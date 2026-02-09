オーバンド×トビマツショウイチロウ氏のスタンプセットが登場！3月開催の「文具女子博in大阪2026」オーバンドショップで数量限定の先行販売

株式会社共和

輪ゴムのオーバンドの製造メーカー 株式会社共和（大阪本社：大阪市西成区、東京本社：東京都江東区、代表取締役社長：杉原 正博）は、イラストレーターのトビマツショウイチロウ氏と初のコラボレーション企画でスタンプセットを発売いたします。

本商品は、オーバンドのパッケージデザインやオーバンド公式キャラクター「わグマ」が、トビマツショウイチロウ氏の独特なタッチで表現されたスタンプセットです。

○商品概要

【商品名】

「オーバンド×トビマツショウイチロウ スタンプセット」

【内容】

スタンプ6デザインセット

（詳細は、本リリース後半の「スタンプラインアップ」をご覧ください。）

パッケージサイズ：

W95×D60×H125mm（慨寸）

【販売価格】

4,400円（税込）

○販売スケジュール

【先行販売】

期間：2026年3月5日(木)～3月8日(日)

「文具女子博in大阪2026」大阪南港ATCホール

オーバンドショップ(https://bungujoshi.com/stationery/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/)（ブース：AA-17）

※3月4日(水)のプレミアムタイムでも販売いたします。

【一般販売（予定）】

開始日：2026年4月1日(水)

販売先：Amazonオーバンドストア(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89/page/C8BB9B2D-CDA0-401E-ACE7-835D8256DDAE)

※先行販売で完売した場合はAmazonでの販売は実施いたしません。

○コラボレーション詳細

2024年にオーバンド公式Instagram(https://www.instagram.com/oband_official_kyowa/)のキャラクターとして登場した「わグマ」は、徐々にフォロワーからの人気を集め、2025年にはInstagramの枠を超えてオーバンドの公式キャラクターに。

これまでは、Instagram上のキャンペーン企画のみで展開してきた「わグマ」のグッズですが、オーバンドのファンだけでなく、キャンペーンの参加者からもご好評いただいておりました。

キャンペーンのたびにグッズ販売を望む声をいただくことが多くなり、この度、人気イラストレーター・トビマツショウイチロウ氏とのコラボレーションを企画いたしました。

手描きならではのあたたかさとかわいらしさの中に、繊細な線で表現されたユーモラスな雰囲気が入り混じる、独特の世界観が魅力のトビマツショウイチロウ氏のイラスト。

自身のイラストのスタンプも多数展開しており、その人気ぶりはWEB販売会で毎回ほぼ全て完売するほど。

動物のイラストを多く手掛けるトビマツショウイチロウ氏ですが、なかでも「クマ」のイラストは熱烈なファンが多く、過去には「クマのスタンプ受注会」が実施されました。

このスタンプセットは、そんなトビマツショウイチロウ氏の世界観と、オーバンドのアイコニックな存在である茶色と黄色の箱や「わグマ」が出会った、唯一無二のスタンプです。

○スタンプラインアップ

トビマツショウイチロウ氏の魅力的なイラストだけでなく、汎用性が高く使いやすいこともポイント。

いたるところに散りばめられた輪ゴムの中に、日付や曜日、イラストなど…

捺して書き込むだけで簡単にアレンジできます。手帳やメッセージカードにはもちろん、いつもの持ち物のデコレーションにもぴったりなラインアップです。

使っていない時はそのまま飾ってお楽しみいただけるのもポイント。

オーバンド30gのパッケージと同サイズの箱をやさしい色合いの紙で再現しており、二つ並べて置くと遊び心のある雑貨のよう。

（１）オーバンドといっしょ

オーバンドの輪ゴムを取り出す穴から、わグマが飛び出しているイラスト。

わグマが持っている輪ゴムの中には、文字や数字を書き込めます。

●台木サイズ：40mm×32mm

●持ち手：木

●印面：ゴム

（２）輪ごむとなかよし

連なった輪ゴムから顔を出すわグマが愛らしいイラストです。

手帳の見出しにはもちろん、ギフトやメッセージカードのデコレーションにひとこと添えたい時にも。

●台木サイズ：40mm×25mm

●持ち手：木

●印面：ゴム

（３）わ！

わグマが大きな輪ゴムを持ち上げているようなイラスト。

スペースが少し広めなので、アレンジの可能性が広がります。

●台木サイズ：26mm×32mm

●持ち手：木

●印面：ゴム

（４）輪ごむとあそぶわグマ

オーバンドの箱の輪ゴムを取り出す穴に、わグマが座っているようなスタンプ。

輪ゴムをブランコにして遊んでいるようにも見えます。

●台木サイズ：47mm×25mm

●持ち手：木

●印面：ゴム

（５）わグマ

トビマツショウイチロウ氏のファンにも人気のクマ。

そのクマの面影がある「わグマ」のスタンプです。

●台木サイズ：20mm×20mm

●持ち手：木

●印面：ゴム

（６）輪ごむ

輪ゴムが3つ連なったようなスタンプ。

シンプルにそのまま捺すだけでなく、罫線や枠を作ったり、他のスタンプの輪ゴムに連ねて遊んでも楽しく使えます。

●台木サイズ：20mm×11mm

●持ち手：木

●印面：ゴム

ご参考）トビマツショウイチロウ氏について

名古屋を中心に活動しているイラストレーター。

個展やPOP UP、イベントのビジュアル制作で活躍するほか、スタンプやマスキングテープなど、

自身のイラストを活かしたオリジナルグッズを展開。

企業とのコラボレーションも増えている、今話題のイラストレーターです。

HP：トビマツショウイチロウ(https://tobimatsushoichiro.com/)

Instagram：https://instagram.com/tobimatsu_shoichiro/

【会社概要】

1923年（大正12年）創業の株式会社共和は、今年で創業から103年。輪ゴムの「オーバンド」をはじめとする製品を通じて、暮らしに寄り添うものづくりを続けてまいりました。

当社の製品は決して目立つ存在ではありませんが、日常のさまざまな場面で人々の生活を静かに支えています。気づかぬところで役立つ、そんな“縁の下の力持ち”のような存在であることを誇りに、これからも皆さまの暮らしを支える製品を提供し続けてまいります。

会社名 ： 株式会社共和

代表者 ： 代表取締役社長 杉原 正博

所在地 ： 〒557-0051 大阪市西成区橘3-20-28

設立 ： 大正12年(1923年)8月25日

資本金 ： 7億5千万円

会社HP : https://www.kyowa-ltd.co.jp/

事業内容： 輪ゴムの「オーバンド」をはじめ、粘着テープ、

自転車タイヤ・チューブ、電線、メディカル用品などの

幅広い分野の製品の製造ならびに販売を行っています。

【お問い合わせ先】

西日本営業支援室 産業材マーケティングチーム

TEL ： 06-6658-8293

(受付：祝日を除く月曜日～金曜日 9時～12時・13時～17時)

e-mail： oband@kyowa-ltd.co.jp

オーバンド公式ブランドサイト :https://oband.jp/オーバンド公式Instagram :https://www.instagram.com/oband_official_kyowa/ティザー動画はInstagramにて公開しています。