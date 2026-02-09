「環境道民会議フォーラム２０２６～北海道のネイチャーポジティブについて～」を開催します！
今年度のテーマは、「ネイチャーポジティブ(※)」です。北海道大学大学院の愛甲哲也教授から、
基調講演としてネイチャーポジティブについてお話しいただいた後、企業・団体の方々から
取組をお話しいただくほか、講演者の方々によるパネルディスカッションを行います。
北海道の豊かな自然と生物多様性を守っていくため、一緒に考えてみませんか？
みなさま是非ご参加ください！
※ネイチャーポジティブ（自然再興）とは、地球全体で、自然と生物多様性の損失を食い止め、
回復する方向に反転させることや、これにより私たちの暮らしや社会経済を支える「自然資本」を
持続可能なものにしていくことです。
＜日時＞
令和8年2月18日(水) 10:00～12:00
＜場所＞
赤れんが庁舎(北海道庁旧本庁舎)
札幌市中央区北3条西6丁目 2階 赤れんがホールA
＜申込方法＞
下記のフォームよりお申し込み下さい。
https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=1Sr8wMlH
※申込時の留意事項
申込時、任意で講演者への質問を募集させていただきます。いただいたご質問等については
パネルディスカッションで取り上げさせていただくことがあります。
※赤れんが庁舎への入館について＞
赤れんが庁舎への入館には入館料がかかりますが、参加申し込みをいただいた方には会場入場のた
めのQRコードをお送りしますので、無料で入館することができます。
ただし、会場以外の展示スペースに入ることはできません。
＜ウェブサイト＞
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/kyouiku/246995.html
＜お問い合わせ先＞
北海道環境生活部環境保全局環境政策課
電話:011-204-5187(直通)