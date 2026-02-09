「第11回パエリア・タパス祭り2026』が日比谷公園で開催決定！スペイン・バレンシア市で開催される世界大会の日本代表予選も

株式会社アドギルド・ジャパン

日本最大級のスペイン料理の祭典「パエリア・タパス祭り」が、2026年6月5日(金)～7日(日)の3日間、日比谷公園（東京都千代田区）で開催します。来場者の投票でグランプリが決まる「全国パエリア選手権」と「全国タパス選手権」や、本場バレンシア地方のパエリア製法、鶏肉と兎肉を使用し薪火で炊く「バレンシアーナパエリア ジャパンコンクール」も実施いたします。

そして、スペイン・バレンシア市で開催される世界最大級のパエリア国際大会「World Paella Day Cup 2026」の日本代表を選出する公式選考会をパエリア・タパス祭りで行います。世界各国のシェフが技術を競うこの大会に挑む日本代表シェフを決める歴史的瞬間をご覧ください。

見どころ！

・グランプリを決めるアツい戦い「全国パエリア選手権」「全国タパス選手権」

・優勝店はスペイン研修へ招待！「バレンシアーナパエリア ジャパンコンクール」

・日本のシェフが世界へ！World Paella Day Cup 2026 日本代表予選

・スペインを代表する食材やビールを堪能

・フラメンコにドルサイナ、ベネンシアドールまで！圧巻のスペインステージ

■グランプリを決めるアツい戦い「全国パエリア選手権」「全国タパス選手権」

来場者の投票によって各選手権の上位3位を決定するメインイベント。結果発表は最終日の6月7日(日)に行います。各店は優勝を目指して試行錯誤をし、イベントに合わせたパエリア、タパスを考案。受賞店にはパエリアパンを使用した当イベントオリジナルの"パエリアパントロフィー"を贈呈します。

■優勝店はスペイン研修へ招待！「バレンシアーナパエリア ジャパンコンクール」

パエリアの起源と言われる、鶏肉と兎肉を使用した"バレンシアーナパエリア"で国内向けのコンクールを実施します。4月4日(金)9時から実施。横一列にパエリアパンが並び、本場同様"薪"で炊き上げます。全て同じ食材、機材で勝負し、コンクールの審査員がその場で試食し採点を行います。エントリー店舗全ての食べ比べができるセットを、日本パエリア協会に会員登録している方に限定販売します。（当日の会員登録も可能）グランプリに輝いた店舗には優勝トロフィーと日本パエリア協会から副賞として「スペイン研修旅行」が贈られます。

■日本のシェフが世界へ！World Paella Day Cup 2026 日本代表予選

9月20日の世界パエリアデー「World Paella Day」を祝う祭典「World Paella Day Cup」が、スペイン・バレンシア州・バレンシア市で開催されます。2026年で7回目を迎える今大会は世界から選考された10ヵ国の代表がオリジナルパエリアを作り競い合います。

「World Paella Day Cup」の日本代表を決める戦い「World Paella Day Cup 日本代表予選」を6月5日(金)「パエリア・タパス祭り」内にて開催いたします。

■スペインを代表するビールや食材を活かした料理を堪能

スペインを代表するビール「mahou」や、ネギを炭火で焼いて一本丸ごと頬張る「カルソッツ」をご用意。パエリア、タパスと共にスペインの魅力に酔いしれてください！

mahou(マオウ)

マオウビールは生活を楽しむ最高のビールとして1969年に発売。最良のホップ・イーストを使い、軽やかなアルコールのピルゼンタイプビールで、類まれな味わい・程よいボディの高品質のビール。バランスのとれた苦味、ホップが渇いた喉に、心地よさと開放感を感じさせてくれる。スペイン・マドリードを代表するビールメーカー。

Calçots(カルソッツ)

カタルーニャ地方で食べられる冬の風物詩、炭火で真っ黒に焼き上げたねぎを蒸らして剣を抜くようにしてとろとろに焼きあがったねぎを引き抜きます。オリジナルのロメスコソースに付けてお召し上がりください。

■フラメンコにドルサイナ、ベネンシアドールまで！圧巻のスペインステージ

スペインで生まれた伝統的な音楽や舞踊の「フラメンコ」や伝統民族木管楽器「ドルサイナ」、シェリー酒を注ぐ「ベネンシアドール」など多彩。日比谷公園をスペインの世界に！

Hola! 食べて見て感じるスペインの世界にぜひお越しください! Adios!!

【開催概要】

名 称： 第11回パエリア・タパス祭り2026

主 催： パエリア・タパス祭り実行委員会

開催日時： 2026年6月5日(金)・6日(土)・7日(日)

10:00～21:00 ※最終日は10:00～18:00

※雨天決行・荒天中止

会 場： 日比谷公園（東京都千代田区）

総店舗数： 約30店舗

来場見込： 約8万人

入場料金： 無料（飲食代は別途）

購入方法： 現金／タッチ決済／電子マネー／QRコード決済

公式ＨＰ： https://ptfes.info

出店、報道に関する問い合わせ

パエリア・タパス祭り実行委員会 事務局

TEL：03-6811-1135(#) MAIL：info@ptfes.info