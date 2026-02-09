キャッシュレス化するなら今！ハピレジ×PayCAS契約で、3万円割引キャンペーン受付開始！決済端末導入費用も無料！

株式会社Mt.SQUARE

株式会社Mt.SQUARE（本社：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング5F、代表取締役：和田洋）は、ハピレジ初期費用割引キャンペーンの受付を開始いたします。このキャンペーンは、ハピレジ導入により人手不足の飲食店や小売店のDXを推進するためのもので、2026年3月27日（金）までの期間限定で特別な優待をご用意しております。

キャンペーン詳細

■セルフレジ・POSレジ導入の初期コストを大幅に削減！

2026年3月27日までにハピレジとPayCASにお申込みいただくと、初期費用から30,000円を値引きします。(※1)

更に「ハピレジ」に自動連動するキャッシュレス決済端末「PayCAS」（クレジット/電子マネー/二次元コード決済対応）の機器代金と初期費用（参考標準価格最大71,800円/税抜）が無料となります！（※2）

対象期間：2026年3月27日（金）までに指定URLよりお申込みをいただき、受理された契約。

対象者：ハピレジ及びPayCASをお申込みいただき、ご利用いただくご契約者様。

金額：PayCASお申込み台数1台につき、30,000円を機器費用から割引いたします。1店舗で複数台ご契約のお客様は事前にご相談下さい。

キャンペーン内容は予告なく変更になる可能性があります。

お申込者様が規定数に達した場合、3月27日以前にキャンペーンが終了することがございます。

ハピレジの強み

キャッシュレス×セルフオペレーションで人手不足解消

■セルフレジでもPOSレジでも、クレジットカード・電子マネー・二次元コード払いなどの幅広いキャッシュレス決済が利用できるため、券売機に代わるキャッシュレスセルフレジとして社員食堂や学生食堂、カフェ、売店などでの導入が急増中です。特に、省スペース＆省コストで簡単にキャッシュレス化できる点が人気です。「人手不足解消の為にキャッシュレス対応セルフレジを導入する」などのDX推進の一環としてご活用いただいています。

選べる機能で店舗にぴったりのシステムを導入

■使いやすいセルフレジ・POSレジのシンプル機能に加え、モバイルオーダーやテーブルトップオーダー、キッチンディスプレイ、現金自動釣銭機など幅広い機能を追加することができるので飲食店・食堂・リゾート施設など目的に合った最適なオペレーションで導入できます。

キャンペーン申込手順

■ハピレジは、店舗のオペレーションに応じて機器や機能を選択し、業態や店舗規模に最適な組み合わせで導入できるPOSレジです。まずはキャンペーンお申込み前に、店舗の運用方法などをヒアリングし、最適な機器構成や機能等をご提案させていただきます。最終的に機器構成や導入方法を確定し、お申込み処理に至るまでのお打ち合わせにかかるお時間などもご考慮いただき、お早めにお問合せください。尚、お見積りや提案書の作成にかかる費用は一切ございません。

▶キャンペーンチラシダウンロード(https://drive.google.com/file/d/1OQh25xgkJzkO6298ZH7OIrNAtWkk0nsa/view?usp=drive_link)

問合せ先

お申込み方法 まずはお問合せください

ハピレジお問合せフォーム

https://www.happyregi.com/contact/

電話番号 03-6268-9251

株式会社Mt.SQUARE ハピレジ キャンペーン担当まで

キャンペーン関連注意事項

※1 ハピレジ初期費用、機器費用のご請求書から30,000円を値引きいたします。

※2 ハピレジ＆PayCAS初期費用割引キャンペーンは、ハピレジへのお申込みと決済端末PayCASを提供する決済代行会社へのお申込みが必要になります。ご利用には、ハピレジ月額利用料金、決済端末の月額基本料、手数料率、トランザクション利用料等が別途必要になります。

※ハピレジの最低契約期間は6ヶ月です。また、決済端末を契約開始から 4 年以内で解約する場合には、解約時期に応じた解約金が発生いたします。

株式会社Mt.SQUAREについて

日本初完全キャッシュレスレストランの店舗システム構築を、コンサルティングから設計、開発、運用保守まで一気通貫で手掛けました。コンサルティング力とシステム開発力を武器に企業価値創造を行っております。社内に、コンサルティング部門、開発部門、カスタマーサクセス部門、QA（品質テスト）部門を有し、総合的なサポートが可能です。



▼導入事例

https://mt-square.co.jp/case-study/

株式会社Mt.SQUARE

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2

鉄鋼ビルディング5F

03-6268-9251

eigyo@mt-square.co.jp

https://mt-square.co.jp/