの使用したチケット数をカウントします。累計数に応じて、以下の通り豪華景品が追加されます。

- 5,000枚達成：総額200万円相当を開放！（Alarmo、ONE PIECEカードなど）- 10,000枚達成：総額500万円相当を開放！！（VLOGCAM、高機能ドライヤー、ポケカBOXなど）- 50,000枚達成：総額1,000万円相当を開放！！！（PlayStation 5、Apple Watch、高額ピカチュウカードなど）

【開催期間】

キャンペーン期間：2026年2月9日(月)15:00 ～ 2026年2月25日(水)14:59

→１.チケット配布期間：2026年2月9日(月)15:00 ～ 2026年2月18日(水)14:59

→２.シリアル入力期間：2026年2月9日(月)15:00 ～ 2026年2月25日(水)14:59

【詳細】

日本トレカセンター公式サイト：https://japan-toreca.com/

イベント参加時の注意事項（抜粋）

・本キャンペーンは日本トレカセンターによるものであり、任天堂株式会社、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント、Apple Inc.等とは一切関係ありません 。

・Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

・Wチャンスの当選発表はキャンペーン終了後に行われます。お手持ちのハートチケットのシリアルコードが抽選対象となりますので、大切に保管してください 。

・ハートチケットの配布は2月18日14:59までとなります 。

・景品に関するお問い合わせ、および当選後の製品の修理・不具合等につきましては、メーカーサポートへ直接ご相談ください。

・景品をコインに還元することはできません。「発送」のみとなります 。

・景品の色や種類を指定することはできません 。

・画面デザインは開発段階のものであり、予告なく変更される可能性があります 。

・その他、詳細はアプリ内のイベントページをご確認ください。

日本トレカセンターについて

「日本のトレカ文化を、世界へ。」

日本トレカセンターは、トレーディングカードのオリジナルパック（通称：オリパ）をオンラインで楽しめるサービスです。 公式サイト：https://japan-toreca.com/

お客様はスマートフォンやパソコンから、手軽にオリパを引く体験を楽しめ、その場で開封することができます。オリパはトレーディングカードだけではなく、ゲーム機やキャラクターぬいぐるみ、スニーカーなどのホビーをはじめ、お米や果物といった農産物まで多種多様なラインナップ。中には人気があり、なかなか手に入らない貴重なカードやグッズが含まれていることも。

手に入れたカードやグッズは、配送依頼をしてコレクションに加えたり、サービス内でポイントに交換したり、ご自身のペースで自由に楽しめます。 毎日オリパのラインナップは更新されますので、新しい商品やコレクションとの出会いをお楽しみください。

日本トレカセンターは今後も新たなオリパ体験を創造し、トレーディングカード市場の活性化に貢献します。

会社概要

会社名 ：株式会社日本トレカセンター

https://jtc.center/

代表者 ：代表取締役CEO 大山 敏浩

設立 ：2023年4月

事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター」の運営