ESOTERIC名盤復刻シリーズ アナログレコード 5月23日発売タイトルのお知らせ

ESOTERIC（エソテリック）は、「ESOTERIC名盤復刻シリーズ」アナログレコード盤2作品を発売開始いたします。ESOTERIC独自の技術を駆使して開発した「Esoteric Mastering」によるリマスタリングと、拘り抜いたカッティング作業により、「アナログ新時代」を告げる作品に仕上がっています。

モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番、同第27番シューベルト：楽興の時

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21574/table/587_1_4a961871b74a395344bf5dd303f094b4.jpg?v=202602090351 ]クリフォード・カーゾンとベンジャミン・ブリテンによる知る人ぞ知る至極のモーツァルト協奏曲不滅の名盤

モーツァルトに対し献身的なまでの愛情を注いでいた2人、世界最高のピアニストの一人と評されたクリフォード・カーゾンと彼が唯一認めたベンジャミン・ブリテンとの至極の協奏曲。さらに、これまでSuper Audio CDではリリースされたことがなく、このLPでしか聴くことのできないシューベルト『楽興の時』。彼が最も得意としていたレパートリーを新たに「Esoteric Mastering」によるリマスターでリリース。

サー・クリフォード・カーゾン（ピアノ）

ベンジャミン・ブリテン（指揮）

イギリス室内管弦楽団

［録音］1970 年9月24日（協奏曲第20番）9月25日（協奏曲第27番）、1971年2月4～6日（楽興の時）

イギリス・サフォーク、スネイプ・モルティングス・コンサート・ホール

［LP初出］SXL 7007（1982年、モーツァルト）、DECCA SXL6523 （1971年、シューベルト）

［日本盤LP初出］］LONDON L28C-1411（1983年、モーツァルト）、LONDON SLC-2150（1972年、シューベルト）

ブラームス：交響曲第2番、大学祝典序曲

バルビローリ晩年の豊潤なブラームス、名演が数多い第2番の中でも最も情緒的陰影の濃い演奏

LP時代の花形指揮者バルビローリのディスコグラフィの中でも別格の輝きを放っているウィーン・フィルとの唯一のブラームス交響曲全集の録音から、彼にとって思い入れの深い第2番。ムジークフェラインに響き渡る豊麗な音楽を見事に描ききった名録音を新たに「Esoteric Mastering」によるリマスターでリリース。

サー・ジョン・バルビローリ（指揮） ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

［録音］1966年12月7～9日（交響曲第2番）、1967年12月6～8日（大学祝典序曲）、ウィーン、ムジークフェライン 大ホール

［LP初出］EMI HMV ASD2421（交響曲第2番）、EMI HMV ASD2433（大学祝典序曲）（1969年）

［日本盤LP初出］EMI ANGEL AA8442（交響曲第2番）、EMI ANGEL AA8444（大学祝典序曲）（1969年発売）

- State of the Art Mastering -私たちの情熱。匠のマスタリング。

音楽芸術を過去から現在、そして未来へ。ESOTERICは、2022年1月、高音質音楽ソフトを制作するためのラボラトリー「エソテリック・マスタリング・センター」を社内に設立いたしました。独自の「Esoteric Mastering」により、高音質再生への技術とノウハウをすべて投入し、マスタリング機材も刷新することで、これまで以上に高音質なソフトが制作可能となりました。

今回、従来のスーパーオーディオCDの制作に加え、新たにアナログレコード・コレクションのリリースを決定いたしました。デジタル・アナログの垣根を越えてESOTERICの名作コレクションは、音楽愛好家、そしてオーディオファンの全ての皆様にとってこれまで到達できなかったレベルでの、音楽とのより深いふれあい、そして新しい音との出会いを提供して参ります。

アナログ芸術への新たな挑戦

音楽の感動を深く掘り下げることに努力を捧げるオーディオファイルにとって、アナログレコードの存在はデジタル時代の現代にあっても決して色褪せるものではないことは、日頃経験されていることと思います。今回のアナログレコードは心に沁みわたる感動を求めるオーディオファイルの為に企画されたものです。「Esoteric Mastering」が生み出す生演奏を彷彿させる感動と共に、新たなアナログレコードの魅力を通して皆さまのオーディオライフが音楽芸術の高みへと進化していただけたら幸いです。

